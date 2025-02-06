Steven Spielberg'in UFO filmine dair yeni detaylar ortaya çıktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Kariyerinin ilk yıllarında E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi uzaylı temalı filmler çeken usta yönetmen Steven Spielberg, yıllar sonra bu konuda yeni bir film çekmeye hazırlanıyor. Yönetmenin UFO fenomenine odaklanacak yeni filminin çekim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte filme dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Steven Spielberg Yeni Filminin Çekimlerine Bu Ay Başlayacak

Bu proje ilk duyurulduğunda adı The Dish olarak geçiyordu. Ancak görünen o ki aradan geçen sürede isim değişikliğine gidilmiş. Çünkü filmin adı Disclosure olarak değiştirildi. Öte yandan Disclosure'un çekimlerine 28 Şubat'ta başlanacağı açıklandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor.

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Jurassic Park ve Mission: Impossible'ın senaristi olarak tanınan David Koepp'in senaryosunu yazdığı Disclosure'un konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak "ifşa etmek, açığa çıkarmak" anlamına gelen "disclosure" ifadesi, genelde UFO'lara dair gerçeğin resmi kanallarca paylaşılmasını tanımlamak için kullanılıyor. Bu yüzden Spielberg'in yeni filminin, bu konuda mücadele veren insanlara odaklanıyor olabileceği düşünülüyor.

Gerek Steven Spielberg'in imzasını taşımasıyla, gerekse konusuyla merak uyandıran Disclosure, 15 Mayıs 2026'da gösterime girecek.

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