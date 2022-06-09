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    Volocopter'in 4 kişilik eVTOL hava taksisi ilk uçuşunu tamamladı

    Hava taksiler üzerine çalışmalar yürüten Volocopter, uzun menzilli modeli VoloConnect'in ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.                       
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    Volocopter'in 4 kişilik eVTOL hava taksisi ilk uçuşunu tamamladı
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    Alman uçak üreticisi Volocopter, VoloConnect dört koltuklu elektrikli VTOL uçağının hizmete girmeye bir adım daha yaklaştığını duyurdu. Şirket, sabit kanatlı VoloConnect'in ilk uçuşunu Mayıs ayında tamamladığını açıkladı.

    Üç başarılı uçuş gerçekleştirdi

    96 kilometreden fazla menzile ve 250 km/saat hıza sahip VoloConnect, ilk uçuşu sırasında 2 dakika 14 saniye boyunca havada kaldı. Şirket, VoloConnect'in gelecekteki ticari ürünün tüm planlanmış aerodinamik ve performans özelliklerine sahip olduğunu söyledi.

    Volocopter, daha kısa menzilli ve düşük süratli VoloCity'nin öngörülen 2024 yılındaki ticari lansmanının ardından 2026 yılında da VoloConnect'in yolcu taşımaya başlamasını planlıyor.

    Şirket, otonom uçuşlar için düşük hız, yüksek hız ve motor arızası gibi testlerini gerçekleştirdiği VoloConnect'in ilk üç uçuşundan başarıyla ayrıldığını söylüyor. eVTOL'in tamamlandığında özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde hava taksi olarak hizmette önemli bir konuma sahip olabileceği belirtiliyor.

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