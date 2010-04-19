Steve Jobs'a göre HD videolar için Blu-ray'in alternatifi "Youtube"

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Flash'ın ölü bir teknoloji olduğunu dile getirip, geleceğin HTML5'da olduğunu ifade eden Apple'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Steve Jobs'dan yeni bir öngörü geldi. Jobs'a göre Blu-ray'in en büyük rakibi Youtube.

Son dönemde kullanıcılarının elektronik postalara verdiği cevaplar ses getiren Steve Jobs'un Blu-ray konusunda gelen bir maile verdiği cevapta bunlardan biri oldu. Kullanıcıların beklemesine rağmen bilgisayarlarda Blu-ray'e opsiyonel olarak bile yer vermeyen Apple'ın Blu-ray'e destek vermek gibi bir planı olup olmadığı sorusuna Steve Jobs her zamanki üslubuyla kısa ve net bir cevap vermiş; "Artık Youtube HD medyaları destekliyor.". Anlaşılan Steve Jobs'a göre HD videoları paylaşmak için Youtube'u kullanmak, fiziksel diskleri kullanmaktan çok daha mantıklı.

2005 yılında Blu-ray Disk Birliğine giren ve kurumun yönetici takımı içersinde yer alan Apple, 5 senedir Blu-ray çözümlerini bilgisayarlarında hiçbir şekilde yer vermiyor.

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