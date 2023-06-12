Tam Boyutta Gör Merkeziyetsiz bir borç verme protokolü olan Sturdy Finance, bugün 442 Ethereum (yaklaşık 800.000 dolar) kayba yol açan bir güvenlik saldırısının kurbanı oldu. Saldırgan, daha sonra hatalı bir fiyat işleminin manipüle edilmesini kolaylaştıran ve böylece fonları çekmelerine olanak tanıyan bir güvenlik açığından yararlandı.

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Yaklaşık olarak 800.000 dolarlık zarar yazan Sturdy Finance, gerçekleşen siber saldırı hakkında açıklama yaptı. Sturdy Finance, daha fazla olası kaybı önlemek için tüm pazarlarını askıya aldığını belirtti.

Siber saldırı sonrasında sosyal medya paylaşımlarını artıran Sturdy Finance, yaptığı açıklamalar ile kullanıcıların dikkatini çekti. Yaşanılan kayıpların devam etmemesi adına ticari faaliyetlerini askıya aldığını belirten şirket, kayıpların toparlanabilmesi adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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Sturdy Finance hacklendi: 800 bin dolarlık zarar!