Lexus, Tesla Model 3'e rakip yeni prototipini tanıttı: Karşınızda Lexus LF-ZC

2026'da satışa sunulması planlanan araç gelecek nesil elektrikli otomobillerin özelliklerini taşıyor. Tesla tarafından daha önce duyurulan yenilikçi gigacast modüler şasiye, steer-by-wire teknolojisine, prizmatik bataryaya, çok düşük sürtünme katsayısına sahip olacak olan otomobil Tesla Model 3'e rakip olmaya hazırlanıyor.
Lexus, yeni aracı LF-ZC'nin Prius benzeri gözyaşı tasarımıyla 0,2 cd'nin altında sürtünme katsayısına sahip olacağını iddia ediyor. Menzil konusunda rakam vermeyen firma geleneksel elektrikli araçların iki katı menzil sunacağını söylüyor. Tabi burada Lexus'un geleneksel derken neyi kastettiğini bilmiyoruz. Ama bir iddiaya göre aracın 1000 km menzil sunacağı söyleniyor.
Steer-by-wire teknolojisiyle kabin içinin daha da geniş olması muhtemel görünüyor. Çünkü bu teknolojide direksiyon simidini tekerleklere bağlayan şaft ve mekanik bileşenler bulunmuyor. Direksiyonun hareketi kablolar vasıtasıyla tekerleklere iletiliyor. Herşey elektronik olarak sensörler vasıtasıyla toplanan verilerin iletilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu sistemin geleneksel hidrolik ve mekanik sistemlere göre hissiyat, tepkisellik ve güvenlik açısından nasıl performans vereceği soru işareti oluşturuyor.
Geniş iç mekana baktığımızda alçak zemin ve panoramik tavan dikkat çekiyor. Ön konsolda futuristik direksiyon ve yolcu koltuğuna kadar uzanan geniş bir ekran bulunuyor. Araçta bulunan yapay zeka destekli ses tanıma sistemi sayesinde yazılım özelleşerek sürücüye özel araç fonksiyonları gösterilebiliyor.
Teknik özellikleri henüz açıklanmayan otomobilin dört teker çekiş sistemine sahip olacağı açıklandı. 2026'da piyasaya çıkacak otomobilin güçlü rakipleri karşısında nasıl bir başarı göstereği merak konusu.
Kaynakça https://electrek.co/2023/10/25/lexus-has-a-gigacasted-model-3-fighter-it-will-actually-build-in-2026/ https://www.carscoops.com/2023/10/lexus-lf-zc-is-a-gigacasted-ev-launching-in-2026-with-prismatic-batteries/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.