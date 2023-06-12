Thodex kurucusu hakim karşısına çıktı: 'Kimseyi dolandırmadım'

Binlerce kişinin mağduriyetine yol açan Thodex vurgununda sanıklar hakim karşısına çıktı. Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı. Kimseyi dolandırmadığını savunan Özer, şirketin hacklendiğini iddia etti.

Aylık gelirini hatırlamadığını söyleyen Özer, medyada ve iddianamede yer alan iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Özer, “Bana kumpas yapıldı. Ben bir şirket kurmuştum ve şirketim hack’lendi” şeklinde konuştu.

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E-ticaret ile ticari hayatına başladığını ifade eden Özer, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim” dedi.

Şirketi 2017 yılında 100 bin lira ödenmiş sermaye ile kurduğunu söyleyen Özer, şirket üzerinde alınan tüm kararların kendisine ait olduğunu aktardı. Özer, “Çalışanların 2 senedir tutuklu olmasının hukuk sistemimizdeki kara leke olarak hatırlanmasını istiyorum” dedi.

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