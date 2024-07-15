Stranger Things'ın 5. sezonundan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

4. sezonun yakaladığı bu başarı sonrası daha da heyecanla beklenen 5. sezon epey gecikmiş olsa da adım adım ekranlara doğru ilerliyor. Ocak ayında çekimlerine başlanan 5. sezonun hâlâ yolda olduğunu izleyicilere hatırlatmak isteyen Netflix, bugün yeni sezondan bir tanıtım videosu yayınladı.
5. sezonun kamera arkasından görüntüler içeren bu tanıtım videosu, yeni sezonun hikâyesine dair da ufak tefek ipuçları barındırıyor. Öte yandan yeni sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak Linda Hamilton (The Terminator)'ı da ilk kez görme şansı yakalıyoruz.
Stranger Things 5. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek
Dördüncü sezonun asıl kötüsü olan Vecna, yeni sezonda da önemli bir rol oynayacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Dördüncü sezon finalinin son anlarında yaşananlar, yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaşın beklediğine işaret ediyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, aynı zamanda final sezonu olacak 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.
Dizinin ana kadrosunu oluşturan David Harbour, Noah Schnapp, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Charlie Heaton, yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek.
Stranger Things 5. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgiler, yeni sezonun 2025 yazında yayınlanacağına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.