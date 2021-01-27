Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu

    Yavaş yavaş yeni içeriklerle birlikte kütüphanesini büyüten Amazon Prime Video'nun Şubat 2021'de sisteme eklenecek olan yeni içerikleri belli oldu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,1b
    116
    11
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de son erişime açılan ve dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Amazon Prime Video'nun 2021 Şubat ayı içerikleri belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Amazon'un çizgi romandan uyarlama +18 dizisi Invincible'ın yayın tarihi belli oldu"

    Şubat ayı içerisinde üç farklı yapım Amazon Prime Video'ya eklenecek. Şubat ayı içerisinde başrollerinde Salma Hayek, Owen Wilson ve Nesta Cooper’ın yer aldığı “Bliss” ve ödüllü yazar Lev Grossman’ın kısa hikayesinden uyarlanan “A Map of Tiny Perfect Things” filmleri platforma eklenecek. Ayrıca Hindistan’ın en sevilen
    yapımlarından “The Family Man” isimli casus dizisinin ikinci sezonu de platforma eklenecek.

    Şubat ayı içerisinde sisteme eklenecek olan dizilerin detaylı bilgilerini ve tarihleri aşağıda bulabiirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon'un ilginç bilim kurgu filmi Bliss'ten ilk fragman

    Eklenen tüm yapımlar ülkemizde yalnızca Amazon Prime Video'da erişilebilir olacak. Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    Bliss – 5 Şubat

    Başrollerini Salma Hayek, Owen Wilson ve Nesta Cooper’ın paylaştığı Bliss, 5 Şubat tarihinde Prime Video Türkiye’de yayına giriyor. Yakın zamanda boşanan ve işinden kovulan Greg (Owen Wilson), yaşantısını sokaklarda sürdüren gizemli Isabel (Salma Hayek) ile tanışıyor. İçinde yaşadıkları dünyanın bir bilgisayar simülasyonu olduğuna inanan Isabel’in bu fikirlerine ilk başta şüpheyle yaklaşan Greg, zamanla bu çılgın teoride gerçeklik payı olabileceğine inanmaya başlıyor.

    A Map of Tiny Perfect Things – 12 Şubat

    Kathryn Newton ve Kyle Allen’ın başrollerini üstlendiği The Map of Tiny Things, 12 Şubat’tan itibaren Prime Video Türkiye’de Prime üyelerinin beğenisine sunuluyor. Ödüllü yazar Lev Grossman’ın kısa hikayesinden uyarlanan film, hazırcevap Mark’ın aynı günü yaşadığı sonsuz bir döngünün hikayesini anlatıyor. Mark’ın dünyası, kendisi ile aynı döngüde sıkışıp kalan gizemli Margaret ile tanıştıktan sonra altüst oluyor. İkili, içinde sıkışıp kaldıkları günü mükemmel hale getirecek küçük detayları bulmaya çalışırken, bir yandan da bu kaçışı isteyip istemediklerini sorguluyorlar.

    The Family Man, İkinci Sezon – 12 Şubat

    Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Hindistan’ın sevilen aile adamı Srikant Tiwari’nin hikayesini anlatan The Family Man’in ikinci sezonu, 12 Şubat’ta Prime Video’da yayına giriyor. Kişisel yaşamıyla iş hayatı arasındaki dengeyi sağlamakta zorlanan Srikant, ikinci sezonda yeni ve güçlü bir düşman olan Raji ile karşılaşıyor. Sürpriz gelişmelerle dolu ve bu sefer kimsenin güvende olmadığı yeni sezonda Srikant, yeni görevleriyle Prime Video izleyicilerine eşsiz bir macera yaşatıyor.

    Amazon Prime'a aylık 7,90TL'ye üye olmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    35 dakika önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    The Lord of the Rings: Gollum oyunu 2022'ye ertelendi
    2 sa.
    Xbox Game Pass'in abone sayısı belli oldu
    4 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    icais (icais ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dh'a her girdigimde farkli bir amazon reklami gormekten yoruldum. Yillik sozlesme mi yaptiniz?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dnz10 (deniz nural) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hintliler için yapılmış sanki :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O Outrageous2344 (on ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Su an zayıf kalıyor ama lord of the rings dizisiyle beraber yeni iceriklerle çok sağlam olacak bence . Ancak bu Hint dizi filmleri ne ya yeni gelenlere bakıyorum hep Hint dizi filmi .
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon Amerikan da daha fazla icerik var...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon alışverişi dışında boş.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 32 dk. ( Mesaj Silindi ) Askaparta
    Boys

    The man in high castle

    Fleabag

    Homeland

    The expanse

    The office

    Dr house



    Bence ucuz diye insanlar önyargılı davranıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    icais (icais ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dh'a her girdigimde farkli bir amazon reklami gormekten yoruldum. Yillik sozlesme mi yaptiniz?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon Originals yapimi islamafobi temali 7500 filminden sonra bu firma ile olan tum iliskilerimi sonlandirdim. Inancima saygi duymayana, hakaret edene uste bir de para verecek degilim
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    F fakasupi (Harun Balaban) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O paraya bu kadar içerik sunuluyor demek ki...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dirty_y (F A) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun amazona. 7.99 a sunduğu hizmetler mükemmel.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zorkof (Özgür ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne yazık ki çok zayıf, Expanse uğruna 8TL vermeye devam, o da bitince fiyatı ucuz da olsa durulmaz...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Galaxy A02 tanıtıldı: İşte özellikleri 42 dk. iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor 1 sa. Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu Sonraki The Lord of the Rings: Gollum oyunu 2022'ye ertelendi 2 sa. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yeni zam beklentisi 3 sa. Meizu Watch'un tasarımı netleşti 3 sa. Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında kaç kişinin çalışacağı belli oldu 4 sa. Netflix’in yeni Türk dizisi 50m2 yayınlandı 4 sa. Xbox Game Pass'in abone sayısı belli oldu 5 sa. OnePlus 9 Pro canlı olarak görüntülendi 14 sa. Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için bugün çıkıyor 15 sa. Warner Bros. canlı servis oyunlarına daha fazla ağırlık vermek istiyor 16 sa. Instagram, Profesyonel Kontrol Paneli'ni tanıttı 16 sa. Hitman'in geliştiricisinden gelen James Bond oyunundan yeni detaylar paylaşıldı 17 sa. AB'de yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik, fosil yakıt kaynaklı üretimi ilk kez geride bıraktı 17 sa. Galaxy S21 Ultra’da ilk kez düşük güç OLED ekran kullanılacak 18 sa. Sonunda oldu! SONY 8K kamerası A1'i duyurdu (Sohbet tadında video) 18 sa. Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu 18 sa. AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı 19 sa. Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı 19 sa. Oppo da takip cihazı geliştiriyor 20 sa. The Last of Us Part 2, The Witcher 3'ü geçerek dünyanın en çok ödül alan oyunu oldu 20 sa. Koç Holding 35 bin çalışanı ile uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız