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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu

    Yeni Renault ZOE, 2020 yılında Avrupa’da en çok satan elektrikli otomobil oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye de gelen araç Aralık ayına özel indirimli fiyatıyla sunuluyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu
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    Fransız otomobil üreticisi Renault, bu yıl Avrupa'da kaç elektrikli otomobil sattığını açıkladı. Yayınlanan rapora göre üçüncü nesil Renault ZOE şirketin en popüler elektrikli aracı oldu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi

    Ocak-Kasım döneminde 84 binden fazla ZOE satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat fazla demek. Model bu sayede Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili unvanını aldı.

    Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu
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    Şirketin basın açıklamasına göre Renault ZOE, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'de en çok satanlar arasında. Piyasaya sürülmesinden bu yana Avrupa'da 268 binden fazla ZOE satıldı.

    Türkiye'ye de geldi

    Üçüncü nesil Renault ZOE, 2019 yılında tanıtılmıştı. Araç güncellenmiş tasarım, 52 kWh batarya ve 395 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca 338 litrelik geniş bir bagaj hacmine sahip.

    Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu
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    Yeni Renault ZOE kısa süre önce Türkiye'ye de geldi. Daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü nesil ZOE, Aralık ayına özel 349 bin TL’lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.



    https://en.media.groupe.renault.com/news/renault-leader-of-ev-sales-in-europe-9c0d-989c5.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    395km böyle küçük bir araç için muazzam bir menzil. Komşumda var kısa süreliğine deneyimledim, çok güzel araç. Passat sever kitlenin her haltı eleştirmesi gibi bunu da eleştirmesi akla zarar bir iş. Kardeşim motorlu taşıt herkes için sizdeki gibi hayat amacı değil, A' dan B' ye gitmesini sağlayan bir araç sadece...
    395km böyle küçük bir araç için muazzam bir menzil. Komşumda var kısa süreliğine deneyimledim, çok güzel araç. Passat sever kitlenin her haltı eleştirmesi gibi ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    norton772 6 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    iyi de 349 bin tl a noktasindan b noktasina gitmek icin cok para
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    oray (Oray G) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ee olur tabi, hem özellikler iyi hem de inanılmaz bir teşvik var.

    Fransa'da 12000 euro veriyor bu arabayı alana! yani gidip bir tane sıfır Renault Zoe alırsanız 31000 euro fiyatı var her şey dahil, 12000 euro'yu devlet veriyor size!!! ediyor mu aracın fiyatı 19000 euro!

    https://europe.autonews.com/automakers/frances-new-13000-ev-incentive-most-generous-europe

    https://www.acea.be/statistics/article/interactive-map-electric-vehicle-incentives-per-country-in-europe-2020

    Bu da avrupa'daki ülkelere göre teşvik miktarları haritasıdır.
    ee olur tabi, hem özellikler iyi hem de inanılmaz bir teşvik var. Fransa'da 12000 euro veriyor bu arabayı alana! yani gidip bir tane sıfır Renault Zoe al...
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    Yanıtla +5
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    aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    şehiriçinde ufak araç olsun,elektrikli de olsun buna karşı değilim ama bunların erişilebilir olması koşulu ile.mercedes a180 fiyatına böyle bir araba satışa konması çok saçma
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    kesbi 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimse de dememişki 349bine zoe nerde? Açtım fiyat listesini yazan tek fiyat var o da 392.900 ?
    https://www.renault.com.tr/renault-fiyat-listeleri/binek-arac-fiyat-listesi.html
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    Nevfel (T. I. ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasıl olur Avrupa da herkes Porcshe Taycan alacak para kazanmıyor muydu?
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    AstRaso (A T) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    bizim millet avrupaya göçse oranın ekonomisinin içine eder 1 yıla kalmadan zaten :D eşe dosta komşuya ayıp mı olsun 100 binlik taycan neymiş zaten burada rolls royce parasına dacia alıyoruz diyip abanırlar en en en en pahalı modellere. sonra gör bakalım 1 senede %100 fiyat artışını.
    onlar araç alırken bizim 10'da birimiz kadar efor sarfediyorlar. buna rağmen almanya 3.5m, fransa/ingiltere/italya gibi ülkeler 2m civarı yıllık araç satıyor. bizde ise 0.8k yıllık satış var, onların 8m satışına denk bile değil.
    avrupadan tatillerde cennet vatanına hasretle geri dönen ( ama nedense kalıcı dönmeyen) gurbetçilere bakın m5, 640d, q7 havada uçuşur. bunu üreten mühendisler almanyada golf alıyor, italya fiat 500 kaynıyor.
    ülke olarak vergi bir yandan, firmalar bir yandan berbat haldeyiz o gerçek. ama bunun sebebi bizdeki görgüsüzlük ve eleştirdiğimiz kişilerin de bizim içimizden olması.
    düşünsenizse 1 yıllık maaşınız performans araçlarına yetiyor. kim sallar golfü?
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    oray (Oray G) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ee olur tabi, hem özellikler iyi hem de inanılmaz bir teşvik var.

    Fransa'da 12000 euro veriyor bu arabayı alana! yani gidip bir tane sıfır Renault Zoe alırsanız 31000 euro fiyatı var her şey dahil, 12000 euro'yu devlet veriyor size!!! ediyor mu aracın fiyatı 19000 euro!

    https://europe.autonews.com/automakers/frances-new-13000-ev-incentive-most-generous-europe

    https://www.acea.be/statistics/article/interactive-map-electric-vehicle-incentives-per-country-in-europe-2020

    Bu da avrupa'daki ülkelere göre teşvik miktarları haritasıdır.
    Yanıtla +5
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    por favor (ssena arıkuşu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Smart bundan bin kat daha şirin.
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    Curimo 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu elektrikli otomobillerde batarya yıpranmıyor mu her geçen yıl? Seneye menzil 300 km'ye düşer ondan sonraki sene 250 sonra 180 derken 3-4 sene içinde batarya eskiyip ıskartaya çıktığında ne olacak? 100 bin liraya batarya mı alacağız? Neden bunlar hiç konuşulmuyor? Zaten fiyatlar şaka gibi...
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    vs-fb (Vn S) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Curimo
    Hayır öyle değil. Batarya yıpranması telefonlarda düşündüğünüz gibi değil. 200.000 kmlerde yaklaşık %6-7 oranlarında.8 yıl garantisi var. Eğer %70 altına düşerse ücretsiz değişim var. Içten yanmalı motorlardan çok daha verimli ve ömür olarakta daha uzun ömürlü.
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    cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Tesla fabrikayı kurunca değişir
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    395km böyle küçük bir araç için muazzam bir menzil. Komşumda var kısa süreliğine deneyimledim, çok güzel araç. Passat sever kitlenin her haltı eleştirmesi gibi bunu da eleştirmesi akla zarar bir iş. Kardeşim motorlu taşıt herkes için sizdeki gibi hayat amacı değil, A' dan B' ye gitmesini sağlayan bir araç sadece...
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    norton772 6 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    iyi de 349 bin tl a noktasindan b noktasina gitmek icin cok para
    2 Yanıt Yanıtla +7
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