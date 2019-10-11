Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam yakında LAN oyunlarını internet üzerinden oynatmaya başlayacak

    Yerel ağda arkadaşlarla oynanan oyunları internet üzerinden de başkalarıyla oynanabilir hâle getirecek olan Steam özelliği, 21 Ekim'de beta olarak oyunculara sunulacak.
    7 sa.
    1,7b
    3
    5
    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Steam yakında LAN oyunlarını internet üzerinden oynatmaya başlayacak
    Tam Boyutta Gör

    “Remote Play Together” özelliği yakında oyunculara sunmaya hazırlanan Steam, yerel ağ üzerinden oynanan oyunları internet üzerinden oynamaya izin verecek. Benzer özelliği şimdiye kadar gerçek kılan Hamachi, Tunngle ya da Gameranger gibi yazılımların aksine ekran yansıtma şeklinde bir yöntem kullanacak olan Steam, bu işte ne kadar başarılı olacak 21 Ekim’deki betayla birlikte öğrenmeye başlayacağız. 

    PC Gamer raporuna göre Steamworks sayfasında özelliğin tüm yerel çok oyunculu, yerel co-op ve bölünmüş ekranlı oyunlarda çalışacağı ifade ediliyor. Özelliğin oyunlarla uyumlu hâle gelmesi için ise geliştiricilerin pek fazla düzenleme yapması gerekmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Monster'da Bu Hafta - Wolfenstein II: The New Colossus"

    Valve’den Alden Kroll tarafından atılan tweetle de doğrulanan özellik, Remote Play Together’ın ana bilgisayardaki ekran görüntüsünü diğer oyuncunun ekranına yansıtıp, uzak oyunucunun giirişlerini ana bilgisayara aktaracak. Bunun anlamı, oyunu sadece ana bilgisayar çalıştıracak fakat bu durumda ikinci oyuncu için ortaya çıkacak gecikme, kaliteyi şüphesiz etkileyecek. Buna Valve tarafından nasıl bir çözüm bulunacak bilinmiyor.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Steelo 7 sa. estrofem
    uzaktan online olarak oynanabilecek, eskiden Age of Empires da sadece lan özelliği vardı dolayısıyla online oynayamıyorduk ama Hamachi gibi programlarla oynuyorduk.Steam bunu yapıcak ama yani ekran yansıtma mantığıyla olacakmış yani nasıl olur bilemedim ve etkisi nasıl olur bilmiyorum ama Türkiye de upload hızları çok düşük.
    uzaktan online olarak oynanabilecek, eskiden Age of Empires da sadece lan özelliği vardı dolayısıyla online oynayamıyorduk ama Hamachi gibi programlarla oynuyor...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 sa. en beğenilen
    of hayır ya.. sitenin kendi editörü dahil ingilizce bilmiyor sanırım. Olay çok net: Sadece split-screen yani ekranın ikiye bölünürek tek bilgisayar üzerinden çift kişi oynanan oyunlarda ekran paylaşımı ve uzaktaki kişinin inputları üzerinden dönüyor sistem. Yok hamachi'ymiş, yok lan'mış hiçbir şekilde bunlarla benzer-alakalı bir durum söz konusu değil.
    Twitter'da adamın yazdığı da tam olarak LAN vs olmadığı sadece bunu içerdiği yönünde. kendisi steam geliştiricilerinden olur.
    of hayır ya.. sitenin kendi editörü dahil ingilizce bilmiyor sanırım. Olay çok net: Sadece split-screen yani ekranın ikiye bölünürek tek bilgisayar üzerinden çi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 4 sa.
    Hamachi gibi olsaydı eyw ama böyle bir poka yaramaz benim için
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    keremec 4 sa.
    Özetlemek gerekirse Hamachi gibi değil Teamviewer gibi çalışacak bu özellik.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 sa. en beğenilen
    of hayır ya.. sitenin kendi editörü dahil ingilizce bilmiyor sanırım. Olay çok net: Sadece split-screen yani ekranın ikiye bölünürek tek bilgisayar üzerinden çift kişi oynanan oyunlarda ekran paylaşımı ve uzaktaki kişinin inputları üzerinden dönüyor sistem. Yok hamachi'ymiş, yok lan'mış hiçbir şekilde bunlarla benzer-alakalı bir durum söz konusu değil.
    Twitter'da adamın yazdığı da tam olarak LAN vs olmadığı sadece bunu içerdiği yönünde. kendisi steam geliştiricilerinden olur.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    estrofem 7 sa.
    Bu konuyu anlamadım açıkçası. Evde iki bilgisayarı LAN kablosu ile birbirine bağlarsın ve counter vb oynarsın, benim bildiğim bu. Bu ne, o ne?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Steelo 7 sa. estrofem
    uzaktan online olarak oynanabilecek, eskiden Age of Empires da sadece lan özelliği vardı dolayısıyla online oynayamıyorduk ama Hamachi gibi programlarla oynuyorduk.Steam bunu yapıcak ama yani ekran yansıtma mantığıyla olacakmış yani nasıl olur bilemedim ve etkisi nasıl olur bilmiyorum ama Türkiye de upload hızları çok düşük.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Xiaomi'den 120Hz ekran ve 5X telefoto kamera özelliğine sahip telefon geliyor 40 dk. Ucuz Note 10'un ismi belli oldu: Galaxy Note 10 Lite 1 sa. Amazon Music uygulaması Apple TV platformunda kullanıma sunuldu 2 sa. Apple TV Plus, Oskar ödüllü yönetmeni bünyesine kattı 2 sa. 2020 Toyota Mirai, yeni platformu ve tasarımı ile çok iddialı 3 sa. Momentum Wireless kablosuz kulaklık satışta 3 sa. Gravity Industries, uçan giysisine silah ekledi 4 sa. Twitter uygulaması Mac cihazlara geri döndü 5 sa. Nobel ödüllü astrofizikçi; insanoğlunun uzaya asla koloni kuramayacağını iddia etti 5 sa. Apple ilk 5G modemini bir Türk’e emanet etti 5 sa. Crew Dragon uzay aracı, 2020 yılında UUİ’na astronot götürebilir 6 sa. Samsung'tan Quantum Dot ekran teknolojisine 11 milyar dolarlık yatırım 7 sa. Samsung internet tarayıcısı yeni özellikler kazandı 7 sa. iPhone 11 Pro almak için hangi ülkede kaç gün çalışmak gerekiyor? 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Steam yakında LAN oyunlarını internet üzerinden oynatmaya başlayacak Sonraki OnePlus 7T Pro McLaren Edition duyuruldu 18 sa. Google Stadia yavaşlamaları Negatif Gecikme ile önleyecek 18 sa. OnePlus 7T Pro duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. Oppo K5 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 4.000 mAh pil ve Snapdragon 730G işlemci 19 sa. Galaxy Fold'un ekran değişim ücreti dudak uçuklattı 19 sa. ABD, mikrofon ve kamera barındıran cihazlara uyarı etiketi yapıştırılmasını tartışıyor 20 sa. CRISPR ile serviks kanseri tedavi edildi 21 sa. Trump emretti, Adobe, Venezuela'daki tüm kullanıcıların hesaplarını kapattı 21 sa. Microsoft, iOS cihazlar için birleşik bir Office uygulaması planlıyor 22 sa. 3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı 22 sa. Redmi Note 8 Pro ilk inceleme | 64MP kamerası var 22 sa. Dünyanın ilk tanklı lazer yazıcısı! "HP Neverstop 1200W incelemesi" 22 sa. Amiral gemisi Honor V30 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı 23 sa. Monster'da Bu Hafta - Wolfenstein II: The New Colossus 23 sa. G20 liderleri önümüzdeki hafta büyük teknoloji firmaları için vergileri yükseltmeyi tartışacak 23 sa. Clio RS'in yerini elektrikli Renault Zoe'nin RS versiyonu alabilir 1 gün Virgin Orbit, Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel şirket olabilir 1 gün Apple 2020'ye hızlı girecek: ToF kameralı iPad Pro, iPhone SE 2 ve 16 inç MacBook 1 gün Apple Card ile ilgili ilk sahtekarlık vakası yaşandı 1 gün UNICEF artık Bitcoin ve Ethereum bağışılarını kabul ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İntihar etmeyi marifet zanneden beyin yoksunu forum üyeleri
    DH Forum
    Araplara Karşı Duyulan Anlamsız Nefret
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim