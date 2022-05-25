Elektrikli Mercedes-Benz EQG, tank dönüşü özelliğiyle gelecek

Mercedes, ikonik modeli G-Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu için sıkı çalışıyor. Daha önce EQG konseptiyle öngösterimi yapılan model 2024'te piyasaya sürülecek ancak şimdiden bazı özelliklerini görmeye başladık. Şirketin G-Turn adını verdiği tank dönüşü özelliği de bunlardan biri olacak.

Alman otomotiv devi, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir toplantıda gelecek elektrikli araçlarıyla ilgili ipuçları verirken elektrikli Mercedes-Benz EQG ile ilgili de bu videoyu paylaştı. Videoda, elektrikli SUV'un tank dönüşü özelliği ile olduğu yerde 360 derece dönebildiğini görüyoruz. Bu özellik, EQG'de kullanılacak olan tekerleklere yakın ve bağımsız olarak kontrol edilebilen dört adet elektrik motoru ile mümkün olacak.

Elektrikli G-Serisi'nin toz duman içerisinde dans etmesini sağlayan özelliği aslında daha önce Rivian'da görmüştük. ABD'li üretici, 2019'da elektrikli pickup modeli R1T için aynı özelliği duyurmuştu fakat aradan yıllar geçmesine rağmen söz konusu özellik henüz üretim aşamasındaki modellere aktarılamadı.

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Daha önce öğrendiğimiz bilgilere göre EQG, içten yanmalı motorlu kardeşindeki merdiven tipi şasiyi koruyacak ancak mevcut haline göre yoğun bir modifikasyon sürecinden geçirilecek. Ön aksta bağımsız süspansiyon ve arkada elektrikli güç-aktarma sistemi için geliştirilen rijit aksıyla öne çıkacak olan elektrikli SUV'da arazi becerilerini yerine getirmek üzere iki oranlı şanzımana yer verilecek.

Kısa süre önce de Alman üreticinin 2025'ten itibaren elektrikli araçlarında yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya seçeneği sunmak için Sila ile anlaştığını öğrenmiştik. Bu kapsamda, Sila'nın silikon anot kimyasına sahip bataryalarının ilk kez elektrikli G-Serisi'nde kullanılacağı açıklanmıştı.

Elektrikli Mercedes-Benz EQG'nin 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Tasarımda ne gibi bir değişiklik yapılacağını bilmiyoruz ancak ikonik tasarıma büyük oranda sadık kalınacağı konseptten de belli oluyor. Aşağıdaki galeride EQG konseptinin tasarımını inceleyebilirsiniz:

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Elektrikli Mercedes-Benz EQG, tank dönüşü özelliğiyle gelecek