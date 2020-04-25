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    Sony; Uncharted filminin de dahil olduğu bir dizi yapımın yeni gösterim tarihlerini paylaştı

    Sony Pictures, merakla beklenen filmlerin gösterim tarihlerinde değişikliğe gitti. Bir çoğunun gösterim tarihinin ertelendiği takvimde Uncharted filmi erken gösterime girebilir.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Sony; Uncharted filminin de dahil olduğu bir dizi yapımın yeni gösterim tarihlerini paylaştı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle gösterim tarihi ötelenen filmler serisinden Sony’nin merakla beklenen yapımları da nasibini aldı. Bunlar arasında adı henüz belli olmayan Spider-Man: Far From Home’un devam filmi, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 ve Doctor Strange and the Multiverse of Madness bulunuyor.

    Hangi film ne zaman gösterime girecek?

    • Spider-Man: 16 Temmuz 2021’den 5 Kasım 2021’e
    • Spider-Man: Into the Spider-Verse 2: 8 Nisan 2022’den 7 Ekim 2022’ye
    • Doctor Strange and the Multiverse of Madness: 5 Kasım 2021’den 25 Mart 2022’ye ötelendi.

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    Sony, yapım aşaması yılan hikâyesine dönen ve tam yedi yönetmen değiştiren Uncharted filminin gösterim tarihini ise büyük bir sürpriz yaparak Ekim 2021’den Temmuz 2021’ye çekti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bahar aylarında çekilmeye başlaması düşünülen film set ekibinin evlerine gönderilmesiyle bir kez daha ertelendi. Dolayısıyla öne çekilen tarihi de temkinli yaklaşmakta fayda var. Filmin kadrosuna en son aktör Antonio Banderas katılmış ve yönetmen koltuğunu da Venom’dan tanıdığımız Reuben Fleischer oturmuştu.

    Sony; Uncharted filminin de dahil olduğu bir dizi yapımın yeni gösterim tarihlerini paylaştı
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    Daha önce yapılan duyuruda ise Thor: Love and Thunder’ın gösterimi bir hafta öne çekilmişti. Filmin yeni gösterim tarihi 11 Şubat 2022.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 1 sa.
    Hay Coronasına yaaa. En sevdiğim şey film izlemek. O da kalmadı. Her hafta sinemada en az 2-3 film izlerdim. Evde de günde 4-5 tane izliyorum.
    Sinema keyfimin içine etti bu virüs belası.
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