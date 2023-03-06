Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şubat 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel'de yükseliş başladı

    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Steam, Şubat ayı Steam Donanım Anketi verilerini paylaştı. Yeni listede Intel yükselirken, Nvidia'nın hakimiyeti sürüyor.
    1
    Şubat 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel yükselişte Tam Boyutta Gör
    Steam Steam Donanım Anketi'nin Ocak ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemciler arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Bu ayki listede Nvidia zirvede kalırken, Intel ve AMD’nin rekabeti devam ediyor.

    Ekran kartı pazarında sıralama değişmedi

    Ekran kartı sıralamasına göre kısa süre önce GTX 1060’ın liderlik tahtını ele geçiren GTX 1650, kullanıcılar tarafından tercih edilen en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor. Ancak beş aydır yükselişini sürdüren model, bu ay yüzde 0,15’lik küçük bir farkla düşüş gösterdi. Sıralamanın devamında, ilk beşte yer alan GPU modelleri ise GTX 1060, RTX 3060 mobil, RTX 2060 ve RTX 3060 oldu.

    Şubat 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel yükselişte Tam Boyutta Gör
    Ayrıca RTX 4080 ve RTX 4070 Ti listeye dahil olurken, AMD'nin Radeon 7000 serisi ve Intel Arc A serisi kartların henüz yer almadığını görüyoruz. Görünüşe kullanıcılar, Nvidia ve AMD'nin orta ve orta üst seviye ekran kartlarına olan bekleyişlerini sürdürüyor.

    Intel yokuş yukarı tırmanıyor

    İşlemci sıralamasına gelirsek, uzun süredir yaşanan düşüşün ardından Intel yokuş yukarı bir tırmanış gösteriyor. Mavi ekip, Steam kullanıcı tabanının yüzde 67,17'sini elinde tutarken, AMD yüzde 32,8'lik bir paya sahip oldu. Bilindiği üzere kırmızı ekip, kısa süre önce Ryzen 7000 3D V-Cache işlemcilerini piyasaya sürdü. Bu nedenle Mart ayı listelerinde farklı sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

    Şubat 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel yükselişte Tam Boyutta Gör
    İşletim sistemlerine bakıldığında, Steam kullanıcılarının yüzde 31,59 tarafından tercih edilen Windows 11'de yüzde 1,73'lük küçük bir artış yaşandı. Şubat ayında kullanıcı kaybetmeye devam eden Windows 10 ise, yüzde 64,68 pay ile liderliğini sürdürüyor. Windows 7 ve Windows 8.1'in kullanım payı ise yüzde 2'yi geçmedi. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    murattari 10 dakika önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 7 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karargah bölüğünde askerlik hp yazıcı kartuş dolu ama yazmıyor yalova termal otel tavsiye ilk imza hesabı 18 yaşından sonra ne olur geçici diş yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız