Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu

Fransız otomobil üreticisi Renault, bu yıl Avrupa'da kaç elektrikli otomobil sattığını açıkladı. Yayınlanan rapora göre üçüncü nesil Renault ZOE şirketin en popüler elektrikli aracı oldu.
Ayrıca Bkz. "iPhone'ların tasarımcısı Ferrari'nin başına geçebilir"İlginizi Çekebilir Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi
Ocak-Kasım döneminde 84 binden fazla ZOE satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat fazla demek. Model bu sayede Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili unvanını aldı.
Şirketin basın açıklamasına göre Renault ZOE, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'de en çok satanlar arasında. Piyasaya sürülmesinden bu yana Avrupa'da 268 binden fazla ZOE satıldı.
Türkiye'ye de geldi
Üçüncü nesil Renault ZOE, 2019 yılında tanıtılmıştı. Araç güncellenmiş tasarım, 52 kWh batarya ve 395 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca 338 litrelik geniş bir bagaj hacmine sahip.
Yeni Renault ZOE kısa süre önce Türkiye'ye de geldi. Daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü nesil ZOE, Aralık ayına özel 349 bin TL’lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.
https://en.media.groupe.renault.com/news/renault-leader-of-ev-sales-in-europe-9c0d-989c5.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fransa'da 12000 euro veriyor bu arabayı alana! yani gidip bir tane sıfır Renault Zoe alırsanız 31000 euro fiyatı var her şey dahil, 12000 euro'yu devlet veriyor size!!! ediyor mu aracın fiyatı 19000 euro!
https://europe.autonews.com/automakers/frances-new-13000-ev-incentive-most-generous-europe
https://www.acea.be/statistics/article/interactive-map-electric-vehicle-incentives-per-country-in-europe-2020
Bu da avrupa'daki ülkelere göre teşvik miktarları haritasıdır.