Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı

    Pandeminin başlamasından bu yana neredeyse her ay bir rekor kıran Steam'den bir rekor daha geldi. Steam, eş zamanlı kullanıcı sayısında 26 milyonu geçti.
    08 Şubat 2021, 12:00 (1 hf.)
    3,7b
    1
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'den yeni bir rekor geldi. Her geçen gün gelen rekorlar da Steam'in neden PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olduğunu ve kafa tutmanın zor olduğunu gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam'den yeni bir rekor: Eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısı 24.7 milyon

    Ayrıca Bkz. "Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak"

    Geçtiğimiz saatlerde Steam Database'in paylaştığı verilere göre Steam dün akşama doğru eş zamanlı çevrimiçi kullancısı sayısında 26.3 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ancak bu haberi hazırlarken verilere baktığımda, Steam Database'in açıklamasından çok kısa bir süre sonra Steam'in eş zamanlı çevrimiçi kullanıcısı sayısı 26.4 milyona hatta tam olarak 26.401.443'e ulaştı. Şu an için bu sayının rekor olduğunu belirtelim.

    Steam daha önce Ocak ayının başında yine bu tarz bir rekor kırmıştı, ondan önce de 14 Aralık'ta Steam'den bir rekor gelmişti. Aralık'ta gelen rekorda Cyberpunk 2077 etkisi bir hayli yüksekti. Ocak ayının başında gelen de Noel dönemi sebebiyleydi. 

    2020 yılı hatta bu yıl da Steam için fazlasıyla güzel geçti ve geçecek gibi duruyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu yıl içinde kullanıcı adı değiştirme özelliği geliyor !
    bu haberi yapmayı unutmuşsunuz !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminden yeni bir video paylaşıldı 1 hf. M. Night Shyamalan'ın yeni filmi 'Old'dan ilginç fragman 1 hf. Xbox'ın popüler serisi Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor 1 hf. Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor 1 hf. iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor 1 hf. Apple Car muamması: Hyundai ve Kia, Apple ile görüşme halinde olmadıklarını açıkladı 1 hf. Muhammed Ali dizisi resmen duyuruldu: Amazon-Michael B. Jordan iş birliği 1 hf. Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor 1 hf. Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı 1 hf. Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın 1 hf. Google ve Terraria geliştiricisi arasındaki gerginlik büyüyor; oyunun Stadia sürümü iptal edildi 1 hf. İnternet hızı düşük olanlar için emsal karar 1 hf. Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası 1 hf. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu Netflix filmi Don’t Look Up'tan set görselleri paylaşıldı 1 hf. Dünyanın ilk 7 ekranlı “taşınabilir” iş istasyonu duyuruldu 1 hf. Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı 1 hf. Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar 1 hf. Royal Green Soft Lime Su Yumuşatma Cihazı | İnceleme 1 hf. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı 1 hf. Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı Sonraki Apple, iPhone'larda kullandığı kamera teknolojisini çalmakla suçlanıyor 1 hf. Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman 1 hf. G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti 1 hf. Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi 1 hf. Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı” 1 hf. Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 12: Unto The End 1 hf. OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi 1 hf. Intel Core i9-11900K Geekbench’te tek çekirdek rekoru kırdı 1 hf. Hasselblad kameralı OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri yayınlandı 1 hf. Madenciler İran’da elektrik kesintilerine neden oluyor 1 hf. ASUS, kompakt bir premium akıllı telefon piyasaya sürecek: Zenfone Mini 1 hf. İstanbul'a Hızray geliyor: "Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate inecek" 1 hf. Bu fiyata optik anahtarlı klavye?? "Geek GK61 incelemesi" 1 hf. Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı 1 hf. Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Şubat 2021 1 hf. LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız