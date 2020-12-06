Subaru XV bir kez daha güncellendi: İşte fiyatı ve özellikleri

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Bu yılın ortasında arka çarpışma önleyici frenleme sistemi gibi yeni konfor ve güvenlik özelliklerine kavuşan Subaru XV bir güncelleme daha gördü.

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Aralık ayı itibariyle satılmaya başlanan Subaru XV'lerde ön tampon tasarımı ve jantların yenilendiği, ön ve arka süspansiyon sisteminin de iyileştirilerek sürüş konforunun artırıldığı kaydedildi. Yeni XV’nin yenilenen ve siyah bölümü yukarı doğru öz ızgaraya yaklaşacak şekilde uzatılarak büyütülen ön tamponunda 'Gun Metal' ön ızgara ve ön kamera bulunuyor.

Subaru XV’nin 17 inç çaplı alüminyum jantları da daha modern görünümlü sportif jantlarla değiştirildi. Aracın geliştirilen süspansiyon sistemi ise daha pürüzsüz ve sessiz yol tutuşu ile üst düzey sürüş konforu sunuyor. XV, Türkiye pazarında Xtreme ve Xclusive olarak adlandırılan 2 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. 1.6i Xtreme versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 359 bin 954 TL, Xclusive versiyonunun fiyatı ise 399 bin 355 TL'den başlıyor.

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Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzımana sahip Subaru XV’nin her iki versiyonunda da EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi’nin yanı sıra ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor. Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inç dokunmatik ekran ve 6.3 inç gelişmiş bilgi ekranı gibi çok sayıda donanım standart olarak yer alıyor.

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