Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı (09-16 Ekim)

Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı
SteamDB tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, ilk sırada yeni çıkış yapan Battlefield 6 bulunuyor. Bu noktada uzun süredir listenin ilk beş sırasına yerleşen Counter Strike 2'nin 2.ci sıraya gerilediğini görüyoruz. Listede yer alan diğer oyunlar ise EA Sports FC 26, Digimon Story Time Stranger ve Little Nightmares III oldu.
Listenin devamında sırasıyla Megabonk, Dead by Daylight ve Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Borderlands 4, Grand Theft Auto V Enhanced, NBA 2K26, Dying Light: The Beast oldu.
- Battlefield 6
- Counter Strike 2
- EA SPORTS FC 26
- Digimon Story Time Stranger
- Little Nightmares III
- Megabonk
- Dead by Daylight
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
- Borderlands 4
- Grand Theft Auto V Enhanced
- NBA 2K26
- Dying Light: The Beast
