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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak

    Konsol özel oyunlarından ardından Epic Games'in erişime açılması ile birlikte PC'de de özel oyunlar çıkmaya başladı ve yapılan açıklamaya göre daha fazla çıkmaya da devam edecek.
    07 Şubat 2021, 12:00 (1 hf.)
    5,4b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak
    Tam Boyutta Gör

    Haftalık ücretsiz oyunlar, Fortnite ve Unreal Engine grafik motoru ile tanınan Epic Games, bildiğiniz gibi bazı oyunların PC'deki yayın hakları için özel bir anlaşma yapıyor ve oyunlar belirli bir süreliğine PC'de yalnızca Epic Games Store'da satılıyor.

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    Konsol tarafında özel oyunlar oyuncuların sevdiği bir şey olsa da PC tarafında özel oyun olması oyuncuları biraz sinirlendiriyor. Özellikle yıllar boyunca Steam'i kullandığı için alışan ve kullanmayı seven birçok oyuncu, Epic Games özel oyunlarını Steam'den satın alamadığı için bir hayli tepkili. Görünen o ki bu tepkileri de devam edecek. 

    Yıllardır PC oyunculuğunun tek platformu olan Steam, normal olarak PC oyunculuğu dendiği zaman akla gelen isimlerden biri. Epic Games de normal olarak Steam ile yarışmak istiyorsa güzel bir atılım yapması gerekiyordu. Bu atılımı da haftalık ücretsiz oyunlar ve özel oyunlar ile gerçekleştiriyor. PC Gamer ile konuşan bir Epic Games yetkilisinin açıkladığına göre önümüzdeki iki yıl boyunca çok daha fazla Epic Games özel oyunu çıkış yapacak.

    Net bir oyun ismi elbette yok ancak Ubisoft'un özel bir anlaşma içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ubisoft'un son dönemde çıkan ve ilerleyen süreçte çıkacak olan oyunları Epic Games'e özel durumda. Remedy'nin çıkarttığı oyunlar da aynı şekilde belirli bir süreliğine Epic Games'e özel olacak. 



    https://www.pcgamer.com/there-are-more-epic-store-exclusives-coming-over-the-next-2-years-than-have-released-so-far/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kendi adınıza konuşun bence
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    Six Feet Under. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PC'de exclusive oyun= 0 liraya oynadıgım oyun.
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    X X4eros 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Salın şu özel oyun meselesini de istediğimiz yerden alalım oyunu. Tercih edilmek istiyorsan indirim yap
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunları indirimli verse daha mantıklı olur diye düşünüyorum
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    K kbere (Önder D) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    Doğrudan daha ucuz fiyata başka yerde satamıyor. Çünkü Steam sözleşmesine bunu kısıtlayıcı kurallar koyuyor. Yoksa tüm oyun geliştiriciler oyunu Steamde yüzde 20 daha pahalıya çıkarıp isteyen buradan alsın isteyen epicten alsın, aradaki fark steamin bizden aldığı komisyon derdi. Ama öyle bir seçenek yok m



    Aynı şey bir çok yerde var. Mesela Amazonda mal satan bir şirket özel indirim dönemleri hariç aynı malı başka platformlarda mesela eBay daha ucuza satamıyor. Yoksa herkes ürünü önce Amazonda bulur, daha düşük komisyon alan ebayde daha ucuza bulabileceğini bilirdi. Ya da Türkiye'de Yemeksepeti kendisinden satış yapan restoranlara yemekleri kendi siteleri veya başka sitelerde daha ucuza satmayı engelleyici sözleşme imzalıyor
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı bir adım. Aynı oyun benzer fiyatlara steam de varsa insanlar steamden alıyor. Haliyle kendine çekmek için özel oyuna ihtiyaç var. Tabi oyuncular için sıkıntı ama ticari açıdan mantıklı.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala Steam sempatizanlarını görmek şaşırtıyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yapsınlar sorun değil piyasayı geliştirir.
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    U ultra sonic 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    epicçim oyunları 1 yıl sende tutmak yerine gidip 1 yıllığına %18 indirimli sunsan daha fazla oyuncu çekersin
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özel oyun diye diye az seri katletmediler
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    tanerss (Taner ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kendinden daha fazla nefret ettirmekten öteye gidemeyecek.
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