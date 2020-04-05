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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Stratolaunch, geliştirdiği teknolojileri hipersonik uçuş testleri için kullanacak

    Dünyanın en büyük uçağını geliştiren Stratolaunch, hipersonik uçaklarıyla bu alanda gelişmiş uçuş teknolojilerini test edecek. Talon A adlı uçak hem hem karadan hem de havadan uçuşa geçebiliyor.
    4 gün
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Stratolaunch, geliştirdiği teknolojileri hipersonik uçuş testleri için kullanacak
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    Dünyanın en büyük uçağını geliştiren Stratolaunch, hipersonik test uçuşları gerçekleştirmek üzere tasarladığı uçağıyla ilgili önümüzdeki dönem planlarını paylaştı. Şirket Talon A adını verdiği araçla potansiyel müşteriler için gelişmiş uçuş teknolojilerini test etmeyi düşünüyor.

    Ses hızından 5 kat daha yüksek hızlara (6120 km/saat ve üstü) verilen isim olan hipersonik uçuşlarda kullanılacak olan Talon A, yeniden kullanılabilen ve farklı yüklerle uçabilen bir araç. 8.5 metre uzunluğa ve 3.4 metre kanat açıklığına sahip Talon A, 2.722 kilogram ağırlığa sahip. Otonom olarak havaalanı pistlerine iniş kalkış yapabilen araç, 10 bin metreden Stratolaunch’dan da fırlatılabiliyor. Stratolaunch ise aynı anda üç Talon A’i fırlatabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dünya’nın en büyük uçağını üreten Stratolaunch el değiştiriyor

    Ayrıca Bkz. "Artemis programı kapsamında NASA'ya 12 binden fazla kişi astronot olmak için başvurdu"

    Talon A fırlatıldığı andan itibaren aerodinamik performans hakkında veri toplayabiliyorken araçtaki cihaz ve sensörler müşterilere göre özelleştirilme imkânına sahip.

    Stratolaunch, geliştirdiği teknolojileri hipersonik uçuş testleri için kullanacak
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    Stratolaunch’un CEO’su W. Jean Floyd, Talon A projesi kapsamında yaptığı açıklamada “Geliştirdiğimiz hipersonik test araçları, bu alanda hükümet, ticari sektör ve akademik dünya için bir katalizör görevi görecek.” ifadelerini kullanmış.

    Şirket Talon z ve Black Ice adı verilen iki farklı uçak daha geliştirdiğini duyurmuş durumda. Geçtiğimiz dönemde adı el değiştirmelerle anılan Stratolaunch, bakalım ilerisi için istediklerini elde edebilecek mi?



    https://interestingengineering.com/stratolaunchs-hypersonic-vehicles-to-be-released-from-worlds-largest-carrier-plane Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Heh abi bende onu diyorum ya prototip dediğin böyle olur birinin dediği gibi yardım kolisinin neyi prototip olabiliyor sonra sen kalk yıllarca dalga geç tubitakta okunmuş bilmem ne yapıyorlar diye ??
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