Alibaba’dan 128 çekirdekli ARM sunucu işlemcisi

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Masa üstünde ARM işlemcilerin etkisi iyiden iyiye hissedilirken sunucu tarafında da hareketlilik devam ediyor. Üreticiler verimlilik odaklı sunucu yükleri için ARM mimarisini tercih etmeye başladı.

Alibaba Yitian 710 neler sunuyor?

Son dönemde Nvidia’nın ARM mimarisi üzerine inşa ettiği Grace sunucu işlemcisi sektördeki değişimi gözler önüne sererken farklı teknoloji devleri de hamlelerine devam ediyor.

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Alibaba tarafından geliştirilen Yitian 710 işlemcisi 128 ARM çekirdeğine sahip. 5nm sürecinde üretilen işlemci zar başına 60 milyar transistör barındırıyor. Yeni nesil amiral gemilerinde gördüğümüz ARM v9 mimarisini temel alan işlemci 3.2GHz seviyesine kadar çıkıyor, DDR5 desteği sunuyor ve 96 PCIe 5.0 hattına yer veriyor.

Esnek Bilişim Servisleri departmanında kullanılacak olan işlemci sanallaştırma oturumlarına hayat verecek. Bu oturumlarda 4 adet sanal çekirdek yer alıyor ve bunlar tek bir fiziksel çekirdeğe bağlı. Oturumda 16GB bellek ve 3Gbit/s ağ bant genişliği sunuluyor.

Alibaba yeni işlemcinin verimlilik oranı açısından x86 işlemcilerle çalışan oturumları ikiye katladığını belirtiyor. En önemli bulut sağlayıcılardan olan Alibaba yeni dönemde daha fazla ARM işlemcilere yer vermeyi planlıyor. Firma ayrıca MIPS ve RISC-V mimarilerini de kullanıyor.



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