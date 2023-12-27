Amazon Prime Video, ek ödeme yapmayanlara reklam gösterecek

Tam Boyutta Gör Amazon, Prime Video abonelerine, izleme deneyimlerinin reklamlarlakesintiye uğramasını istemiyorlarsa ekstra ödeme yapmaları gerektiğini bildirmeye başladı. Şirket abonelerine gönderdiği bir e-postada, 29 Ocak'tan itibaren hizmet kapsamındaki film ve programlarda "sınırlı reklam" göstermeye başlayacağını duyurdu.

Amazon Prime Video’da reklam dönemi

Bu yılın başlarında Amazon, Prime Video hizmetinden yayınlanan film ve dizilere reklam eklemeyi planladığını duyurmuştu ve şimdi şirket reklamları görmeye başlayacağınız kesin tarihi açıkladı: 29 Ocak. Bu tarihten itibaren reklam görmek istemeyen Prime veya Prime Video aboneleri ayda 3 dolarlık ekstra bir ücret ödemeleri gerekecek.

Şirket, içerikleriyle birlikte reklam yayınlayacağını ve bu uygulamadan ilk etkilenecek bölgelerin ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada olduğunu ilk kez Eylül ayında duyurmuştu. Fransa, İtalya, İspanya, Meksika ve Avustralya'daki müşteriler ise önümüzdeki yılın sonlarına doğru şirketin sunduğu reklamlara katlanmak veya ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. Türkiye için ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Türkiye’deki kullanıcılar aylık 39 TL karşılığında Prime, Prime Video ve Prime Gaming aboneliği kazanıyor.

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Amazon, mevcut TV veya diğer streaming TV sağlayıcılarına kıyasla anlamlı ölçüde daha az reklam yayınlayacağını söylüyor. Amazon ayrıca hizmetine reklamlar eklemenin ve reklamsız izleme deneyimi için daha fazla ücret talep etmenin, ilgi çekici içeriğe yatırım yapmasına ve bu yatırımı uzun bir süre boyunca artırmaya devam etmesine yardımcı olacağını açıkladı.

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Amazon Prime Video, ek ödeme yapmayanlar reklam gösterecek