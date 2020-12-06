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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Subaru XV bir kez daha güncellendi: İşte fiyatı ve özellikleri

    Aralık ayı itibariyle satılmaya başlanan Subaru XV'lerde ön tampon tasarımı ve jantların yenilendiği, ön ve arka süspansiyon sisteminin de iyileştirilerek sürüş konforunun artırıldığı kaydedildi.
    2 hf.
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    34
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Subaru XV bir kez daha güncellendi: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Bu yılın ortasında arka çarpışma önleyici frenleme sistemi gibi yeni konfor ve güvenlik özelliklerine kavuşan Subaru XV bir güncelleme daha gördü.

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    Aralık ayı itibariyle satılmaya başlanan Subaru XV'lerde ön tampon tasarımı ve jantların yenilendiği, ön ve arka süspansiyon sisteminin de iyileştirilerek sürüş konforunun artırıldığı kaydedildi. Yeni XV’nin yenilenen ve siyah bölümü yukarı doğru öz ızgaraya yaklaşacak şekilde uzatılarak büyütülen ön tamponunda 'Gun Metal' ön ızgara ve ön kamera bulunuyor.

    Subaru XV’nin 17 inç çaplı alüminyum jantları da daha modern görünümlü sportif jantlarla değiştirildi. Aracın geliştirilen süspansiyon sistemi ise daha pürüzsüz ve sessiz yol tutuşu ile üst düzey sürüş konforu sunuyor. XV, Türkiye pazarında Xtreme ve Xclusive olarak adlandırılan 2 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. 1.6i Xtreme versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 359 bin 954 TL, Xclusive versiyonunun fiyatı ise 399 bin 355 TL'den başlıyor.

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    Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzımana sahip Subaru XV’nin her iki versiyonunda da EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi’nin yanı sıra ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor. Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inç dokunmatik ekran ve 6.3 inç gelişmiş bilgi ekranı gibi çok sayıda donanım standart olarak yer alıyor.



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    amadeus99 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Motor aynı ise çok zor. Güzel araçta gitmiyor.
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    CapriceClassic 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu arabaya levorqdaki makinayı koymayan subarunun aklına şaşayım ben.

    Peynir ekmek gibi satardı valla hem de mis gibi gerçek 4 çeker...
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İki far değiştir yeni araba diye üstüne fiyatı attır sat
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Subaru xv harika bir araç arazide karda çamurda yağmurda ayakta kalan nadir araçlardan konforda eklenince turkiyede ister deniz turizmi ister yayla istedigin her yere gidebilirsin..????
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    KNNİ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel araç ama motor bitiriyor . Kimisi diyor bu arabanın amacı hızlı gitmek değil . Değil ama 0-100 13,8 sn olunca her yönüne yansıyor bu hantallık .
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Subaru xv turbo şart değil yalnız 14sn degilde 10sn hızlanmayı ayarlasalar mesela 2011 toyota auris atmosferik motor ama turbo yok 100km 10 sn de ulaşıyor.. 2.si bagaj 384 lt degilde en azından 400 lt harika olur.son olarak tavan 3cm daha yüksek olursa hem arazide hem şehirde hem uzun yolda yol tutusta konforda yağmurda çamurda karda üzerine araba tanımam...sağlam ve masrafsız...
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    Kediseven 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuna adam gibi bir motor koysalar araba hem daha az yakar hem de daha çok tercih edilir. XV sahiplerinin yakıt tüketimlerini duyunca çıldırıyorum gerçekten. Bebe benim 240 hp'lik hayvanatla yarışıyor resmen :)
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    texjrwillerjr (tex willer) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Kediseven
    dizel astra sahibiyken ben de çıldırıyordum, tüketimleri benim dizelle yarışıyordu.
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    kesbi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Motor olmadığı için almadım, bundan sonra motor da koysalar alamayacağım.
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    resulcaliskan (resul çalışkan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Turbo beslemeli bir motor olsa, gerçekten tercih edilme nedeni olur.
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    eas722 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Japon teknolojisi, 4*4 ve arazi yeteneği için bu modelle ilgilenenler gidip bir Mitsubishi Eclipse Cross almalı. 0-100 14 saniye olmamalı.
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    manisa_tr (huseyin ali) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu butik japon firmalari gercekten akillanmazlar bi cacik da olmazlar. Bakin nissana, renault ile ortaklik yaptilar kategorisinde qasqai ile pazar lideri oldular. Yani pazarlamaci avrupa kafasi sart.
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2021 geldik hala turbosuz motor mu olur. 1.3 olsun turbo olsun...
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    CapriceClassic 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu arabaya levorqdaki makinayı koymayan subarunun aklına şaşayım ben.

    Peynir ekmek gibi satardı valla hem de mis gibi gerçek 4 çeker...
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    3555 kez okundu.
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