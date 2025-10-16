Giriş
    Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı (09-16 Ekim)

    Steam hakkında paylaştığı verilerle öne çıkan SteamDB, haftanın çok satan oyunları listesini güncelledi. Peki güncellenen listede hangi oyunlar bulunuyor? İşte haftanın öne çıkan oyunları.

    Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı (09-16 Ekim) Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. Peki oyuncuların 9 Ekim-16 Ekim tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunlar neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı

    SteamDB tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, ilk sırada yeni çıkış yapan Battlefield 6 bulunuyor. Bu noktada uzun süredir listenin ilk beş sırasına yerleşen Counter Strike 2'nin 2.ci sıraya gerilediğini görüyoruz. Listede yer alan diğer oyunlar ise EA Sports FC 26, Digimon Story Time Stranger ve Little Nightmares III oldu.

    Listenin devamında sırasıyla Megabonk, Dead by Daylight ve Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Borderlands 4, Grand Theft Auto V Enhanced​​​​​​​, NBA 2K26​​​​​​​, Dying Light: The Beast oldu.

    1. Battlefield 6
    2. Counter Strike 2
    3. EA SPORTS FC 26
    4. Digimon Story Time Stranger
    5. Little Nightmares III
    6. Megabonk
    7. Dead by Daylight
    8. Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
    9. Borderlands 4
    10. Grand Theft Auto V Enhanced
    11. NBA 2K26
    12. Dying Light: The Beast
