CATL ve Stellantis, LFP batarya tedariği konusunda anlaşma imzaladı

Tam Boyutta Gör CATL ve Stellantis, Avrupa'da üretilecek elektrikli araçlarda kullanılmak üzere lityum demir fosfat (LFP) batarya hücreleri ve modülleri tedariği konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya yönelik çok fazla detay açıklanmasa da iki şirketin eş ortaklı bir girişim kurmayı düşündükleri ve Avrupa'da bir batarya fabrikası kuracakları bildiriliyor.

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Stellantis'in aynı zamanda Mercedes ve TotalEnergies ile ortak olarak Fransa, Almanya ve İtalya'da üç batarya fabrikası yatırımı da devam ediyor. Bu bataryalar daha performanslı ve pahalı NMC tipinde olacak ve üst seviye modellerde kullanılacak.

LFP bataryalar gittikçe yaygınlaşıyor

LFP piller NMC pillere göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olmakla birlikte daha ucuzlar. Bu nedenle düşük seviye modellerde gittikçe yaygınlaşıyorlar. Örneğin Tesla Model 3 ve Model Y'nin temel versiyonlarında CATL'ın LFP pilleri kullanılıyor. Çin'in LFP batarya teknolojisinde ve üretiminde büyük üstünlüğü bulunuyor. Bu yıl dünyada LFP batarya tedariğinin %99.5'i Çin tarafından karşılandı.

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CATL ve Stellantis, batarya tedarik anlaşması imzaladı