Stellantis, lityum sülfür pilleri test edecek: Avantajları neler?

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Tam Boyutta Gör Gelişmiş malzemeler ve bataryalar üzerine çalışan ABD'li Lyten şirketi, geliştirdiği lityum kükürt (Li-S) bataryaları test etmek üzere Stellantis ve diğer OEM'lere göndermeye başladığını duyurdu. Bu hamle lityum kükürt pillerin ticarileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Stellantis, Mayıs 2023'te Lyten'in lityum kükürt pili geliştirmesine yatırım yaptığını duyurmuştu. Lyten CEO'su ve kurucu ortağı Dan Cook konuyla ilgili, "Bu kilometre taşı, Lyten ekibinin yıllarca süren özverili çalışması ve yenilikçiliğinin sonucu. Lityum-kükürt pil hücrelerimizin yeteneklerini genişletmenin henüz başlangıcındayız" açıklamasında bulundu.

Mayıs 2023'te, San Jose, Kaliforniya'da devreye giren otomatik pilot üretim hattında faaliyet gösteren Lyten, standart lityum iyon üretim ekipmanlarını ve uygulamalarını kullanarak lityum kükürt pilleri üretiyor. 6.5 Ah kapasiteli kese tipinde pil hücrelerini (pouch cell) dağıtmaya başlayan şirket, bu yılın sonlarında silindirik hücreleri göndermeyi planlıyor. Şirket aynı zamanda ilk büyük ölçekli fabrikasını şu anda tasarlıyor.

Lyten'in lityum sülfür pillerinin özellikleri neler?

Lityum-kükürt piller, gerçek dünya çalışma koşullarında çevrim ömrü ve stabilite sorunlarına sahip. Ancak Lyten, bu zorlukların üstesinden geldiğini söylüyor. Tescilli 3D grafen yapısını pilin katotuna entegre eden şirket, Li-S pillerde hızlı kapasite kaybına yol açan "polisülfit mekik etkisi" denen sorunun üstesinden geldiğini ve pilin stabilitesini ve iletkenliğini arttırdığını belirtiyor.

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Bunun dışında Lyten, anot için geleneksel grafit yerine lityum metal kompozit kullanarak anodun stabilitesini ve verimliliğini artırdığını ifade ediyor. Bu değişiklik aynı zamanda pilin genel enerji yoğunluğunun artmasına yardımcı olurken, zamanla pilin bozunmasını da azaltıyor.

Katotta nikel, kobalt ve manganez gibi kritik minerallerin bulunmadığı batarya, lityum iyon bataryalara kıyasla %65 daha düşük karbon ayak izine sahip. Şirket, tamamen ABD veya AB'den tedarik edilebilecek bir tedarik zinciri kurulabileceğini ve böylelikle Çin'e olan bağımlılığın ortadan kalkacağını söylüyor.

Şubat 2024'te Chrysler, Lyten'in Li-S pillerinin şirketin Halcyon konsept elektrikli aracında kullanılacağını duyurmuştu. Lyten bugüne kadar 410 milyon dolardan fazla öz sermaye toplamayı başardı.

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Stellantis, lityum sülfür pilleri test edecek: Avantajları neler?