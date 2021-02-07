Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak

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Haftalık ücretsiz oyunlar, Fortnite ve Unreal Engine grafik motoru ile tanınan Epic Games, bildiğiniz gibi bazı oyunların PC'deki yayın hakları için özel bir anlaşma yapıyor ve oyunlar belirli bir süreliğine PC'de yalnızca Epic Games Store'da satılıyor.

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Konsol tarafında özel oyunlar oyuncuların sevdiği bir şey olsa da PC tarafında özel oyun olması oyuncuları biraz sinirlendiriyor. Özellikle yıllar boyunca Steam'i kullandığı için alışan ve kullanmayı seven birçok oyuncu, Epic Games özel oyunlarını Steam'den satın alamadığı için bir hayli tepkili. Görünen o ki bu tepkileri de devam edecek.

Yıllardır PC oyunculuğunun tek platformu olan Steam, normal olarak PC oyunculuğu dendiği zaman akla gelen isimlerden biri. Epic Games de normal olarak Steam ile yarışmak istiyorsa güzel bir atılım yapması gerekiyordu. Bu atılımı da haftalık ücretsiz oyunlar ve özel oyunlar ile gerçekleştiriyor. PC Gamer ile konuşan bir Epic Games yetkilisinin açıkladığına göre önümüzdeki iki yıl boyunca çok daha fazla Epic Games özel oyunu çıkış yapacak.

Net bir oyun ismi elbette yok ancak Ubisoft'un özel bir anlaşma içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ubisoft'un son dönemde çıkan ve ilerleyen süreçte çıkacak olan oyunları Epic Games'e özel durumda. Remedy'nin çıkarttığı oyunlar da aynı şekilde belirli bir süreliğine Epic Games'e özel olacak.

https://www.pcgamer.com/there-are-more-epic-store-exclusives-coming-over-the-next-2-years-than-have-released-so-far/

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