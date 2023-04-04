Tesla otopilotunun Türkiye fiyatı belli oldu: Model Y’de talep büyük!

Tesla otopilot Türkiye fiyatları
- Tesla Geliştirilmiş Otopilot: 66.370 TL
- Tesla Full Self-Driving: 131.580 TL
Model Y'ye talep büyük
Tesla, bu gelişmiş otopilot özelliklerine rağmen aracın “tam otonom” hale gelmeyeceğini ve sürekli insan dikkatinin sürüşte faal olması gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte Tesla Model Y’nin teslimatlarının Mayıs ayında başlayacağı açıklanmıştı. An itibariyle teslimat tarihi Ekim-Aralık 2023 olarak gösteriliyor. Dolayısıyla buradan talebin yoğun olduğunu çıkartabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı