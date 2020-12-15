Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu

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Fransız otomobil üreticisi Renault, bu yıl Avrupa'da kaç elektrikli otomobil sattığını açıkladı. Yayınlanan rapora göre üçüncü nesil Renault ZOE şirketin en popüler elektrikli aracı oldu.

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Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi

Ocak-Kasım döneminde 84 binden fazla ZOE satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat fazla demek. Model bu sayede Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili unvanını aldı.

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Şirketin basın açıklamasına göre Renault ZOE, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'de en çok satanlar arasında. Piyasaya sürülmesinden bu yana Avrupa'da 268 binden fazla ZOE satıldı.

Türkiye'ye de geldi

Üçüncü nesil Renault ZOE, 2019 yılında tanıtılmıştı. Araç güncellenmiş tasarım, 52 kWh batarya ve 395 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca 338 litrelik geniş bir bagaj hacmine sahip.

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Yeni Renault ZOE kısa süre önce Türkiye'ye de geldi. Daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü nesil ZOE, Aralık ayına özel 349 bin TL’lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.

https://en.media.groupe.renault.com/news/renault-leader-of-ev-sales-in-europe-9c0d-989c5.html

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