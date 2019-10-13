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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya’nın en büyük uçağını üreten Stratolaunch el değiştiriyor

    Atmosferin üst katmanlarına ve uzaya roketler taşıyabilecek uçağıyla ünlenmesinin ardından geçen yıl hayatını kaybeden kurucusuyla sallantıya giren Stratolaunch, isimsiz biri tarafından satın alındı.
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    havacılık
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Dünya’nın en büyük uçağını üreten Stratolaunch el değiştiriyor
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    Microsoft’un son eş kurucularından Paul Allen tarafından ortaya çıkarılan Stratolaunch Systems adı açıklanmayan bir sahibe geçiyor. 

    Firma tarafından bugün yapılan açıklamayla duyurulduğu üzere ilk firması Vulcan Inc. ile bir bağı kalmayan Stratolaunch Systems, adı açıklanmayan bir kişi ya da kuruluşun sahipliğine geçti. En son dört ay önce projeyi rafa kaldırıp şirketin kapatılması konusunda haberlere konu olan Stratolaunch, Allen’in Ekim 2018’deki ölümünün ardından sallantıya girmişti.

    CNBC tarafından rapor edilene göre Haziran ayında satışa çıkarılan ve değeri 400 milyon dolar olarak açıklanan firma, Virgin Group kurucusu Richard Branson’un ilgisini çekmişti. 

    ABD’nin Seattle ve Mojave adlı iki şehrinde tesisleri olan Stratolaunch, dev bir taşıyıcı uçak tasarlayıp üretmesiyle tanınmıştı. İlk ve tek test uçuşunu Nisan ayında yapan uçak, firmanın Northrop Grumman’ın Pegasus XL adlı roketlerinden iki tanesini taşımak için anlaşmaya sahipti. Bu uçuşlar henüz gerçekleştirilmedi, ne zaman gerçekleşeceği ise bilinmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Nanokompozit "elektrikli yapıştırıcı""

    Reuters tarafından aktarılana göre Stratolaunch şu an sadece 21 çalışana sahip. Firmanın geçen Aralık ayında 77 çalışanı bulunuyordu.



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    Musty3535123 4 sa.
    biz alsaydık, yerli ve milli uçak üretirdik :D
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