Subaru, Avrupa pazarı için elektrikli SUV geliştirdiğini duyurdu

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Japon otomobil üreticisi Subaru'nun tam elektrikli bir otomobil üzerinde çalıştığına dair söylentiler birkaç yıldır gündemde. Şirket sonunda bunu resmi olarak doğruladı.

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Subaru'nun Avrupa ayağı Subaru Europe, yeni modelin 2020'li yılların ilk yarısında tanıtılacağını bildiren kısa bir basın bülteni yayınladı. Ne yazık ki şirket otomobil hakkında çok fazla detay açıklamadı.

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Toyota ile ortak e-TNGA platformunu temel alacak

Elektrikli otomobilin Forester ile aynı boyutta olacağı belirtiliyor. Yani elektrikli bir SUV'den bahsediyoruz. Ayrıca bültende Toyota ile ortak geliştirilen e-TNGA platformu üzerine inşa edileceği yazıyor.

Şu an Subaru'nun model yelpazesinde tam elektrikli bir otomobil yok. Ancak Japon üretici Subaru Impreza, Subaru XV ve Subaru Forester gibi üç hibrit araca sahip. Her üç model de Avrupa'da satılıyor.

https://electrek.co/2020/12/14/subaru-all-electric-forester-size/

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