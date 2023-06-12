Sturdy Finance hacklendi: 800 bin dolarlık zarar!

Yaklaşık olarak 800.000 dolarlık zarar yazan Sturdy Finance, gerçekleşen siber saldırı hakkında açıklama yaptı. Sturdy Finance, daha fazla olası kaybı önlemek için tüm pazarlarını askıya aldığını belirtti.
Siber saldırı sonrasında sosyal medya paylaşımlarını artıran Sturdy Finance, yaptığı açıklamalar ile kullanıcıların dikkatini çekti. Yaşanılan kayıpların devam etmemesi adına ticari faaliyetlerini askıya aldığını belirten şirket, kayıpların toparlanabilmesi adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi