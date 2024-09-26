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    SteelSeries, oyuncular için ilk kablosuz kulak içi kulaklığını tanıttı

    SteelSeries, PC ve konsol oyuncuları için ilk kablosuz kulak içi kulaklık modelini tanıttı. SteelSeries Arctis GameBuds, açık tasarımlı kablosuz oyuncu kulaklığı arayanlar için seçeneklerden biri.
    SteelSeries Arctis GameBuds oyuncu kulaklığı Tam Boyutta Gör
    SteelSeries, PlayStation, Xbox, PC ve mobil cihazlarla eşleştirilmek üzere tasarlanmış yeni oyuncu kulaklığını satışa sundu. SteelSeries Arctis GameBuds, aktif gürültü engelleme (ANC), Qi kablosuz şarj ve farklı cihazlar arasında anında geçiş yapma özelliğiyle geliyor.

    SteelSeries Arctis GameBuds oyuncu kulaklığı özellikleri

    SteelSeries Arctis GameBuds, farklı kulak şekillerine uyacak şekilde çeşitli silikon uçlarla geliyor. Oyun oynarken dış sesleri duymanızı engelleyen dört mikrofonlu ANC sistemi mevcut. Tamamen oyuna dalmak istemediğinizde kullanabileceğiniz şeffaf mod da var. Kulaklığı 2.4GHz kablosuz bağlantı sağlayan ufak USB-C dongle aracılığıyla cihaza bağlayabiliyorsunuz. Mobil cihazda Bluetooth 5.3 ile konsol ve PC’de 2.4GHz kablosuz sinyal arasında geçiş yapmak için kulaklıktaki düğmeye üç kez dokunuyorsunuz.

    Arctis GameBuds, Call of Duty, FC 24, Fortnite, Valorant gibi popüler oyunlar için 100’den fazla ses ayarı sunuyor. Mobil uygulamadan EQ ayarlarını yapabiliyorsunuz. ANC ve şeffaf modu değiştirme, gürültü engelleme veya dış sesi duyma seviyesini ayarlama, kulaklık ve şarj kutusu için pil seviyesini gösterme gibi ayarlamaları yine mobil uygulamadan yapıyorsunuz.

    SteelSeries, kulaklığın tek şarjla 10 saate kadar dayandığını, kablosuz şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar kullanılabildiğini söylüyor. USB-C portu üzerinden 15 dakikada hızlı şarjla yaklaşık üç saat oyun oynayabiliyorsunuz.

    SteelSeries Arctis GameBuds gaming kulaklık fiyatı

    SteelSeries Arctis GameBuds, Xbox ve PlayStation için ayrılıyor. PlayStation modelini satın alırsanız, yalnızca Sony'nin konsollarında, PC'de ve mobilde çalışıyor ancak Xbox modeli tüm platformlarda çalışıyor. Xbox sürümü, Microsoft'un güvenlik politikalarına uymak için ek bir çip ve Xbox uyumluluğuna geçmek için bir kaydırma düğmesi içeriyor. Beyaz renk PlayStation'a özel satışa sunuluyor. Kulaklığın fiyatı ise 170 euro.

    Kaynakça https://tr.steelseries.com/gaming-headsets/arctis-gamebuds-for-playstation https://tr.steelseries.com/gaming-headsets/arctis-gamebuds-for-xbox https://www.theverge.com/2024/9/26/24253924/steelseries-arctis-gamebuds-earbuds-pc-xbox-playstation-nintendo-switch-release-date-pricing
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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