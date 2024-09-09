iOS 18.2 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri belli oldu

Image Playground, Genmoji ve diğer yapay zeka özellikleri iOS 18.2 ile gelecek
Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı ancak iOS 18.1 beta sürümlerinde sunmadığı yapay zeka özellikleri var. Genmoji ve Image Playground, bunların başında geliyor. Bu özelliklerin neden geciktiği belli değil ancak ne zaman geleceği ortaya çıktı. Apple’ın Aralık ayında iOS 18.2 güncellemesiyle bu özellikleri vermesi bekleniyor.
Image Playground, kullanıcıların temalar, kostümler, aksesuarlar ve mekanlar gibi konseptleri kullanarak anında görüntüler oluşturabildiği yeni yapay zeka aracı. Animasyon, illüstrasyon veya eskiz olmak üzere üç stilde görüntü oluşturulabiliyor. Kullanımı kolay, Mesajlar ve diğer uygulamalara entegre, ayrı bir uygulama olarak da bulunuyor. Genmoji ise, kullanıcıların hızlı komut istemine dayalı özel emojiler oluşturmasına olanak tanıyor.
Apple Intelligence özellikleri, iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerle birlikte M1 veya daha işlemcili iPad ve Mac’lere gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.