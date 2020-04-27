Steam, Total War: Shogun 2 hediye ediyor

Tam Boyutta Gör

Dijital oyun platformları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanlar için ücretsiz olarak dağıttıkları oyunların sayısını ve kalitesini artırmaya başladı. Düzenli ücretsiz oyun dağıtan servislerin yanında haliyle arada sırada bedava oyun veren platformlar da var. Steam ise bunlardan biri.

Ayrıca Bkz. "Sony; Uncharted filminin de dahil olduğu bir dizi yapımın yeni gösterim tarihlerini paylaştı"

İlginizi Çekebilir

Steam, otomatik oyun güncelleme sisteminde düzenlemeye gidiyor

Sık sık yaptığı indirimlerle bidiğimiz platform, bu kez önemli bir seride daha indirime gidiyor. Strateji severlerin favorileri arasında yer alan Total War serisinden birçok oyunun %75’e varan indirime gireceği süreçte, Total War: Shogun 2 ise ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bugün yani 27 Nisan’da başlayacak indirim ile ücretsiz hale gelecek oyun, 1 Mayıs tarihine kadar Steam kütüphanesine eklenebilecek. İndirim ise 4 Mayıs’a kadar devam edecek. İndrim, ne yazık ki Total War: Three Kingdoms, Rome: Total War ve Total War: Warhammer oyunları ile DLC’lerini kapsamayacak.

Tam Boyutta Gör

2011 yılında piyasaya çıkan Total War: Shogun 2, 16. yüzyıl Japonya’sında Onin Savaşı sonrası dönemde geçiyor. Derebeyliklere bölünen ülkede her bir klan birbiriyle amansız bir mücadeleye tutuşmuş durumda. Biz de oyunda yer alan klanlardan birinin kontrolünü alıp ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışıyoruz. Piyasaya çıktığı dönem oldukça beğenilen oyunun Metacritic ortalaması %90.

Total War: Shogun 2’yi kaçırmayacağınızı düşünerek sizleri oyunun fragmanı ile baş başa bırakıyoruz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.cbr.com/steam-gives-total-war-shogun-2-free/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.