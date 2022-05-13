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    Steve Jobs, iPhone'larda SIM kart yuvası bulunması fikrine ilk günden beri karşıydı

    iPod'un Babası olarak anıl Tony Fadell, Steve Jobs'un vizyonunu ortaya koyan önemli bir anekdot paylaştı. Eski iPod Başkan Yardımcısı'na göre Jobs, ilk iPhone'da SIM kart yuvası olmasını istemiyordu.
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    Steve Jobs ilk iPhone'da SIM kart yuvası olmasını istemiyordu
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    Son zamanlarda Apple'ın fiziksel SIM yuvası olmayan ve sadece eSIM destekli iPhone modellerini piyasaya sürmeye hazırlandığına dair söylentiler duyuyoruz. Eski iPod Başkan Yardımcısı Tony Fadell, bu konuyla alakalı son derece dikkat çekici bir anekdot paylaştı.

    Apple tasarım ekibinin en etkili üyelerinden biri olarak gösterilen Fadell esasında iPod'un babası olarak anılıyor. Kısa süre önce Kaliforniya'daki Bilgisayar Tarihi Müzesi'nde gazeteci Joanna Stern'e röportaj veren deneyimli isim, Steve Jobs'un vizyonundan bahsetti.

    Steve Jobs ilk iPhone'da SIM kart yuvası olmasını istemiyordu
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    "Başka bir delik daha istemeyiz"

    Apple'ın kurucusu Jobs genellikle sıra dışı fikirleriyle hatırlanır. Tony Fadell'a göre Steve Jobs ilk iPhone'un geliştirilme aşamasında cihazda bir SIM kart yuvası olması fikrine karşıydı. Hatta mühendislere ve tasarımcılara bu arzusunu "içinde başka bir delik daha istemeyiz" cümlesiyle aktardığı belirtiliyor.

    Peki iPhone'lar SIM kart olmadan nasıl şebekeye bağlanacaktı? Jobs, SIM kart kullanmayan Verizon operatörünü örnek olarak gösterdi. Zira bu operatörü kullanan telefonlar GSM yerine CDMA hücresel teknolojisi üzerinden baz istasyonlarına bağlanabiliyor.

    Steve Jobs ilk iPhone'da SIM kart yuvası olmasını istemiyordu
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    Jobs'u fikirlerinden vazgeçirmek zordu

    Fadell bu konuda Jobs'u, CDMA teknolojisinin yaygın olarak benimsenmediğini söyleyerek bizzat ikna ettiğini belirtiyor. Tony'ye göre Steve'i inandığı fikirlerden vazgeçirmek oldukça zordu. Zira onu ikna etmek için somut gerçeklere ve mümkünse tüm ekibin yardımına ihtiyaç vardı.

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