Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı (09-16 Ekim)

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. Peki oyuncuların 9 Ekim-16 Ekim tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunlar neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.

Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı

SteamDB tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, ilk sırada yeni çıkış yapan Battlefield 6 bulunuyor. Bu noktada uzun süredir listenin ilk beş sırasına yerleşen Counter Strike 2'nin 2.ci sıraya gerilediğini görüyoruz. Listede yer alan diğer oyunlar ise EA Sports FC 26, Digimon Story Time Stranger ve Little Nightmares III oldu.

Listenin devamında sırasıyla Megabonk, Dead by Daylight ve Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Borderlands 4, Grand Theft Auto V Enhanced​​​​​​​, NBA 2K26​​​​​​​, Dying Light: The Beast oldu.

