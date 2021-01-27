Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu

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Türkiye'de son erişime açılan ve dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Amazon Prime Video'nun 2021 Şubat ayı içerikleri belli oldu.

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Şubat ayı içerisinde üç farklı yapım Amazon Prime Video'ya eklenecek. Şubat ayı içerisinde başrollerinde Salma Hayek, Owen Wilson ve Nesta Cooper’ın yer aldığı “Bliss” ve ödüllü yazar Lev Grossman’ın kısa hikayesinden uyarlanan “A Map of Tiny Perfect Things” filmleri platforma eklenecek. Ayrıca Hindistan’ın en sevilen

yapımlarından “The Family Man” isimli casus dizisinin ikinci sezonu de platforma eklenecek.

Şubat ayı içerisinde sisteme eklenecek olan dizilerin detaylı bilgilerini ve tarihleri aşağıda bulabiirsiniz.

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Amazon'un ilginç bilim kurgu filmi Bliss'ten ilk fragman

Eklenen tüm yapımlar ülkemizde yalnızca Amazon Prime Video'da erişilebilir olacak. Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bliss – 5 Şubat

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Başrollerini Salma Hayek, Owen Wilson ve Nesta Cooper’ın paylaştığı Bliss, 5 Şubat tarihinde Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. Yakın zamanda boşanan ve işinden kovulan Greg (Owen Wilson), yaşantısını sokaklarda sürdüren gizemli Isabel (Salma Hayek) ile tanışıyor. İçinde yaşadıkları dünyanın bir bilgisayar simülasyonu olduğuna inanan Isabel’in bu fikirlerine ilk başta şüpheyle yaklaşan Greg, zamanla bu çılgın teoride gerçeklik payı olabileceğine inanmaya başlıyor.

A Map of Tiny Perfect Things – 12 Şubat

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Kathryn Newton ve Kyle Allen’ın başrollerini üstlendiği The Map of Tiny Things, 12 Şubat’tan itibaren Prime Video Türkiye’de Prime üyelerinin beğenisine sunuluyor. Ödüllü yazar Lev Grossman’ın kısa hikayesinden uyarlanan film, hazırcevap Mark’ın aynı günü yaşadığı sonsuz bir döngünün hikayesini anlatıyor. Mark’ın dünyası, kendisi ile aynı döngüde sıkışıp kalan gizemli Margaret ile tanıştıktan sonra altüst oluyor. İkili, içinde sıkışıp kaldıkları günü mükemmel hale getirecek küçük detayları bulmaya çalışırken, bir yandan da bu kaçışı isteyip istemediklerini sorguluyorlar.

The Family Man, İkinci Sezon – 12 Şubat

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Hindistan’ın sevilen aile adamı Srikant Tiwari’nin hikayesini anlatan The Family Man’in ikinci sezonu, 12 Şubat’ta Prime Video’da yayına giriyor. Kişisel yaşamıyla iş hayatı arasındaki dengeyi sağlamakta zorlanan Srikant, ikinci sezonda yeni ve güçlü bir düşman olan Raji ile karşılaşıyor. Sürpriz gelişmelerle dolu ve bu sefer kimsenin güvende olmadığı yeni sezonda Srikant, yeni görevleriyle Prime Video izleyicilerine eşsiz bir macera yaşatıyor.

Amazon Prime'a aylık 7,90TL'ye üye olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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