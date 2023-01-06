Ram 1500 Revolution BEV elektrikli pickup konsepti CES 2023'te tanıtıldı

Ram 1500 Revolution BEV konsepti, özellikleriyle neler sunuyor❓
Stellantis'in yeni STLA Frame platformu üzerine inşa edilen 1500 Revolution BEV konsepti, iki elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Söz konusu platformda, arka tekerlekleri 15 dereceye kadar açılandırabilen arka aks yönlendirme sistemi ve havalı süspansiyon gibi özellikler karşımıza çıkıyor.
800V yüksek voltajlı bataryaya sahip olan elektrikli pickup konsepti, 350 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da markanın açıklamasına göre Revolution'a 10 dakika şarjla 161 kilometre sürüş menzili kazandırıyor. Şirket, evde kullanım için insan müdahalesi gerektirmeyen kablosuz robot şarj cihazı da tasarlamış. Menzil konusunda herhangi bir açıklama yok fakat STLA Frame platformunun 800 kilometreye kadar menzil desteği sunduğunu biliyoruz.
Ram 1500 Revolution BEV konseptinde B sütunu bulunmuyor. Gizli kapı kolları vasıtasıyla geriye doğru açılan arka kapılar ile kabine rahatça erişim sağlanıyor. Kompakt elektrik motorları, tasarımcıların kabini biraz daha öne kaydırmasına imkan tanımış. Böylece kasa uzunluğundan taviz vermeden kabinde günümüz pickup modellerine göre 10 cm gibi bir artış elde edilmiş. Daha fazla koltuğa ihtiyaç duyulduğunda, kasa ve kabini ayıran elektrikli orta panel açılıp buraya entegre açılır-kapanır koltuklar da devreye alınabiliyor.
Konseptin konsolu, ihtiyaç halinde bir iş istasyonuna dönüştürülebiliyor. Ayrıca, merkezde bulunan 14.2 inçlik multimedya ekranlarından alt kısımda olan çıkarılıp bir tablet gibi kullanılabiliyor. Evdeki akıllı eşyalarınızı da kontrol etmenizi sağlayan bu ekran, gerektiğinde üstteki ekranla birleştirilip tek bir ekran gibi yönetilebiliyor. Ayrıca, Revolution'ın dış tarafındaki projektörler de aracı tekerlekli bir sinema salonuna çevirebiliyor.
Ram, elektrikli pickup konseptinin teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Şirket, 2024'te 1500 Revolution konseptinin üretim versiyonunu göstermeyi ve 2025'te satışlara başlamayı planlıyor. Söz konusu model, F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV, Rivian R1T ve -üretime girerse- Tesla Cybertruck'a rakip olacak.
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..