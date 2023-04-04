Tesla otopilotunun Türkiye fiyatı belli oldu: Model Y’de talep büyük!

Tam Boyutta Gör Tesla, geçtiğimiz gün düzenlediği bir etkinlik kapsamında Türkiye operasyonunu başlattı. Bugün erken saatlerde devreye alınan tesla.com üzerinden Model Y aracı ön sipariş almaya başladı. Görünüşe göre Türkiye’nın Model Y’ye olan talebi hayli yoğun bir seviyede. Bunun yanında Tesla gelişmiş Geliştirilmiş Otopilot ve Full Self-Driving Kabiliyeti olarak adlandırılan otopilot yazılım ücretleri de belli oldu.

Tesla otopilot Türkiye fiyatları

Tam Boyutta Gör Tesla, Geliştirilmiş Otopilot yazılımı 66.370 TL fiyat etiketine sahip olacak. Standart araçla gelen yeteneklere ek olarak bu paket, otopilotta navigasyon, otomatik şerit değiştirme, otomatik park, ve akıllı çağırma işlevlerini sunacak.

Tesla Geliştirilmiş Otopilot: 66.370 TL

Tesla Full Self-Driving: 131.580 TL

Tam Boyutta Gör Full Self-Driving Kabiliyeti ise standart otopilot ve Geliştirilmiş Otopilotun tüm özelliklerini barındıracak. Aynı zamanda trafik ışığı ve dur işaretlerine uyacak. Gelecek güncellemelerde şehir sokaklarında otomatik direksiyon özelliği de aktif olacak. Tesla Full Self-Driving Türkiye fiyatı 131.580 TL. Bir parantez içinde belirmeliyiz ki bu fiyatlara ÖTV ve KDV dahil değil. Örneğin 1.795.523 TL olan Model Y Performans konfigürasyonuna FSD paketini eklediğimizde fiyat 2.028.420 TL’ye yükseliyor.

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Model Y'ye talep büyük

Tesla, bu gelişmiş otopilot özelliklerine rağmen aracın “tam otonom” hale gelmeyeceğini ve sürekli insan dikkatinin sürüşte faal olması gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte Tesla Model Y’nin teslimatlarının Mayıs ayında başlayacağı açıklanmıştı. An itibariyle teslimat tarihi Ekim-Aralık 2023 olarak gösteriliyor. Dolayısıyla buradan talebin yoğun olduğunu çıkartabiliriz.

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Tesla’nın otonom sürüş yazılımının Türkiye fiyatı belli oldu