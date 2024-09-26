SteelSeries, oyuncular için ilk kablosuz kulak içi kulaklığını tanıttı

- SteelSeries Arctis GameBuds oyuncu kulaklığı özellikleri
- SteelSeries Arctis GameBuds gaming kulaklık fiyatı
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SteelSeries Arctis GameBuds oyuncu kulaklığı özellikleri
SteelSeries Arctis GameBuds, farklı kulak şekillerine uyacak şekilde çeşitli silikon uçlarla geliyor. Oyun oynarken dış sesleri duymanızı engelleyen dört mikrofonlu ANC sistemi mevcut. Tamamen oyuna dalmak istemediğinizde kullanabileceğiniz şeffaf mod da var. Kulaklığı 2.4GHz kablosuz bağlantı sağlayan ufak USB-C dongle aracılığıyla cihaza bağlayabiliyorsunuz. Mobil cihazda Bluetooth 5.3 ile konsol ve PC’de 2.4GHz kablosuz sinyal arasında geçiş yapmak için kulaklıktaki düğmeye üç kez dokunuyorsunuz.
Arctis GameBuds, Call of Duty, FC 24, Fortnite, Valorant gibi popüler oyunlar için 100’den fazla ses ayarı sunuyor. Mobil uygulamadan EQ ayarlarını yapabiliyorsunuz. ANC ve şeffaf modu değiştirme, gürültü engelleme veya dış sesi duyma seviyesini ayarlama, kulaklık ve şarj kutusu için pil seviyesini gösterme gibi ayarlamaları yine mobil uygulamadan yapıyorsunuz.
SteelSeries, kulaklığın tek şarjla 10 saate kadar dayandığını, kablosuz şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar kullanılabildiğini söylüyor. USB-C portu üzerinden 15 dakikada hızlı şarjla yaklaşık üç saat oyun oynayabiliyorsunuz.
SteelSeries Arctis GameBuds gaming kulaklık fiyatı
SteelSeries Arctis GameBuds, Xbox ve PlayStation için ayrılıyor. PlayStation modelini satın alırsanız, yalnızca Sony'nin konsollarında, PC'de ve mobilde çalışıyor ancak Xbox modeli tüm platformlarda çalışıyor. Xbox sürümü, Microsoft'un güvenlik politikalarına uymak için ek bir çip ve Xbox uyumluluğuna geçmek için bir kaydırma düğmesi içeriyor. Beyaz renk PlayStation'a özel satışa sunuluyor. Kulaklığın fiyatı ise 170 euro.Kaynakça https://tr.steelseries.com/gaming-headsets/arctis-gamebuds-for-playstation https://tr.steelseries.com/gaming-headsets/arctis-gamebuds-for-xbox https://www.theverge.com/2024/9/26/24253924/steelseries-arctis-gamebuds-earbuds-pc-xbox-playstation-nintendo-switch-release-date-pricing Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu