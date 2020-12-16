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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Subaru, Avrupa pazarı için elektrikli SUV geliştirdiğini duyurdu

    Japon otomotiv devi Subaru'nun Avrupa ayağı, Forester modeliyle aynı boyutta bir elektrikli SUV üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Otomobilin 2020'li yılların ilk yarısında tanıtılması planlanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Subaru, Avrupa pazarı için elektrikli SUV geliştirdiğini duyurdu
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    Japon otomobil üreticisi Subaru'nun tam elektrikli bir otomobil üzerinde çalıştığına dair söylentiler birkaç yıldır gündemde. Şirket sonunda bunu resmi olarak doğruladı.

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    Subaru'nun Avrupa ayağı Subaru Europe, yeni modelin 2020'li yılların ilk yarısında tanıtılacağını bildiren kısa bir basın bülteni yayınladı. Ne yazık ki şirket otomobil hakkında çok fazla detay açıklamadı.

    Subaru, Avrupa pazarı için elektrikli SUV geliştirdiğini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Toyota ile ortak e-TNGA platformunu temel alacak

    Elektrikli otomobilin Forester ile aynı boyutta olacağı belirtiliyor. Yani elektrikli bir SUV'den bahsediyoruz. Ayrıca bültende Toyota ile ortak geliştirilen e-TNGA platformu üzerine inşa edileceği yazıyor.

    Şu an Subaru'nun model yelpazesinde tam elektrikli bir otomobil yok. Ancak Japon üretici Subaru Impreza, Subaru XV ve Subaru Forester gibi üç hibrit araca sahip. Her üç model de Avrupa'da satılıyor.



    https://electrek.co/2020/12/14/subaru-all-electric-forester-size/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AstRaso (A T) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2020'nin son yarısının da sonundayız aracı gelecekte tanıtıp geçmişe tenet üsulü invert edip mi gönderecekler acaba?
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elektriksiz 2010 modellerini bile alamıyoruz.
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    AstRaso (A T) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2020'nin son yarısının da sonundayız aracı gelecekte tanıtıp geçmişe tenet üsulü invert edip mi gönderecekler acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    drmert 5 gün ( Mesaj Silindi ) AstRaso
    Kelime oyunu yapmışlar.
    2020 Yılının ilk yarısı demiyor,2020'li yılların ilk yarısı diyor :))
    yani 2025'e doğru :D
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