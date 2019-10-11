Steam yakında LAN oyunlarını internet üzerinden oynatmaya başlayacak

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“Remote Play Together” özelliği yakında oyunculara sunmaya hazırlanan Steam, yerel ağ üzerinden oynanan oyunları internet üzerinden oynamaya izin verecek. Benzer özelliği şimdiye kadar gerçek kılan Hamachi, Tunngle ya da Gameranger gibi yazılımların aksine ekran yansıtma şeklinde bir yöntem kullanacak olan Steam, bu işte ne kadar başarılı olacak 21 Ekim’deki betayla birlikte öğrenmeye başlayacağız.

PC Gamer raporuna göre Steamworks sayfasında özelliğin tüm yerel çok oyunculu, yerel co-op ve bölünmüş ekranlı oyunlarda çalışacağı ifade ediliyor. Özelliğin oyunlarla uyumlu hâle gelmesi için ise geliştiricilerin pek fazla düzenleme yapması gerekmiyor.

Ayrıca Bkz. "Monster'da Bu Hafta - Wolfenstein II: The New Colossus"

Valve’den Alden Kroll tarafından atılan tweetle de doğrulanan özellik, Remote Play Together’ın ana bilgisayardaki ekran görüntüsünü diğer oyuncunun ekranına yansıtıp, uzak oyunucunun giirişlerini ana bilgisayara aktaracak. Bunun anlamı, oyunu sadece ana bilgisayar çalıştıracak fakat bu durumda ikinci oyuncu için ortaya çıkacak gecikme, kaliteyi şüphesiz etkileyecek. Buna Valve tarafından nasıl bir çözüm bulunacak bilinmiyor.