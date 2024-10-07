İddialara yanıt: “TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok”

- TOGG başka bir firmaya satılmayacak
- “Çinli devlerin Türkiye’ye ilgisi, Togg’dan sonra oldu”
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TOGG başka bir firmaya satılmayacak
Fuat Tosyalı, Ekonomi Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) Çinlilere satılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Togg’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine Togg, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek” dedi.
Tosyalı ayrıca, gelecek yıl yeni modellerin üretimine başlanacağını ve bu gelişmenin Togg’un büyümesini daha da hızlandıracağını belirtti. Tosyalı, 2025’te başlayacak ihracatla birlikte küresel bir teknoloji markası haline gelme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım atacaklarını ifade etti.
“Çinli devlerin Türkiye’ye ilgisi, Togg’dan sonra oldu”
Çin’in küresel otomobil endüstrisindeki hızlı büyümesine ve Türkiye pazarına ilgisine yönelik de açıklama yapan Tosyalı, şunları kaydetti: “Biz geçen yıl Togg’da sipariş açtık ve 20 bin otomobil vereceğimizi söyledik. 177 bin kişi önden sipariş başvurusu yaptı, herkes kuyruktaydı. Çin’de de devasa firmalar var ama bir tanesi Türkiye’ye yatırıma gelmedi. ‘Türk halkı orada otomobil bulamıyor, gidip orada yatırım yapalım’ demediler. Sonra Türkiye’de bir yatırım aşkı doğdu, yatırım yaptılar. Çünkü ülkelerinde satamıyorlardı, tüketim talebi kalmadı.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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