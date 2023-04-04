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    Anlık Bildirim

    Tesla otopilotunun Türkiye fiyatı belli oldu: Model Y’de talep büyük!

    Tesla, bugün itibariyle Model Y aracını Türkiye pazarına sundu. Model Y, Türkiye topraklarına gelirken beraberinde Tesla’nın otopilot ve FSD yazılımını da getiriyor. İşte bu yazılımların ücretleri:
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    Tesla’nın otonom sürüş yazılımının Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz gün düzenlediği bir etkinlik kapsamında Türkiye operasyonunu başlattı. Bugün erken saatlerde devreye alınan tesla.com üzerinden Model Y aracı ön sipariş almaya başladı. Görünüşe göre Türkiye’nın Model Y’ye olan talebi hayli yoğun bir seviyede. Bunun yanında Tesla gelişmiş Geliştirilmiş Otopilot ve Full Self-Driving Kabiliyeti olarak adlandırılan otopilot yazılım ücretleri de belli oldu.

    Tesla otopilot Türkiye fiyatları

    Tesla’nın otonom sürüş yazılımının Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tesla, Geliştirilmiş Otopilot yazılımı 66.370 TL fiyat etiketine sahip olacak. Standart araçla gelen yeteneklere ek olarak bu paket, otopilotta navigasyon, otomatik şerit değiştirme, otomatik park, ve akıllı çağırma işlevlerini sunacak.
    • Tesla Geliştirilmiş Otopilot: 66.370 TL
    • Tesla Full Self-Driving: 131.580 TL
    Tesla’nın otonom sürüş yazılımının Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Full Self-Driving Kabiliyeti ise standart otopilot ve Geliştirilmiş Otopilotun tüm özelliklerini barındıracak. Aynı zamanda trafik ışığı ve dur işaretlerine uyacak. Gelecek güncellemelerde şehir sokaklarında otomatik direksiyon özelliği de aktif olacak. Tesla Full Self-Driving Türkiye fiyatı 131.580 TL. Bir parantez içinde belirmeliyiz ki bu fiyatlara ÖTV ve KDV dahil değil. Örneğin 1.795.523 TL olan Model Y Performans konfigürasyonuna FSD paketini eklediğimizde fiyat 2.028.420 TL’ye yükseliyor.

    Model Y'ye talep büyük

    Tesla, bu gelişmiş otopilot özelliklerine rağmen aracın “tam otonom” hale gelmeyeceğini ve sürekli insan dikkatinin sürüşte faal olması gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte Tesla Model Y’nin teslimatlarının Mayıs ayında başlayacağı açıklanmıştı. An itibariyle teslimat tarihi Ekim-Aralık 2023 olarak gösteriliyor. Dolayısıyla buradan talebin yoğun olduğunu çıkartabiliriz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    millenicom mu türknet mi 6 saat önce kafamı çarptım fren pedalı neden titrer excel satır kaydırma varaka bin nevfel

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