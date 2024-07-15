Stranger Things'ın 5. sezonundan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in amiral gemisi dizisi konumunda olan Stranger Things, 2022 yılında ekrana gelen 4. sezonuyla çıtayı daha da yükseltti. Hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan 4. sezon, hâlihazırda Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan Stranger Things'in izlenme rakamlarını daha da yukarı çekti.

4. sezonun yakaladığı bu başarı sonrası daha da heyecanla beklenen 5. sezon epey gecikmiş olsa da adım adım ekranlara doğru ilerliyor. Ocak ayında çekimlerine başlanan 5. sezonun hâlâ yolda olduğunu izleyicilere hatırlatmak isteyen Netflix, bugün yeni sezondan bir tanıtım videosu yayınladı.

5. sezonun kamera arkasından görüntüler içeren bu tanıtım videosu, yeni sezonun hikâyesine dair da ufak tefek ipuçları barındırıyor. Öte yandan yeni sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak Linda Hamilton (The Terminator)'ı da ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

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Stranger Things 5. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

Dördüncü sezonun asıl kötüsü olan Vecna, yeni sezonda da önemli bir rol oynayacak. Eleven ve dostları, Vecna'yı alt etmek için güçlerini birleştirecek. Dördüncü sezon finalinin son anlarında yaşananlar, yeni sezonda Hawkins sakinlerini zorlu bir savaşın beklediğine işaret ediyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, aynı zamanda final sezonu olacak 5. sezonu Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüşü'ne benzetiyor. Bir yandan Vecna'ya karşı verilen savaşın epik finalini izlerken, bir yandan da Kralın Dönüşü'nde olduğu gibi sevdiğimiz karakterlere veda edeceğiz.

Dizinin ana kadrosunu oluşturan David Harbour, Noah Schnapp, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Charlie Heaton, yeni sezonda da aynı rollerde geri dönecek.

Stranger Things 5. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak daha önce gelen bilgiler, yeni sezonun 2025 yazında yayınlanacağına işaret ediyor.

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Stranger Things 5. sezon için tanıtım videosu yayınlandı