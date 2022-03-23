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    Nvidia Grace işlemcisi taşları yerinden oynatacak

    Yapay zekâ sistemlerinde Nvidia Hopper grafik çözümlerine eşlik edecek olan Nvidia Grace işlemci mimarisi x86 rakiplerine toz yutturduğu iddiasında bulunuyor.   
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    Nvidia Grace
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    Nvidia belki ARM şirketini satın almada başarılı olamadı ancak ARM mimarisine çağ atlattı. ARM Neoverse projesinin ilk ürünü olan Nvidia Grace işlemcisi sunucu dünyasında tozu dumana katmaya geliyor.

    Nvidia Grace nedir?

    ARM v9 yani şu anki amiral gemisi ARM yonga setlerindeki Cortex X2 ve A-710 gibi çekirdeklerin mimarisini temel alan Grace, iki adet işlemci barındırıyor. Toplamda ise 144 adet özelleştirilmiş ARM çekirdeği elde ediliyor.

    İşlemciler NVLink-C2C bağlantısı üzerinden 900GB/s bant genişliği ile iletişim kuruyor. Bilinmeyen bir LPDDR5x ECC RAM bellek taşıyan işlemci 1TB/s toplam bant genişliğine ulaşıyor. Nvidia bugünün işlemcilerine göre watt başına performans olarak iki kat fark iddiasında.

    SPECrate®2017_int_base testlerinde 740 puana ulaşan işlemci, Nvidia A100 hızlandırıcısındaki ikili işlemci grubuna göre 1.5 kat daha iyi. Bu işlemci grubunun AMD EPYC 7742 olduğunu belirtmekte fayda var. Yani sonuçlar oldukça dikkat çekici. Sistem sadece 500W enerji tüketiyor. Grace CPU Superchip platformu sekize kadar Nvidia Hopper grafik birimleriyle eşleştirilebilecek. İlk örneklerin ise 2023 başlarında gelmesi bekleniyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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