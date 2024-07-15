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    Anlık Bildirim

    Stranger Things'ın 5. sezonundan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

    Stranger Things'in 5. sezonundan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Kamera arkasından görüntüler içeren tanıtım videosu, yeni sezonda bizi nelerin beklediğine dair de ipuçları barındırıyor.
    Stranger Things 5. sezon için tanıtım videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in amiral gemisi dizisi konumunda olan Stranger Things, 2022 yılında ekrana gelen 4. sezonuyla çıtayı daha da yükseltti. Hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan 4. sezon, hâlihazırda Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan Stranger Things'in izlenme rakamlarını daha da yukarı çekti.

    4. sezonun yakaladığı bu başarı sonrası daha da heyecanla beklenen 5. sezon epey gecikmiş olsa da adım adım ekranlara doğru ilerliyor. Ocak ayında çekimlerine başlanan 5. sezonun hâlâ yolda olduğunu izleyicilere hatırlatmak isteyen Netflix, bugün yeni sezondan bir tanıtım videosu yayınladı.

    5. sezonun kamera arkasından görüntüler içeren bu tanıtım videosu, yeni sezonun hikâyesine dair da ufak tefek ipuçları barındırıyor. Öte yandan yeni sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak Linda Hamilton (The Terminator)'ı da ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

    Stranger Things 5. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

    Dördüncü sezonun asıl kötüsü olan Vecna, yeni sezonda da önemli bir rol oynayacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Dördüncü sezon finalinin son anlarında yaşananlar, yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaşın beklediğine işaret ediyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, aynı zamanda final sezonu olacak 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

    Dizinin ana kadrosunu oluşturan David Harbour, Noah Schnapp, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Charlie Heaton, yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek.

    Stranger Things 5. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgiler, yeni sezonun 2025 yazında yayınlanacağına işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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