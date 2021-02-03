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    BioWare yıllar önce Han Solo'dan ilham alınan yeni bir Mass Effect oyunu üzerinde çalışıyormuş

    Uzayda geçen oyunlar arasında belki de en başarılılardan birine imza atan BioWare yıllar önce Star Wars'un sevilen karakteri Han Solo'dan ilham alınan bir oyun üzerinde çalışıyormuş.
    03 Şubat 2021, 22:15 (Güncellendi, 04 Şubat, 11:13)
    1,7b
    1
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BioWare yıllar önce Han Solo'dan ilham alınan yeni bir Mass Effect oyunu üzerinde çalışıyormuş
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    Dünyanın en başarılı oyun serilerinden biri olarak gösterilen Mass Effect, ilk iki oyunuyla bizleri gerçekten kendine hayran bırakmıştı. Üçüncü oyunda kalite biraz düşse de yine başarılı bir oyun olmuştu ancak ne yazık ki Mass Effect Andromeda istenileni pek de veremeyen bir oyun olmuştu. Son yapılan açıklamaya göre ise yıllar önce Mass Effect evreninde geçen başka bir seri ile tanışabilirdik.

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    Bioware başkanı olan Dorian Kieken, 2007 yılında yayınlanan ilk Mass Effect oyunun ardından aynı evrende geçen yeni konseptler aramaya başladıklarını söyledi. 2008 yılında ise Star Wars'un sevilen karakteri Han Solo'dan ilham aldıkları yeni bir seri fikri ürettiklerini söyledi.

    Mass Effect üçlemesiyle paralel olarak ilerleyecek bu hikayede, Han Solo tarzından bir uzay korsanını ya da kaçakçıyı oynayacağımız bir oyunla evreni daha fazla keşfetmemiz istenmiş. Ne yazık ki proje yalnızca fikir aşamasında kalmış. Sanıyoruz ki özellikle ikinci oyunun başarısının ardından kimse Mass Effect evreninde geçen farklı hikayeler görmeye hayır demezdi. 

    Seriyi hiç oynamayan veya yeniden oynamak isteyenler için de güzel bir fırsat yolda. Yenilenmiş grafiklerle Mass Effect: Legendary Edition ismi altında ilk üç oyun tekrar çıkış yapacak. Ertelenme olmazsa 14 Mayıs'ta yayınlanacak. Şu anda geliştirilmekte olan yeni bir Mass effect oyunu olduğunu da hatırlatalım.



    https://www.vg247.com/2021/02/02/bioware-mass-effect-han-solo/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    F FarklıAkıl 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mass Effect serisinin kendisi Star Wars gibi çocuk filmlerinden çok daha kaliteliyken EA sağolsun bu efsane stüdyoyu genele hitap edecek bayağılık seviyesine indirmeyi başarmış !

    Helal olsun başka birşey demiyorum !
    Mass Effect serisinin kendisi Star Wars gibi çocuk filmlerinden çok daha kaliteliyken EA sağolsun bu efsane stüdyoyu genele hitap edecek bayağılık seviyesine in...
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    F FarklıAkıl 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mass Effect serisinin kendisi Star Wars gibi çocuk filmlerinden çok daha kaliteliyken EA sağolsun bu efsane stüdyoyu genele hitap edecek bayağılık seviyesine indirmeyi başarmış !

    Helal olsun başka birşey demiyorum !
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