Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stellantis, aiMotive ile otonom sürüş yolculuğunu hızlandırıyor

    aiMotive teknolojisi, Stellantis'in otonom sürüş teknolojisi platformu olan STLA AutoDrive'ın orta vadeli gelişimini desteklerken Stellantis'in yan kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.
    Oy Ver
    Stellantis, aiMotive ile otonom sürüş yolculuğunu hızlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Stellantis, gelişmiş yapay zekâ ve otonom sürüş yazılımlarının lider geliştiricisi aiMotive’in satın alma sürecinin tamamladığını duyurdu.

    "aiMotive’in satın alınması, sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketi olma yolculuğumuzu hızlandıracak ve Dare Forward 2030 hedeflerimizi gerçekleştirmemize katkı sağlayacak” şeklinde konuşmasına başlayan Stellantis Baş Yazılım Sorumlusu Yves Bonnefont, “aiMotive’in ileri seviyede uzmanlığı sayesinde, yapay zekâmızı ve otonom sürüş çekirdeği teknolojimizi geliştirecek, küresel becerilerimizi genişletecek ve tamamen yeni STLA AutoDrive platformumuzun orta vadeli gelişimini destekleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

    aiMotive Kurucu ve CEO’su László Kishonti ise, konuyla ilgili açıklamasında, “2015 yılında herkes için mobilitenin geleceğini şekillendirecek teknolojiler geliştirmek üzere bir şirket kurdum. Yedi yıl sonra Stellantis’in çabalarına katkıda bulunabildiğimiz ve milyonlarca müşterinin otomobilini daha iyi, daha güvenli ve daha akıllı hale getirmek için birlikte çalışabildiğimiz için çok mutluyum” dedi.

    aiMotive, operasyonel bağımsızlığını koruyarak Stellantis’in bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösterecek. Kurucu László Kishonti, CEO olarak şirketi yönetmeye devam edecek. Ayrıca aiMotive; aiSim, aiData ve aiWare ile pazarda faaliyet göstermeye de devam edecek. Bunun dışında bu kilit alanlardaki teknoloji çözümlerini üçüncü parti müşterilere sunmaya da devam edecek.

    Stellantis, aiMotive’i denetlemek için bir yönetim kurulu kuracak, ancak şirket özerkliğini ve hızlı yenilikçi çözümlere yönelik bir startup yaklaşımını korumaya devam edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 9 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız