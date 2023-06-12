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    Anlık Bildirim

    Sturdy Finance hacklendi: 800 bin dolarlık zarar!

    Kripto sektörü hızlı bir şekilde gelişme kaydederken, bu alandaki hack olayları da artış göstermeye başladı. Bu kez Sturdy Finance protokolü, 442 Ethereum kaybına yol açan saldırıya uğradı. 
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    Sturdy Finance hacklendi: 800 bin dolarlık zarar! Tam Boyutta Gör
    Merkeziyetsiz bir borç verme protokolü olan Sturdy Finance, bugün 442 Ethereum (yaklaşık 800.000 dolar) kayba yol açan bir güvenlik saldırısının kurbanı oldu. Saldırgan, daha sonra hatalı bir fiyat işleminin manipüle edilmesini kolaylaştıran ve böylece fonları çekmelerine olanak tanıyan bir güvenlik açığından yararlandı.

    Yaklaşık olarak 800.000 dolarlık zarar yazan Sturdy Finance, gerçekleşen siber saldırı hakkında açıklama yaptı. Sturdy Finance, daha fazla olası kaybı önlemek için tüm pazarlarını askıya aldığını belirtti. 

    Siber saldırı sonrasında sosyal medya paylaşımlarını artıran Sturdy Finance, yaptığı açıklamalar ile kullanıcıların dikkatini çekti. Yaşanılan kayıpların devam etmemesi adına ticari faaliyetlerini askıya aldığını belirten şirket, kayıpların toparlanabilmesi adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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