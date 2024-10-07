İddialara yanıt: “TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok”

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Tam Boyutta Gör Son dönemlerde “TOGG satılacak mı?” yönündeki iddialar artmaya başlamıştı. Kısa bir süre önce TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Fuat Tosyalı, bu konu ve TOGG’un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tosyalı, "TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok" dedi.

TOGG başka bir firmaya satılmayacak

Fuat Tosyalı, Ekonomi Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) Çinlilere satılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Togg’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine Togg, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek” dedi.

Tam Boyutta Gör Son dönemde TOGG’un kârlılık sorunu yaşadığı yönündeki söylentilere de değinen Tosyalı, markanın satış performansının iyi olduğunu belirtti. “Togg, Türkiye’nin en çok satılan elektrikli otomobili. Sadece eylül ayında 2.200 araç sattık” dedi. Togg, bu yıl eylül ayına kadar toplamda 17 bin 49 araç satışı gerçekleştirdi.

Togg'da bayrak değişimi: Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu 3 gün önce eklendi

Tosyalı ayrıca, gelecek yıl yeni modellerin üretimine başlanacağını ve bu gelişmenin Togg’un büyümesini daha da hızlandıracağını belirtti. Tosyalı, 2025’te başlayacak ihracatla birlikte küresel bir teknoloji markası haline gelme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım atacaklarını ifade etti.

“Çinli devlerin Türkiye’ye ilgisi, Togg’dan sonra oldu”

Çin’in küresel otomobil endüstrisindeki hızlı büyümesine ve Türkiye pazarına ilgisine yönelik de açıklama yapan Tosyalı, şunları kaydetti: “Biz geçen yıl Togg’da sipariş açtık ve 20 bin otomobil vereceğimizi söyledik. 177 bin kişi önden sipariş başvurusu yaptı, herkes kuyruktaydı. Çin’de de devasa firmalar var ama bir tanesi Türkiye’ye yatırıma gelmedi. ‘Türk halkı orada otomobil bulamıyor, gidip orada yatırım yapalım’ demediler. Sonra Türkiye’de bir yatırım aşkı doğdu, yatırım yaptılar. Çünkü ülkelerinde satamıyorlardı, tüketim talebi kalmadı.”

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TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemde yok