SteelSeries, oyuncular için ilk kablosuz kulak içi kulaklığını tanıttı

Tam Boyutta Gör SteelSeries, PlayStation, Xbox, PC ve mobil cihazlarla eşleştirilmek üzere tasarlanmış yeni oyuncu kulaklığını satışa sundu. SteelSeries Arctis GameBuds, aktif gürültü engelleme (ANC), Qi kablosuz şarj ve farklı cihazlar arasında anında geçiş yapma özelliğiyle geliyor.

En iyi gaming & oyuncu kulaklığı önerileri 1 ay önce eklendi

SteelSeries Arctis GameBuds oyuncu kulaklığı özellikleri

SteelSeries Arctis GameBuds, farklı kulak şekillerine uyacak şekilde çeşitli silikon uçlarla geliyor. Oyun oynarken dış sesleri duymanızı engelleyen dört mikrofonlu ANC sistemi mevcut. Tamamen oyuna dalmak istemediğinizde kullanabileceğiniz şeffaf mod da var. Kulaklığı 2.4GHz kablosuz bağlantı sağlayan ufak USB-C dongle aracılığıyla cihaza bağlayabiliyorsunuz. Mobil cihazda Bluetooth 5.3 ile konsol ve PC’de 2.4GHz kablosuz sinyal arasında geçiş yapmak için kulaklıktaki düğmeye üç kez dokunuyorsunuz.

Arctis GameBuds, Call of Duty, FC 24, Fortnite, Valorant gibi popüler oyunlar için 100’den fazla ses ayarı sunuyor. Mobil uygulamadan EQ ayarlarını yapabiliyorsunuz. ANC ve şeffaf modu değiştirme, gürültü engelleme veya dış sesi duyma seviyesini ayarlama, kulaklık ve şarj kutusu için pil seviyesini gösterme gibi ayarlamaları yine mobil uygulamadan yapıyorsunuz.

SteelSeries, kulaklığın tek şarjla 10 saate kadar dayandığını, kablosuz şarj kutusuyla birlikte 40 saate kadar kullanılabildiğini söylüyor. USB-C portu üzerinden 15 dakikada hızlı şarjla yaklaşık üç saat oyun oynayabiliyorsunuz.

SteelSeries Arctis GameBuds gaming kulaklık fiyatı

SteelSeries Arctis GameBuds, Xbox ve PlayStation için ayrılıyor. PlayStation modelini satın alırsanız, yalnızca Sony'nin konsollarında, PC'de ve mobilde çalışıyor ancak Xbox modeli tüm platformlarda çalışıyor. Xbox sürümü, Microsoft'un güvenlik politikalarına uymak için ek bir çip ve Xbox uyumluluğuna geçmek için bir kaydırma düğmesi içeriyor. Beyaz renk PlayStation'a özel satışa sunuluyor. Kulaklığın fiyatı ise 170 euro.

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SteelSeries Arctis GameBuds tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı