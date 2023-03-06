Şubat 2023 için Steam Donanım Anketi açıklandı: Intel'de yükseliş başladı

Ekran kartı sıralamasına göre kısa süre önce GTX 1060’ın liderlik tahtını ele geçiren GTX 1650, kullanıcılar tarafından tercih edilen en popüler ekran kartı olmaya devam ediyor. Ancak beş aydır yükselişini sürdüren model, bu ay yüzde 0,15’lik küçük bir farkla düşüş gösterdi. Sıralamanın devamında, ilk beşte yer alan GPU modelleri ise GTX 1060, RTX 3060 mobil, RTX 2060 ve RTX 3060 oldu.
Intel yokuş yukarı tırmanıyor
İşlemci sıralamasına gelirsek, uzun süredir yaşanan düşüşün ardından Intel yokuş yukarı bir tırmanış gösteriyor. Mavi ekip, Steam kullanıcı tabanının yüzde 67,17'sini elinde tutarken, AMD yüzde 32,8'lik bir paya sahip oldu. Bilindiği üzere kırmızı ekip, kısa süre önce Ryzen 7000 3D V-Cache işlemcilerini piyasaya sürdü. Bu nedenle Mart ayı listelerinde farklı sonuçlar ile karşılaşabiliriz.
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez