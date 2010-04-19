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Steve Jobs'a göre HD videolar için Blu-ray'in alternatifi "Youtube"

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs'a göre HD videolar için Blu-ray'in alternatifi
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Flash'ın ölü bir teknoloji olduğunu dile getirip, geleceğin HTML5'da olduğunu ifade eden Apple'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Steve Jobs'dan yeni bir öngörü geldi. Jobs'a göre Blu-ray'in en büyük rakibi Youtube.

Son dönemde kullanıcılarının elektronik postalara verdiği cevaplar ses getiren Steve Jobs'un Blu-ray konusunda gelen bir maile verdiği cevapta bunlardan biri oldu. Kullanıcıların beklemesine rağmen bilgisayarlarda Blu-ray'e opsiyonel olarak bile yer vermeyen Apple'ın Blu-ray'e destek vermek gibi bir planı olup olmadığı sorusuna Steve Jobs her zamanki üslubuyla kısa ve net bir cevap vermiş; "Artık Youtube HD medyaları destekliyor.". Anlaşılan Steve Jobs'a göre HD videoları paylaşmak için Youtube'u kullanmak, fiziksel diskleri kullanmaktan çok daha mantıklı.

2005 yılında Blu-ray Disk Birliğine giren ve kurumun yönetici takımı içersinde yer alan Apple, 5 senedir Blu-ray çözümlerini bilgisayarlarında hiçbir şekilde yer vermiyor.

Steve Jobs'a göre HD videolar için Blu-ray'in alternatifi
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darkaura 9 yıl
steve jobs dogru demis. blue rayin gelecegi yok. ben blue ray ilk ciktiginda bundan sonra baska bir optik medya formati gelmez demistim. sacmaliyorsun diyenler olmustu ama gidisat bu yonde. eskiden yuzlerce cd-dvd yazardim simdi dvd-rw nin yerini bile unutmus durumdayim.
hdler buyudukce, harici diskler, usb bellekler yayginlastikca optik medya giderek gereksiz hale geliyor. yakinda floppy diskle ayni kaderi paylasir. windows yuklemekden baska fonksiyonu kalmaz.
yakin gelecekde internet hizlari artikca film endustriside internetten satis olayina girecek. simdiden japonyada izle ode hd stream olayi var. tabi bunda 100mbitin standart hiz olmasinin etkisi buyuk.
simdi gelelim bunun steve amcayla iliskisine:
dikkat ettiniz mi bilmem, butun mac urunleri baska yerlerden film, muzik, dosya almanizi kisitliyacak sekilde tasarlaniyor. bu adamlar aptal degil ya usb gibi faydali ve fonksiyonel bir portu ipade neden koymuyorlar. tabiyki kullanicinin diger mecralarla baglantisini kisitlamak icin.
steve amca su an itunesdan para basiyor. orta vadede internet hizlarinin artmasiyla blue ray olecek ve tum lisansi filmler internetten stream izlencek. steve amcanin macromedia flashlada, blue raylerde, usb ilede olan derdi bu:
FILM, MUZIK TUM MEDYA PAZARINI KENDI TEKELINE SOKMAK
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marikanwap 9 yıl

darkaura

steve jobs dogru demis. blue rayin gelecegi yok. ben blue ray ilk ciktiginda bundan sonra baska bir optik medya formati gelmez demistim. sacmaliyorsun diyenler olmustu ama gidisat bu yonde. eskiden yuzlerce cd-dvd yazardim simdi dvd-rw nin yerini bile unutmus durumdayim.
hdler buyudukce, harici diskler, usb bellekler yayginlastikca optik medya giderek gereksiz hale geliyor. yakinda floppy diskle ayni kaderi paylasir. windows yuklemekden baska fonksiyonu kalmaz.

yakin gelecekde internet hizlari artikca film endustriside internetten satis olayina girecek. simdiden japonyada izle ode hd stream olayi var. tabi bunda 100mbitin standart hiz olmasinin etkisi buyuk.

simdi gelelim bunun steve amcayla iliskisine:
dikkat ettiniz mi bilmem, butun mac urunleri baska yerlerden film, muzik, dosya almanizi kisitliyacak sekilde tasarlaniyor. bu adamlar aptal degil ya usb gibi faydali ve fonksiyonel bir portu ipade neden koymuyorlar. tabiyki kullanicinin diger mecralarla baglantisini kisitlamak icin.

steve amca su an itunesdan para basiyor. orta vadede internet hizlarinin artmasiyla blue ray olecek ve tum lisansi filmler internetten stream izlencek. steve amcanin macromedia flashlada, blue raylerde, usb ilede olan derdi bu:
FILM, MUZIK TUM MEDYA PAZARINI KENDI TEKELINE SOKMAK


Dediklerinizin çoğuna katılıyorum. Eskiden sabah akşam DVD yazarken şimdi TB'larca HDD'lerde saklamaya başladık. Belki ilerde işletim sistemi kurmak için bile optik sürücü kullanmayacağız. Kim bilir...
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Carnadormania 9 yıl
bakalım Bende bir mail attım cevap atacakmı çok merak ediyorum (:
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Batuist 9 yıl

Carnadormania

bakalım Bende bir mail attım cevap atacakmı çok merak ediyorum (:


he zaten herkese cevap veriyor... günde 36 saat msj yazması lazım o halde... sakın günde 24 saat var demeyin.
.


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LastNomad 9 yıl
Steve Jobs pozisyonu gereği konuşuyor o kadar, gerisi boş

IBM'in patronuna yeniden pc işine girecekmisiniz derseniz, geleceği yok zart zurt kıl tüy cevaplar verecektir,
yeterince kar edemedik, yani beceremedik, ... yemiyor demezler;
Samuel gerçeği soylerse; ertesi gün yatirimcilar, Samuel gel buraya, evladım niye boş işlerle uğraşıyorsun diyecektir.

Onemli olan yatırımcıların paralarının karşılığını ve "karını" alması geri kalanı boş
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nezihdarcin 9 yıl
Evet Vimeo belki babasının hayrı için reklamsız site yapmıyor, ama bir şekilde google-adsense tarzında mini reklamları sayfa şablonuna alıyor... Eminimki YOUTUBE gibi videoların üzerine METİN Reklamlar almak kadar iğrenç birşey yapmaz... Kesin farklı bir iş ve gelir modeli vardır..
VIMEO Paralı üyelik yapababilir, buna inanırım ama video üzerine zırt pırt reklam almayacaktır.. Yoksa İZLESENE , VIDIVODO , DAILYMOTION'dan farkı kalmaz.

Merak etmeyin, onlarda belirli bir süre sonra gerekeni yapacaklardır. Kimse babasının hayrına o kadar masraf yapmaz
.
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@dministrator 9 yıl
Yanlış bir cevap olmuş , Youtube medya dosyalarını kayıpsız saklamıyor.
Ayrıca hiçbirşey belli olmaz belki ileride iflas falan eder , ne olacak sonra o kadar önemli dosya.
Apple için Youtube HD mantıklı olacaktır çünkü neredeyse tüm cihazlarında Youtube desteği var.
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nezihdarcin 9 yıl
Bence www.vimeo.com teknik altyapısı ve kalitesi olarak YOUTUBE'dan daha kaliteli bir sisteme sahip. HD Kalitesini fazlasıya desteklediği gibi kesinlikle videoları taciz edercesine bir reklam politikası yok. Hele eğerki sitenize bir video yerleştirirseniz "SIFIR" reklam oluyor.
Gelecek bence VİMEO'da
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Kumandan 9 yıl

nezihdarcin

Bence www.vimeo.com teknik altyapısı ve kalitesi olarak YOUTUBE'dan daha kaliteli bir sisteme sahip. HD Kalitesini fazlasıya desteklediği gibi kesinlikle videoları taciz edercesine bir reklam politikası yok. Hele eğerki sitenize bir video yerleştirirseniz "SIFIR" reklam oluyor.

Gelecek bence VİMEO'da


Merak etmeyin, onlarda belirli bir süre sonra gerekeni yapacaklardır. Kimse babasının hayrına o kadar masraf yapmaz.
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space_frog 9 yıl

nezihdarcin

Bence www.vimeo.com teknik altyapısı ve kalitesi olarak YOUTUBE'dan daha kaliteli bir sisteme sahip. HD Kalitesini fazlasıya desteklediği gibi kesinlikle videoları taciz edercesine bir reklam politikası yok. Hele eğerki sitenize bir video yerleştirirseniz "SIFIR" reklam oluyor.

Gelecek bence VİMEO'da

bu da vimeo reklamı herhalde
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realbrutal 9 yıl
İşin komik kısmını kimse gormemis daha.steve hd video icin youtube kullanin demis bir nevi.peki youtube ne kullaniyor.FLASH
bu bir celiskimi steve bey
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spyofthegod 9 yıl
Ps3 kullananlar ne yapacak acaba onu merak ediyorum. Oyunları Youtube üzerinden oynarız herhalde.
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Batuist 9 yıl
cihazında USB bağlantısını gereksiz gören bir adamın bu tür sözleri artık kaale alınmamalı... Adam artık yaşlandı galiba.. beyni sulanmış... Saniyede kusursuz 30.000Kbps aktarım yapan bir internet servisi varmıymış birde onu söyleseymiş (B-ray içerik aktarım hızı)...
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bravoecho 9 yıl
Hayret, daha forumdan hiç kimse çıkıp da "Adam doğru söylüyor, haklı!" dememiş ...
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the enemy 9 yıl
ipad'de usb bağlantısına ne gerek var, bilgilerini gmail'de tut gibi bir şey..
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resler 9 yıl
2005 yılında Blu-ray Disk Birliğine giren ve kurumun yönetici takımı içersinde yer alan Apple, 5 senedir Blu-ray çözümlerini bilgisayarlarında hiçbir şekilde yer vermiyor.
Bazen bu tür oluşumlara katılmak, bu oluşumu desteklemek için değilde köstek olmak ileriye yönelik planlarını ilk elden öğrenmek için yapılabiliyor. Bu adamı bir dönemim sahte peygamberleri gibi görmeye başladım. Sektörün dikkatli olması gerek.
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okean 9 yıl

resler

2005 yılında Blu-ray Disk Birliğine giren ve kurumun yönetici takımı içersinde yer alan Apple, 5 senedir Blu-ray çözümlerini bilgisayarlarında hiçbir şekilde yer vermiyor.



Bazen bu tür oluşumlara katılmak, bu oluşumu desteklemek için değilde köstek olmak ileriye yönelik planlarını ilk elden öğrenmek için yapılabiliyor. Bu adamı bir dönemim sahte peygamberleri gibi görmeye başladım. Sektörün dikkatli olması gerek.


Kesinlikle doğru. Bunun en güzel örneği de sırf Avrupa Birliği'nin "birliğini" bozmak için onlara katılmış olan İngiltere'dir

İngiltere'nin hiçbir Avrupa Birliği politikasında kıta avrupası ülkeleriyle aynı fikirde olmamasının da temel sebebi budur. Muhtemelen Steve Jobs'ın da temel amacı bu.
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ReDComrade 9 yıl
Gine kendi çıkarları için insanları haksız yönlendirmeleri devam ediyor Steve Jobs'un
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