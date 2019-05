Düşük seviye PC'ler için Steam yaz indirimlerinde 20 TL altına dikkat çeken oyunlar

Oyun severlerin merakla beklediği Steam yaz indirimleri başladı. İndirimler 5 Temmuz’a kadar sürecek. Küçük yapımlardan büyük yapımlara binlerce oyun büyük indirime girdi. Düşük özellikte sisteme sahip oyun severlerin oynayabileceği indirimin dikkat çeken oyunlarını bir araya getirdik:

Euro Truck Simulator 2 – 9,75 TL

Ülkemizde sevilen oyunlardan ETS 2, çevrimiçi oynanabiliyor. Arkadaşlarınızla konvoya çıkabilir, dilerseniz tek başınıza 3 bin kişi ile aynı sunucuda taşımacılık yapabilirsiniz. Arka fonda arabesk müzik, farenin üzerinde tesbih ve yolculuk muhabbetiyle oynaması bir hayli zevkli hale geliyor.

CS:GO – 12,50 TL

Her ne kadar günümüzde rekabetçi oyunlarda Fornite ve PUBG’nin adını daha sık duysak da CS:GO, geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediyor. FPS oyunlarını seviyorsanız CS:GO’da uzun saatler geçirebilirsiniz.

Age of Empires II HD – 6,20 TL

Strateji oyunlarının yapı taşlarından Age of Empires II, yenilenen grafikleri ile güzel bir online deneyim yaşatıyor. Steam arkadaşlarınızla veya dünyadan oyuncular ile mücadeleye girebilirsiniz.

Tomb Raider – 5,24 TL

Yeni üçlemenin ilk oyunu Tomb Raider, 2013 yılında çıktı ve serinin son oyunu bu sene içerisinde Square Enix tarafından piyasaya sürülecek. Bu oyunda Lara Croft’un Tomb Raider olma yolundaki ilk adımlarına tanık oluyoruz. 2013 yapımı bir oyun olsa da dinamikleri ve grafikleri ile günümüzde oynanabilir seviyede. Aksiyon-macera oyunlarından zevk alıyorsanız ancak Rise of Tomb Raider veya PS4’te Uncharted serisini oynama imkanınız yoksa Tomb Raider, hem hikayesiyle hem de aksiyonuyla büyük keyif verecektir.

Steam linki

Batman: Arkham City - Game of the Year Edition – 7,75 TL

Batman: Arkham City’nin Arkham serisinin en iyi oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Oyundan çok bir sinema filmi havasına sahip oyun üzüntüyü, mutluluğu ve heyecanı bir arada yaşatmayı başarıyor. Oyun, 45 saate varan oynanış süresi sunuyor. Bunun yaklaşık 20 saatlik bölümü bir hayli sürükleyici geçiyor. Batman: Arkham City tavsiyelerimiz arasında yer alıyor.

Fallout: New Vegas – 5,94 TL

Fallout 4 veya yeni çıkacak Fallout 76’yı çalıştıracak bilgisayarınız yoksa bu oyuna mutlaka göz atmalısınız. Serinin RPG özellikleri ile öne çıkan oyunu Fallout: New Vegas, atmosferiyle oyuncuyu içine çekmeyi başaran yapımlardan birisi. Türkçe yaması da bulunan oyun, nükleer savaş sonrası yaşamı ele alıyor.

Papers, Please – 9,00 TL

Retro grafiklere sahip Papers Please, Arstotzka isimli bir ülkede pasaport kontrolü yapan bir görevliyi oynuyoruz. Arstotzka’ya girecek her bir kişinin sorumluluğunu üstlendiğiniz oyunda geri çevireceklerinizi ya da tutuklatacaklarınızı da siz seçiyorsunuz. Bunun sonucunda Arstotzka’nın karanlık atmosferi, oyuncuyu içine çekiyor. Her mesai günü, farklı bir maceraya sahne oluyor. Türkçe dil desteği bulunan oyunu henüz oynamadıysanız, ısrarla tavsiye ediyoruz.

Stardew Valley – 19,20 TL

Hoş grafikleri ve RPG öğeleriyle dikkat çeken çiftçilik oyunu Stardew Valley, çok yakında multiplayer desteğiyle güncellenecek. Bağımlılık yapan Stardew Valley’e göz atmanızda fayda var.

To the Moon – 6,12 TL

To the Moon, oynanış özelliklerinden ziyade hikâyesi ile dikkat çekiyor. Oyun, ölümü yaklaşan bireylerin son dileklerini “anı” olarak yaşatan bir şirkette çalışan iki doktorun aya gitmek isteyen bir hastayla arasındaki ilişkiyi ele alıyor. 4-5 saatlik oynanış süresi sunan oyun bittiğinde boş ekrana dakikalarca bakıp kendinize gelmeye çalışacağınız bir hikâyeye sahip.

Steam linki

Darkest Dungeon – 11,70 TL

Sıra tabanlı RPG oyunu Darkest Dungeon, zindan atmosferini yaşatan ve ilerlemek için stratejik hamleler yapmanız gereken bir oyun. Darkest Dungeon, uzun oynanış süresi vaat ediyor.

Sid Meier's Civilization V – 11,25 TL

Sıra tabanlı strateji deyince başta gelen oyunlardan Civ 5, şuan güzel bir fiyattan satılıyor. Dilerseniz ek paketler ile oyun zevkinizi daha da arttırabilirsiniz.