Şubat 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel'de yükseliş başladı

Tam Boyutta Gör Steam Steam Donanım Anketi'nin Ocak ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemciler arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Bu ayki listede Nvidia zirvede kalırken, Intel ve AMD’nin rekabeti devam ediyor.

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Ekran kartı pazarında sıralama değişmedi

Ekran kartı sıralamasına göre kısa süre önce GTX 1060’ın liderlik tahtını ele geçiren GTX 1650, kullanıcılar tarafından tercih edilen en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor. Ancak beş aydır yükselişini sürdüren model, bu ay yüzde 0,15’lik küçük bir farkla düşüş gösterdi. Sıralamanın devamında, ilk beşte yer alan GPU modelleri ise GTX 1060, RTX 3060 mobil, RTX 2060 ve RTX 3060 oldu.

Tam Boyutta Gör Ayrıca RTX 4080 ve RTX 4070 Ti listeye dahil olurken, AMD'nin Radeon 7000 serisi ve Intel Arc A serisi kartların henüz yer almadığını görüyoruz. Görünüşe kullanıcılar, Nvidia ve AMD'nin orta ve orta üst seviye ekran kartlarına olan bekleyişlerini sürdürüyor.

Intel yokuş yukarı tırmanıyor

İşlemci sıralamasına gelirsek, uzun süredir yaşanan düşüşün ardından Intel yokuş yukarı bir tırmanış gösteriyor. Mavi ekip, Steam kullanıcı tabanının yüzde 67,17'sini elinde tutarken, AMD yüzde 32,8'lik bir paya sahip oldu. Bilindiği üzere kırmızı ekip, kısa süre önce Ryzen 7000 3D V-Cache işlemcilerini piyasaya sürdü. Bu nedenle Mart ayı listelerinde farklı sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

Tam Boyutta Gör İşletim sistemlerine bakıldığında, Steam kullanıcılarının yüzde 31,59 tarafından tercih edilen Windows 11'de yüzde 1,73'lük küçük bir artış yaşandı. Şubat ayında kullanıcı kaybetmeye devam eden Windows 10 ise, yüzde 64,68 pay ile liderliğini sürdürüyor. Windows 7 ve Windows 8.1'in kullanım payı ise yüzde 2'yi geçmedi.

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