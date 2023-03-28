Tam Boyutta Gör Valve imzalı popüler oyun dağıtım platformu Steam, Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1 destekli bilgisayarlar için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni alınan karara göre Steam, gelecek yıldan itibaren bu işletim sistemlerine olan desteğini sonlandıracak.

Steam için Windows 7 ve 8 desteği sona eriyor

Hatırlayacak olursak Steam için Windows XP ve Windows Vista desteği 2019 yılında sona erdi. BugüniseSteam destek sayfasını güncelleyen Valve, 1 Ocak 2024'ten itibaren Windows 7 ve Windows 8 sürümlerine olan desteğin de kesileceğini duyurdu. Bu demek oluyor ki belirtilen işletim sistemlerinden birine sahip olan kullanıcılar, 2023'ün sonunda Windows 10'a geçmek zorunda kalacak.

Peki, kullanıcıların yüzde kaçı Windows 8 veya 7 sürümlerini kullanıyor? Son paylaşılan Steam Donanım Anketi verilerine göre Steam kullanıcılarından yalnızca yüzde 1,58'i Windows 7 kullanıyor. Windows 8.1’in kullanım oranı ise yüzde 0,36. Bu noktada Windows 10, yüzde 64,68'lik bir pay ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

Bilindiği üzere Steam, ilk olarak 2003 yılında bir oyun başlatıcı ve Valve oyunları için otomatik güncelleme aracı olarak piyasaya sürüldü. Hemen ardından üçüncü taraf yayıncılara da benzer bir kolaylığı sunmak isteyen platform, günümüzün en popüler oyun mağazası olmayı başardı.

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Ayrıca popüler platformun her gün aktif olarak 20 milyon oyuncuya ev sahipliği yaptığını hatırlatalım. Öyle kii, Valve'ın en dikkat çeken yapımlarından Counter Strike:GO, kısa süre önce 1,5 milyon eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı. Günümüzde ise odağını SteamOS tabanlı Steam Deck'e çeviren marka, kullanıcılardan olumlu eleştiriler toplamaya devam ediyor.

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Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırıyor: İşte tarihi