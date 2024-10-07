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    İddialara yanıt: “TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok”

    TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Fuat Tosyalı, son dönemde ortaya çıkan “TOGG satılacak mı?” iddialarına yanıt verdi. Tosyalı, “gündemimizde yok” dedi.
    TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemde yok Tam Boyutta Gör
    Son dönemlerde “TOGG satılacak mı?” yönündeki iddialar artmaya başlamıştı. Kısa bir süre önce TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Fuat Tosyalı, bu konu ve TOGG’un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tosyalı, "TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok" dedi.

    TOGG başka bir firmaya satılmayacak

    Fuat Tosyalı, Ekonomi Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) Çinlilere satılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Togg’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemimizde yok. Aksine Togg, yeni yönetimle birlikte çok daha büyüyecek” dedi.

    TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemde yok Tam Boyutta Gör
    Son dönemde TOGG’un kârlılık sorunu yaşadığı yönündeki söylentilere de değinen Tosyalı, markanın satış performansının iyi olduğunu belirtti. “Togg, Türkiye’nin en çok satılan elektrikli otomobili. Sadece eylül ayında 2.200 araç sattık” dedi. Togg, bu yıl eylül ayına kadar toplamda 17 bin 49 araç satışı gerçekleştirdi.

    Tosyalı ayrıca, gelecek yıl yeni modellerin üretimine başlanacağını ve bu gelişmenin Togg’un büyümesini daha da hızlandıracağını belirtti. Tosyalı, 2025’te başlayacak ihracatla birlikte küresel bir teknoloji markası haline gelme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım atacaklarını ifade etti.

    “Çinli devlerin Türkiye’ye ilgisi, Togg’dan sonra oldu”

    Çin’in küresel otomobil endüstrisindeki hızlı büyümesine ve Türkiye pazarına ilgisine yönelik de açıklama yapan Tosyalı, şunları kaydetti: “Biz geçen yıl Togg’da sipariş açtık ve 20 bin otomobil vereceğimizi söyledik. 177 bin kişi önden sipariş başvurusu yaptı, herkes kuyruktaydı. Çin’de de devasa firmalar var ama bir tanesi Türkiye’ye yatırıma gelmedi. ‘Türk halkı orada otomobil bulamıyor, gidip orada yatırım yapalım’ demediler. Sonra Türkiye’de bir yatırım aşkı doğdu, yatırım yaptılar. Çünkü ülkelerinde satamıyorlardı, tüketim talebi kalmadı.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    TOGG, togg t10x ve
    4 etiket daha Togg T10F Fuat Tosyalı Teknoloji Haberleri Yaşam
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