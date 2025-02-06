Steven Spielberg'in UFO filmine dair yeni detaylar ortaya çıktı

Steven Spielberg Yeni Filminin Çekimlerine Bu Ay Başlayacak
Bu proje ilk duyurulduğunda adı The Dish olarak geçiyordu. Ancak görünen o ki aradan geçen sürede isim değişikliğine gidilmiş. Çünkü filmin adı Disclosure olarak değiştirildi. Öte yandan Disclosure'un çekimlerine 28 Şubat'ta başlanacağı açıklandı.
Filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor.
Jurassic Park ve Mission: Impossible'ın senaristi olarak tanınan David Koepp'in senaryosunu yazdığı Disclosure'un konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak "ifşa etmek, açığa çıkarmak" anlamına gelen "disclosure" ifadesi, genelde UFO'lara dair gerçeğin resmi kanallarca paylaşılmasını tanımlamak için kullanılıyor. Bu yüzden Spielberg'in yeni filminin, bu konuda mücadele veren insanlara odaklanıyor olabileceği düşünülüyor.
Gerek Steven Spielberg'in imzasını taşımasıyla, gerekse konusuyla merak uyandıran Disclosure, 15 Mayıs 2026'da gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.