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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam, Total War: Shogun 2 hediye ediyor

    Steam, 27 Nisan'dan itibaren başlatacağı Total War kampanyası kapsamında serinin beğenilen oyunlarından Total War: Shogun 2'yi ücretsiz hale getiriyor.
    1 sa.
    1,2b
    52
    5
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Steam, Total War: Shogun 2 hediye ediyor
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    Dijital oyun platformları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanlar için ücretsiz olarak dağıttıkları oyunların sayısını ve kalitesini artırmaya başladı. Düzenli ücretsiz oyun dağıtan servislerin yanında haliyle arada sırada bedava oyun veren platformlar da var. Steam ise bunlardan biri.

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    Sık sık yaptığı indirimlerle bidiğimiz platform, bu kez önemli bir seride daha indirime gidiyor. Strateji severlerin favorileri arasında yer alan Total War serisinden birçok oyunun %75’e varan indirime gireceği süreçte, Total War: Shogun 2 ise ücretsiz olarak dağıtılacak.

    Bugün yani 27 Nisan’da başlayacak indirim ile ücretsiz hale gelecek oyun, 1 Mayıs tarihine kadar Steam kütüphanesine eklenebilecek. İndirim ise 4 Mayıs’a kadar devam edecek. İndrim, ne yazık ki Total War: Three Kingdoms, Rome: Total War ve Total War: Warhammer oyunları ile DLC’lerini kapsamayacak.

    Steam, Total War: Shogun 2 hediye ediyor
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    2011 yılında piyasaya çıkan Total War: Shogun 2, 16. yüzyıl Japonya’sında Onin Savaşı sonrası dönemde geçiyor. Derebeyliklere bölünen ülkede her bir klan birbiriyle amansız bir mücadeleye tutuşmuş durumda. Biz de oyunda yer alan klanlardan birinin kontrolünü alıp ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışıyoruz. Piyasaya çıktığı dönem oldukça beğenilen oyunun Metacritic ortalaması %90.

    Total War: Shogun 2’yi kaçırmayacağınızı düşünerek sizleri oyunun fragmanı ile baş başa bırakıyoruz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 



    https://www.cbr.com/steam-gives-total-war-shogun-2-free/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    tobepeople 22 dk.
    Akşamın 18:00'ında başlayacak diye de bir köşesine dip not koyvereydin be gözüm;yoksa akşama kadar F5 yapar bu ölücüler!
    (Mesajı alanlar beğensin ki herkes görsün, severim Çin işi Japon işi :D )
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    Frobisher (Orhan ) 35 dk.
    şogun, teyibiko çalıştırdinko?
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    Total war sevmem ama beleş napalım ekledim :)

    edit: daha başlamamış
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    Bloodin 1 sa.
    Medieval 2'den sonra en çok eğlendiğim TW oyunu bedava oluyor. Tam tadını çıkaramamıştım, iyi oldu bu :)
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