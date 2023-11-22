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    Anlık Bildirim

    CATL ve Stellantis, LFP batarya tedariği konusunda anlaşma imzaladı

    CATL ve Stellantis, Avrupa'da üretilecek elektrikli araçlarda kullanılmak üzere lityum demir fosfat (LFP) batarya hücreleri ve modülleri tedariği konusunda anlaşma imzaladı.
    CATL ve Stellantis, batarya tedarik anlaşması imzaladı Tam Boyutta Gör
    CATL ve Stellantis, Avrupa'da üretilecek elektrikli araçlarda kullanılmak üzere lityum demir fosfat (LFP) batarya hücreleri ve modülleri tedariği konusunda anlaşma imzaladı.

    Anlaşmaya yönelik çok fazla detay açıklanmasa da iki şirketin eş ortaklı bir girişim kurmayı düşündükleri ve Avrupa'da bir batarya fabrikası kuracakları bildiriliyor.

    Stellantis'in aynı zamanda Mercedes ve TotalEnergies ile ortak olarak Fransa, Almanya ve İtalya'da üç batarya fabrikası yatırımı da devam ediyor. Bu bataryalar daha performanslı ve pahalı NMC tipinde olacak ve üst seviye modellerde kullanılacak.

    LFP bataryalar gittikçe yaygınlaşıyor

    LFP piller NMC pillere göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olmakla birlikte daha ucuzlar. Bu nedenle düşük seviye modellerde gittikçe yaygınlaşıyorlar. Örneğin Tesla Model 3 ve Model Y'nin temel versiyonlarında CATL'ın LFP pilleri kullanılıyor. Çin'in LFP batarya teknolojisinde ve üretiminde büyük üstünlüğü bulunuyor. Bu yıl dünyada LFP batarya tedariğinin %99.5'i Çin tarafından karşılandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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