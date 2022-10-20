Stellantis CEO'suna göre Euro 7 emisyon düzenlemeleri iptal edilmeli

Tam Boyutta Gör Eğer bir erteleme olmazsa Avrupa 2035 itibarıyla elektrikli araçlar geçiş yapacak. Söz konusu yıldan sonra üreticilerin içten yanmalı motorlu (ICE) araç satması imkansız hale gelecek. Ancak onun öncesinde üreticilerin pek sıcak bakmadığı bir Euro 7 standardı var.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli Jeep Avenger'ın Paris'teki tanıtımında bu konuyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Yönetici, Stellantis'in Avrupa'da 2030'dan itibaren tüm markalarıyla %100 elektrikli araçlara geçeceğini hatırlatarak, şimdiye dek birçok kez ertelenen ve 2028'den önce uygulamaya konulmayacak gibi görünen Euro 7 standardının es geçilmesi gerektiğini söyledi.

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Euro 7, Avrupa'da satılacak içten yanmalı motorlu araçların daha verimli ve daha çevre dostu olmasını ön gören bir standart. Bu durumda mevcut motorların daha verimli hale getirilmesi için yatırım yapılması gerekiyor. Tavares de endüstri açısından bakıldığında sadece birkaç yıl geçerli olacak bir uygulama için içten yanmalı motorlara yatırım yapmanın gereksiz para ve zaman kaybı olduğuna inanıyor.

Tavares'in konuyla ilgili sözleri şöyle: "Endüstri açısından bakıldığında, elektrifikasyona harcamamız gereken kaynakları azaltacak bir Euro 7'ye ihtiyacımız yok. Sırf 2028'de gelecek uygulama için içten yanmalı motorları bir adım daha geliştirmek için para harcamak anlamsız. Neden böyle kısa bir süre için kaynaklarımızı harcayalım? Endüstrinin buna ihtiyacı yok."

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Stellantis CEO'suna göre Euro 7 emisyon standardı kaldırılmalı