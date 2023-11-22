CATL ve Stellantis, LFP batarya tedariği konusunda anlaşma imzaladı

Anlaşmaya yönelik çok fazla detay açıklanmasa da iki şirketin eş ortaklı bir girişim kurmayı düşündükleri ve Avrupa'da bir batarya fabrikası kuracakları bildiriliyor.
Stellantis'in aynı zamanda Mercedes ve TotalEnergies ile ortak olarak Fransa, Almanya ve İtalya'da üç batarya fabrikası yatırımı da devam ediyor. Bu bataryalar daha performanslı ve pahalı NMC tipinde olacak ve üst seviye modellerde kullanılacak.
LFP bataryalar gittikçe yaygınlaşıyor
LFP piller NMC pillere göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olmakla birlikte daha ucuzlar. Bu nedenle düşük seviye modellerde gittikçe yaygınlaşıyorlar. Örneğin Tesla Model 3 ve Model Y'nin temel versiyonlarında CATL'ın LFP pilleri kullanılıyor. Çin'in LFP batarya teknolojisinde ve üretiminde büyük üstünlüğü bulunuyor. Bu yıl dünyada LFP batarya tedariğinin %99.5'i Çin tarafından karşılandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.