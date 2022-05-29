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    Steam veritabanına göre PS5 özel oyunu Returnal PC'ye geliyor

    Geçtiğimiz günlerde SteamDB'de ortaya çıkan bilgilere göre geçen yıl çıkış yapan PlayStation 5 özel oyunu Returnal, PC'ye geliyor.                                
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    Steam veritabanına göre PS5 özel oyunu Returnal PC'ye geliyor
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nun yaptığı PlayStation 5 özel oyunu Returnal, PC'ye gelecek gibi duruyor. 

    Returnal PC'ye Gelebilir

    Geçtiğimiz günlerde SteamDB'de yani Steam veritabanında Oregon isimli bir oyun görüldü. Oyunun türleri arasında rogue-like, sci-fi ve bullet hell yer alıyor. Ancak akıllara Returnal'ın ilk olarak gelmesinin asıl sebebi Returnal'da yer alan Tower of Sisyphus ve Atropos'a yapılan göndermeler.

    Returnal, geçtiğimiz yıl olan GeForce Now sızıntısında da yer alan bir oyundu ve büyük bir ihtimalle gerçekten de oyun PC'ye gelecek. Zaten geçtiğimiz günlerde oyunlarının yarısının yakın bir süreçte PC'ye geleceği açıklanmıştı. Returnal da çok büyük bir marka olmaması sebebiyle şu an için mantıklı duruyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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