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    Stellantis ve CATL'den elektrikli araçlar için LFP batarya anlaşması

    Stellantis, batarya elektrikli araç teknolojisini ve 2038 yılına kadar 0 karbonlu bir şirket olmaya yönelik Dare Forward 2030 stratejik planını desteklemek üzere yeni bir iş birliğine imza atıyor.
    Stellantis'ten elektrikli araçlar için LFP batarya anlaşması Tam Boyutta Gör
    Stellantis, elektrikli araç dönüşümüne olan yatırım ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis, dünyanın en önde gelen batarya üreticisi CATL ile önemli bir stratejik Mutabakat Zaptı’na imza attı.

    Stellantis N.V. ve CATL, Stellantis'in Avrupa'daki elektrikli araç üretimine enerji sağlamak üzere, LFP (Lityum Ferro Fosfat) batarya hücrelerinin ve modüllerinin yerel tedarikine yönelik bağlayıcı olmayan bir “Mutabakat Zaptı” (MoU) imzaladığını duyurdu. İki şirket, Stellantis'in hızlanan elektrikliye geçiş stratejisini daha da desteklemek üzere eşit paylarla bir ortak girişim kurma olasılığını değerlendiriyor.

    CATL ve Stellantis arasında imzalan Mutabakat Zaptı, iki stratejik cephede uzun vadeli bir iş birliğinin ana hatlarını çiziyor: Stellantis'in ileri teknolojili batarya elektrikli araçlarını desteklemek için iddialı bir teknolojide yol haritası oluşturmak ve batarya değer zincirini daha da güçlendirmek için fırsatları belirlemek.

    Hedef toplam satışlarda yüzde 50 elektrikli payı

    Uzun hizmet ömrü ve yüksek termal verimliliğe sahip LFP teknolojisi, Stellantis'in B ve C segmentindeki binek otomobil, crossover ve SUV segmentinde kaliteli, dayanıklı ve uygun fiyatlı elektrikli araçlar sunmasını sağlayabilecek bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Şirket, Dare Forward 2030 stratejik planı kapsamında, Avrupa'da batarya elektrikli binek otomobil satışlarında yüzde 100 oranına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde batarya elektrikli binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yüzde 50 oranına ulaşmayı hedefliyor. Sellantis, 2038 yılına kadar sıfır karbonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor. Stellantis, elektrikli gelecek için istikrarlı, düşük karbonlu temel malzeme tedariki sağlamak amacıyla bir dizi ortaklık kuruyor.

    Mutabakat Zaptını değerlendiren Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “CATL ile imzaladığımız LFP (Lityum Ferro Fosfat) batarya kimyasına ilişkin Mutabakat Zaptı, Avrupa’da orta sınıfta ulaşım özgürlüğünü korumaya yönelik uzun vadeli stratejimizin bir başka bileşeni. CATL, bu sektörün lideri ve ikonik araç markalarımızla birlikte yenilikçi ve erişilebilir batarya teknolojisini müşterilerimize sunarak 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak” dedi.

    CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Robin Zeng: “Stellantis ile iş birliğimizi yeni bir seviyeye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Stellantis'in otomobil üretimindeki köklü geçmişi ve CATL'ın gelişmiş batarya teknolojisi ile, ortaklığın, her iki tarafın da karbon nötr hedefinde belirleyici bir adım olacağına inanıyoruz. Küresel enerji geçişini teşvik etmek üzere ortaklarımıza daha rekabetçi ve sürdürülebilir çözümler sunmak için kendimizi adamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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