Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Video, ek ödeme yapmayanlara reklam gösterecek

    Amazon'un Prime Video servisi ekstra ödeme yapmazsanız 29 Ocak'ta reklam yayınlamaya başlayacak. Reklamlardan kurtulmak için aboneliğinize ek olarak ayda 3 dolar ödemeniz gerekecek.
    Amazon Prime Video, ek ödeme yapmayanlar reklam gösterecek Tam Boyutta Gör
    Amazon, Prime Video abonelerine, izleme deneyimlerinin reklamlarlakesintiye uğramasını istemiyorlarsa ekstra ödeme yapmaları gerektiğini bildirmeye başladı. Şirket abonelerine gönderdiği bir e-postada, 29 Ocak'tan itibaren hizmet kapsamındaki film ve programlarda "sınırlı reklam" göstermeye başlayacağını duyurdu.

    Amazon Prime Video’da reklam dönemi

    Bu yılın başlarında Amazon, Prime Video hizmetinden yayınlanan film ve dizilere reklam eklemeyi planladığını duyurmuştu ve şimdi şirket reklamları görmeye başlayacağınız kesin tarihi açıkladı: 29 Ocak. Bu tarihten itibaren reklam görmek istemeyen Prime veya Prime Video aboneleri ayda 3 dolarlık ekstra bir ücret ödemeleri gerekecek.

    Şirket, içerikleriyle birlikte reklam yayınlayacağını ve bu uygulamadan ilk etkilenecek bölgelerin ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada olduğunu ilk kez Eylül ayında duyurmuştu. Fransa, İtalya, İspanya, Meksika ve Avustralya'daki müşteriler ise önümüzdeki yılın sonlarına doğru şirketin sunduğu reklamlara katlanmak veya ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. Türkiye için ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Türkiye’deki kullanıcılar aylık 39 TL karşılığında Prime, Prime Video ve Prime Gaming aboneliği kazanıyor.

    Amazon, mevcut TV veya diğer streaming TV sağlayıcılarına kıyasla anlamlı ölçüde daha az reklam yayınlayacağını söylüyor. Amazon ayrıca hizmetine reklamlar eklemenin ve reklamsız izleme deneyimi için daha fazla ücret talep etmenin, ilgi çekici içeriğe yatırım yapmasına ve bu yatırımı uzun bir süre boyunca artırmaya devam etmesine yardımcı olacağını açıkladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    erkek nazarı nedir baymak kombi f81 hatası çözümü sorry there was a problem with your request ne demek termosifon emniyet ventili su damlatıyor ortam nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız