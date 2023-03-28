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    Anlık Bildirim

    Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırıyor: İşte tarihi

    Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, gelecek yıldan itibaren Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerine olan desteğini sonlandırıyor. İşte detaylar
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    Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırıyor: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, Windows 7Windows 8 veya Windows 8.1 destekli bilgisayarlar için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni alınan karara göre Steam, gelecek yıldan itibaren bu işletim sistemlerine olan desteğini sonlandıracak.

    Steam için Windows 7 ve 8 desteği sona eriyor

    Hatırlayacak olursak Steam için Windows XP ve Windows Vista desteği 2019 yılında sona erdi. BugüniseSteam destek sayfasını güncelleyen Valve, 1 Ocak 2024'ten itibaren Windows 7 ve Windows 8 sürümlerine olan desteğin de kesileceğini duyurdu. Bu demek oluyor ki belirtilen işletim sistemlerinden birine sahip olan kullanıcılar, 2023'ün sonunda Windows 10'a geçmek zorunda kalacak.

    Peki, kullanıcıların yüzde kaçı Windows 8 veya 7 sürümlerini kullanıyor? Son paylaşılan Steam Donanım Anketi verilerine göre Steam kullanıcılarından yalnızca yüzde 1,58'i Windows 7 kullanıyor. Windows 8.1’in kullanım oranı ise yüzde 0,36. Bu noktada Windows 10, yüzde 64,68'lik bir pay ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

    Bilindiği üzere Steam, ilk olarak 2003 yılında bir oyun başlatıcı ve Valve oyunları için otomatik güncelleme aracı olarak piyasaya sürüldü. Hemen ardından üçüncü taraf yayıncılara da benzer bir kolaylığı sunmak isteyen platform, günümüzün en popüler oyun mağazası olmayı başardı.

    Ayrıca popüler platformun her gün aktif olarak 20 milyon oyuncuya ev sahipliği yaptığını hatırlatalım. Öyle kii, Valve'ın en dikkat çeken yapımlarından Counter Strike:GO, kısa süre önce 1,5 milyon eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı. Günümüzde ise odağını SteamOS tabanlı Steam Deck'e çeviren marka, kullanıcılardan olumlu eleştiriler toplamaya devam ediyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 22 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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