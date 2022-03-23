Nvidia Grace işlemcisi taşları yerinden oynatacak

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Nvidia belki ARM şirketini satın almada başarılı olamadı ancak ARM mimarisine çağ atlattı. ARM Neoverse projesinin ilk ürünü olan Nvidia Grace işlemcisi sunucu dünyasında tozu dumana katmaya geliyor.

Nvidia Grace nedir?

ARM v9 yani şu anki amiral gemisi ARM yonga setlerindeki Cortex X2 ve A-710 gibi çekirdeklerin mimarisini temel alan Grace, iki adet işlemci barındırıyor. Toplamda ise 144 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeği elde ediliyor.

Nvidia Hopper kuralları yeniden belirliyor 4 sa. önce eklendi

İşlemciler NVLink-C2C bağlantısı üzerinden 900GB/s bant genişliği ile iletişim kuruyor. Bilinmeyen bir LPDDR5x ECC RAM bellek taşıyan işlemci 1TB/s toplam bant genişliğine ulaşıyor. Nvidia bugünün işlemcilerine göre watt başına performans olarak iki kat fark iddiasında.

SPECrate®2017_int_base testlerinde 740 puana ulaşan işlemci, Nvidia A100 hızlandırıcısındaki ikili işlemci grubuna göre 1.5 kat daha iyi. Bu işlemci grubunun AMD EPYC 7742 olduğunu belirtmekte fayda var. Yani sonuçlar oldukça dikkat çekici. Sistem sadece 500W enerji tüketiyor. Grace CPU Superchip platformu sekize kadar Nvidia Hopper grafik birimleriyle eşleştirilebilecek. İlk örneklerin ise 2023 başlarında gelmesi bekleniyor.

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Nvidia Grace mimarisi çok iddialı