Stratolaunch, geliştirdiği teknolojileri hipersonik uçuş testleri için kullanacak

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Dünyanın en büyük uçağını geliştiren Stratolaunch, hipersonik test uçuşları gerçekleştirmek üzere tasarladığı uçağıyla ilgili önümüzdeki dönem planlarını paylaştı. Şirket Talon A adını verdiği araçla potansiyel müşteriler için gelişmiş uçuş teknolojilerini test etmeyi düşünüyor.

Ses hızından 5 kat daha yüksek hızlara (6120 km/saat ve üstü) verilen isim olan hipersonik uçuşlarda kullanılacak olan Talon A, yeniden kullanılabilen ve farklı yüklerle uçabilen bir araç. 8.5 metre uzunluğa ve 3.4 metre kanat açıklığına sahip Talon A, 2.722 kilogram ağırlığa sahip. Otonom olarak havaalanı pistlerine iniş kalkış yapabilen araç, 10 bin metreden Stratolaunch’dan da fırlatılabiliyor. Stratolaunch ise aynı anda üç Talon A’i fırlatabiliyor.

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Talon A fırlatıldığı andan itibaren aerodinamik performans hakkında veri toplayabiliyorken araçtaki cihaz ve sensörler müşterilere göre özelleştirilme imkânına sahip.

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Stratolaunch’un CEO’su W. Jean Floyd, Talon A projesi kapsamında yaptığı açıklamada “Geliştirdiğimiz hipersonik test araçları, bu alanda hükümet, ticari sektör ve akademik dünya için bir katalizör görevi görecek.” ifadelerini kullanmış.

Şirket Talon z ve Black Ice adı verilen iki farklı uçak daha geliştirdiğini duyurmuş durumda. Geçtiğimiz dönemde adı el değiştirmelerle anılan Stratolaunch, bakalım ilerisi için istediklerini elde edebilecek mi?

https://interestingengineering.com/stratolaunchs-hypersonic-vehicles-to-be-released-from-worlds-largest-carrier-plane

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