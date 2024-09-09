Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 serisi ve diğer cihazlarını tanıtacağı Glowtime etkinliğinde iOS 18 çıkış tarihini açıklayacak. Etkinlik sonrasında yüksek ihtimal iPhone’lara gelecek yeni özellikleri önceden denemek isteyenler için iOS 18 RC (final sürümden farksız) yayınlanacak. Ancak, Apple Intelligence özelliklerinin bu güncellemeyle gelmesi beklenmiyor.

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Image Playground, Genmoji ve diğer yapay zeka özellikleri iOS 18.2 ile gelecek

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı ancak iOS 18.1 beta sürümlerinde sunmadığı yapay zeka özellikleri var. Genmoji ve Image Playground, bunların başında geliyor. Bu özelliklerin neden geciktiği belli değil ancak ne zaman geleceği ortaya çıktı. Apple’ın Aralık ayında iOS 18.2 güncellemesiyle bu özellikleri vermesi bekleniyor.

Image Playground, kullanıcıların temalar, kostümler, aksesuarlar ve mekanlar gibi konseptleri kullanarak anında görüntüler oluşturabildiği yeni yapay zeka aracı. Animasyon, illüstrasyon veya eskiz olmak üzere üç stilde görüntü oluşturulabiliyor. Kullanımı kolay, Mesajlar ve diğer uygulamalara entegre, ayrı bir uygulama olarak da bulunuyor. Genmoji ise, kullanıcıların hızlı komut istemine dayalı özel emojiler oluşturmasına olanak tanıyor.

Apple Intelligence özellikleri, iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerle birlikte M1 veya daha işlemcili iPad ve Mac’lere gelecek.

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iOS 18.2 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri belli oldu