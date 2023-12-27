Amazon Prime Video, ek ödeme yapmayanlara reklam gösterecek

Amazon Prime Video’da reklam dönemi
Bu yılın başlarında Amazon, Prime Video hizmetinden yayınlanan film ve dizilere reklam eklemeyi planladığını duyurmuştu ve şimdi şirket reklamları görmeye başlayacağınız kesin tarihi açıkladı: 29 Ocak. Bu tarihten itibaren reklam görmek istemeyen Prime veya Prime Video aboneleri ayda 3 dolarlık ekstra bir ücret ödemeleri gerekecek.
Şirket, içerikleriyle birlikte reklam yayınlayacağını ve bu uygulamadan ilk etkilenecek bölgelerin ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada olduğunu ilk kez Eylül ayında duyurmuştu. Fransa, İtalya, İspanya, Meksika ve Avustralya'daki müşteriler ise önümüzdeki yılın sonlarına doğru şirketin sunduğu reklamlara katlanmak veya ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. Türkiye için ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Türkiye’deki kullanıcılar aylık 39 TL karşılığında Prime, Prime Video ve Prime Gaming aboneliği kazanıyor.
Amazon, mevcut TV veya diğer streaming TV sağlayıcılarına kıyasla anlamlı ölçüde daha az reklam yayınlayacağını söylüyor. Amazon ayrıca hizmetine reklamlar eklemenin ve reklamsız izleme deneyimi için daha fazla ücret talep etmenin, ilgi çekici içeriğe yatırım yapmasına ve bu yatırımı uzun bir süre boyunca artırmaya devam etmesine yardımcı olacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.