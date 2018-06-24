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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Düşük seviye PC'ler için Steam yaz indirimlerinde 20 TL altına dikkat çeken oyunlar

Steam yaz indirimlerinden 20 TL altına satılan oyunlar hangileri? Sistemi, en yeni oyunları açacak kadar iyi olmayan oyunseverler için düşük seviye sistem isteyen 20 TL altındaki oyunları listeledik.
11 ay
12b
1
22
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oyun severlerin merakla beklediği Steam yaz indirimleri başladı. İndirimler 5 Temmuz’a kadar sürecek. Küçük yapımlardan büyük yapımlara binlerce oyun büyük indirime girdi. Düşük özellikte sisteme sahip oyun severlerin oynayabileceği indirimin dikkat çeken oyunlarını bir araya getirdik:

Euro Truck Simulator 2 – 9,75 TL

Ülkemizde sevilen oyunlardan ETS 2, çevrimiçi oynanabiliyor. Arkadaşlarınızla konvoya çıkabilir, dilerseniz tek başınıza 3 bin kişi ile aynı sunucuda taşımacılık yapabilirsiniz. Arka fonda arabesk müzik, farenin üzerinde tesbih ve yolculuk muhabbetiyle oynaması bir hayli zevkli hale geliyor.

 

CS:GO – 12,50 TL

Her ne kadar günümüzde rekabetçi oyunlarda Fornite ve PUBG’nin adını daha sık duysak da CS:GO, geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediyor. FPS oyunlarını seviyorsanız CS:GO’da uzun saatler geçirebilirsiniz.

Age of Empires II HD – 6,20 TL

Strateji oyunlarının yapı taşlarından Age of Empires II, yenilenen grafikleri ile güzel bir online deneyim yaşatıyor. Steam arkadaşlarınızla veya dünyadan oyuncular ile mücadeleye girebilirsiniz.

Tomb Raider – 5,24 TL

Yeni üçlemenin ilk oyunu Tomb Raider, 2013 yılında çıktı ve serinin son oyunu bu sene içerisinde Square Enix tarafından piyasaya sürülecek. Bu oyunda Lara Croft’un Tomb Raider olma yolundaki ilk adımlarına tanık oluyoruz. 2013 yapımı bir oyun olsa da dinamikleri ve grafikleri ile günümüzde oynanabilir seviyede. Aksiyon-macera oyunlarından zevk alıyorsanız ancak Rise of Tomb Raider veya PS4’te Uncharted serisini oynama imkanınız yoksa Tomb Raider, hem hikayesiyle hem de aksiyonuyla büyük keyif verecektir.

Steam linki

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition – 7,75 TL

Batman: Arkham City’nin Arkham serisinin en iyi oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Oyundan çok bir sinema filmi havasına sahip oyun üzüntüyü, mutluluğu ve heyecanı bir arada yaşatmayı başarıyor. Oyun, 45 saate varan oynanış süresi sunuyor. Bunun yaklaşık 20 saatlik bölümü bir hayli sürükleyici geçiyor. Batman: Arkham City tavsiyelerimiz arasında yer alıyor.

Fallout: New Vegas – 5,94 TL

Düşük seviye PC'ler için Steam yaz indirimlerinde 20 TL altına dikkat çeken oyunlar
 

Fallout 4 veya yeni çıkacak Fallout 76’yı çalıştıracak bilgisayarınız yoksa bu oyuna mutlaka göz atmalısınız. Serinin RPG özellikleri ile öne çıkan oyunu Fallout: New Vegas, atmosferiyle oyuncuyu içine çekmeyi başaran yapımlardan birisi. Türkçe yaması da bulunan oyun, nükleer savaş sonrası yaşamı ele alıyor.

Papers, Please – 9,00 TL

Retro grafiklere sahip Papers Please, Arstotzka isimli bir ülkede pasaport kontrolü yapan bir görevliyi oynuyoruz. Arstotzka’ya girecek her bir kişinin sorumluluğunu üstlendiğiniz oyunda geri çevireceklerinizi ya da tutuklatacaklarınızı da siz seçiyorsunuz. Bunun sonucunda Arstotzka’nın karanlık atmosferi, oyuncuyu içine çekiyor. Her mesai günü, farklı bir maceraya sahne oluyor. Türkçe dil desteği bulunan oyunu henüz oynamadıysanız, ısrarla tavsiye ediyoruz.

Stardew Valley – 19,20 TL

Hoş grafikleri ve RPG öğeleriyle dikkat çeken çiftçilik oyunu Stardew Valley, çok yakında multiplayer desteğiyle güncellenecek. Bağımlılık yapan Stardew Valley’e göz atmanızda fayda var.

To the Moon – 6,12 TL

To the Moon, oynanış özelliklerinden ziyade hikâyesi ile dikkat çekiyor. Oyun, ölümü yaklaşan bireylerin son dileklerini “anı” olarak yaşatan bir şirkette çalışan iki doktorun aya gitmek isteyen bir hastayla arasındaki ilişkiyi ele alıyor. 4-5 saatlik oynanış süresi sunan oyun bittiğinde boş ekrana dakikalarca bakıp kendinize gelmeye çalışacağınız bir hikâyeye sahip.

Steam linki

Darkest Dungeon – 11,70 TL

Sıra tabanlı RPG oyunu Darkest Dungeon, zindan atmosferini yaşatan ve ilerlemek için stratejik hamleler yapmanız gereken bir oyun. Darkest Dungeon, uzun oynanış süresi vaat ediyor.

Sid Meier's Civilization V – 11,25 TL

Sıra tabanlı strateji deyince başta gelen oyunlardan Civ 5, şuan güzel bir fiyattan satılıyor. Dilerseniz ek paketler ile oyun zevkinizi daha da arttırabilirsiniz.


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Artunç 11 ay en beğenilen
Günümüzde de halen rahatlıkla ve keyifle oynanacak oyunlar var içlerinde.
Paylaşım için teşekkürler.
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Kriger 11 ay
Düşük seviye pc anlayışımız farklı sanırım editörle
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Moving On 11 ay
Yararlı konu teşekkürler.
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1 Avatar
keremec 11 ay
Biraz da ben ekleyeyim
HalfLife - Portal Serisi (Valve Complete pack alin geçin)
Hitman Absolution
The Witcher
Mafia 2
Dishonored
Bioshock
Darkenss 2(zamaninda bedava verilmişti)
The Walking Dead Telltale
Bunlar HD6470M ekran kartli laptopda 720p low da 30fps oynayip bitirebildigim oyunlar. Ekran kartini karsilastirmak için passmark skorlarina bakabilirsiniz.
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Arthalion 11 ay
Portal 2
Talos of princible
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kadalt 11 ay
Arkadaşlar sistem gereksinimlerine bakın kaldırıyor sa mutlaka alien isolation alın ve peşine the witcher 1 - 2 ekleyin 1 sene götürür.
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WarSaw 11 ay
Ark alın oyun oynayın bunlar ne
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d3vstator 11 ay
To The Moon; tost makinasında bile çalışır ancak yaşattığı hisleri 1080ti ile oynayabileceğiniz bir oyun yaşatamaz...
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El Prezidente 11 ay
Arkham Asylum süper oyundu Arkham city i de alayim bari. zamanında pc im kaldırmadığından oynayamamıştım
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El Prezidente 11 ay
cs-go her daim oynanır. tomb raider ı aldım ama henuz oynama fırsatım olmadı. ETS 2 ise sıkıcı bir oyun bana kalırsa.
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a_y_k_u_t 11 ay
Ben just cause 3 xl ve rust oyunlarını öneriyorum. Ayrıca hala almadıysanız pubg ve division alınabilir. Bir de vefa borcu olarak mount and blade warband almanızı tavsiye ederim :)
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elLbufFer 11 ay
Güzel konu eline sağlık
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SkyTech74 11 ay
Just Cause 3 için ne dersiniz?
2 oyunu çok hoşuma gitmişti 3-4 sene önce.
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N. Chomsky 11 ay SkyTech74

Senaryoyu saymazsak gayet zevkli bir oyun olmuş. Özellikle fizik motoru çok güzel işler çıkarıyor. O fiyata bedava zaten.
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theJuDGe_41 11 ay SkyTech74
İkinci oyunu sevdiyseniz, üçüncü oyunu hayli hayli beğenirsiniz. Çok daha kapsamlı ve aksiyonun daha bol olduğu bir oyun olmuş
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