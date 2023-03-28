Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırıyor: İşte tarihi

Steam için Windows 7 ve 8 desteği sona eriyor
Hatırlayacak olursak Steam için Windows XP ve Windows Vista desteği 2019 yılında sona erdi. BugüniseSteam destek sayfasını güncelleyen Valve, 1 Ocak 2024'ten itibaren Windows 7 ve Windows 8 sürümlerine olan desteğin de kesileceğini duyurdu. Bu demek oluyor ki belirtilen işletim sistemlerinden birine sahip olan kullanıcılar, 2023'ün sonunda Windows 10'a geçmek zorunda kalacak.
Peki, kullanıcıların yüzde kaçı Windows 8 veya 7 sürümlerini kullanıyor? Son paylaşılan Steam Donanım Anketi verilerine göre Steam kullanıcılarından yalnızca yüzde 1,58'i Windows 7 kullanıyor. Windows 8.1’in kullanım oranı ise yüzde 0,36. Bu noktada Windows 10, yüzde 64,68'lik bir pay ile listenin ilk sırasında yer alıyor.
Bilindiği üzere Steam, ilk olarak 2003 yılında bir oyun başlatıcı ve Valve oyunları için otomatik güncelleme aracı olarak piyasaya sürüldü. Hemen ardından üçüncü taraf yayıncılara da benzer bir kolaylığı sunmak isteyen platform, günümüzün en popüler oyun mağazası olmayı başardı.
Ayrıca popüler platformun her gün aktif olarak 20 milyon oyuncuya ev sahipliği yaptığını hatırlatalım. Öyle kii, Valve'ın en dikkat çeken yapımlarından Counter Strike:GO, kısa süre önce 1,5 milyon eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı. Günümüzde ise odağını SteamOS tabanlı Steam Deck'e çeviren marka, kullanıcılardan olumlu eleştiriler toplamaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)