Steam son iki ay içerisinde 3. kez kullanıcı sayısında rekor kırdı

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PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'den yeni bir rekor geldi. Her geçen gün gelen rekorlar da Steam'in neden PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olduğunu ve kafa tutmanın zor olduğunu gösteriyor.

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Steam'den yeni bir rekor: Eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısı 24.7 milyon

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Geçtiğimiz saatlerde Steam Database'in paylaştığı verilere göre Steam dün akşama doğru eş zamanlı çevrimiçi kullancısı sayısında 26.3 milyon kullanıcıya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ancak bu haberi hazırlarken verilere baktığımda, Steam Database'in açıklamasından çok kısa bir süre sonra Steam'in eş zamanlı çevrimiçi kullanıcısı sayısı 26.4 milyona hatta tam olarak 26.401.443'e ulaştı. Şu an için bu sayının rekor olduğunu belirtelim.

Steam daha önce Ocak ayının başında yine bu tarz bir rekor kırmıştı, ondan önce de 14 Aralık'ta Steam'den bir rekor gelmişti. Aralık'ta gelen rekorda Cyberpunk 2077 etkisi bir hayli yüksekti. Ocak ayının başında gelen de Noel dönemi sebebiyleydi.

2020 yılı hatta bu yıl da Steam için fazlasıyla güzel geçti ve geçecek gibi duruyor.

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