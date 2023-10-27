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    Lexus, Tesla Model 3'e rakip yeni prototipini tanıttı: Karşınızda Lexus LF-ZC

    Lexus, Japonya otomobil fuarında yeni elektrikli otomobili Lexus LF-ZC'nin prototipini tanıttı. Düşük sürtünme katsayısı ve steer-by-wire gibi özelliklere sahip otomobile yakından bakalım.
    Lexus, Tesla Model 3'e rakip yeni prototipini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın lüks otomobil markası Lexus, Japonya otomobil fuarında yeni elektrikli otomobili Lexus LF-ZC'nin prototipini tanıttı.

    2026'da satışa sunulması planlanan araç gelecek nesil elektrikli otomobillerin özelliklerini taşıyor. Tesla tarafından daha önce duyurulan yenilikçi gigacast modüler şasiye, steer-by-wire teknolojisine, prizmatik bataryaya, çok düşük sürtünme katsayısına sahip olacak olan otomobil Tesla Model 3'e rakip olmaya hazırlanıyor.

    Lexus, yeni aracı LF-ZC'nin Prius benzeri gözyaşı tasarımıyla 0,2 cd'nin altında sürtünme katsayısına sahip olacağını iddia ediyor. Menzil konusunda rakam vermeyen firma geleneksel elektrikli araçların iki katı menzil sunacağını söylüyor. Tabi burada Lexus'un geleneksel derken neyi kastettiğini bilmiyoruz. Ama bir iddiaya göre aracın 1000 km menzil sunacağı söyleniyor.

    Lexus, Tesla Model 3'e rakip yeni prototipini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tesla Model 3 ve BMW i4 boyutlarında olan otomobil, elektrikli olmasının avantajıyla geniş bir dingil aralığına sahip. 2890 mm açıklığa sahip otomobil Tesla Model 3'den 15 mm daha uzun. Aracın uzunluğu 4750 mm, genişliği 1880 mm ve yüksekliği ise 1390 mm.

    Steer-by-wire teknolojisiyle kabin içinin daha da geniş olması muhtemel görünüyor. Çünkü bu teknolojide direksiyon simidini tekerleklere bağlayan şaft ve mekanik bileşenler bulunmuyor. Direksiyonun hareketi kablolar vasıtasıyla tekerleklere iletiliyor. Herşey elektronik olarak sensörler vasıtasıyla toplanan verilerin iletilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu sistemin geleneksel hidrolik ve mekanik sistemlere göre hissiyat, tepkisellik ve güvenlik açısından nasıl performans vereceği soru işareti oluşturuyor.

    Lexus, Tesla Model 3'e rakip yeni prototipini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Aracın tasarımına baktığımızda sportif sedan görünümünde olduğunu görüyoruz. Otomobilin Kia EV6'ya benzerliği dikkat çekiyor ancak daha alçak bir yapıda olduğunu görüyoruz. Tasarım Lexus tarafından "Kışkırtıcı Sadelik" olarak tanımlanıyor.

    Geniş iç mekana baktığımızda alçak zemin ve panoramik tavan dikkat çekiyor. Ön konsolda futuristik direksiyon ve yolcu koltuğuna kadar uzanan geniş bir ekran bulunuyor. Araçta bulunan yapay zeka destekli ses tanıma sistemi sayesinde yazılım özelleşerek sürücüye özel araç fonksiyonları gösterilebiliyor.

    Teknik özellikleri henüz açıklanmayan otomobilin dört teker çekiş sistemine sahip olacağı açıklandı. 2026'da piyasaya çıkacak otomobilin güçlü rakipleri karşısında nasıl bir başarı göstereği merak konusu.

    Kaynakça https://electrek.co/2023/10/25/lexus-has-a-gigacasted-model-3-fighter-it-will-actually-build-in-2026/ https://www.carscoops.com/2023/10/lexus-lf-zc-is-a-gigacasted-ev-launching-in-2026-with-prismatic-batteries/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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