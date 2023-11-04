“Süper atomik” malzeme keşfedildi: Yarı iletken devrimi için kapı aralandı

Elektronik cihazların kalbi olan yarı iletkenler için silisyum şu anda paha biçilemez değere sahip. Bu malzemeler transistörlerin ve entegre devrelerin temelinde yatmakta ve akıllı telefonlardan süper bilgisayarlara kadar her şeyin altyapısını oluşturmakta. Columbia Üniversitesi'ndeki bilim insanları, geri kalan her şeyden daha iyi performans gösteren yeni bir yarı iletken malzeme buldular. Re6Se8Cl2 olarak bilinen malzeme renyum, selenyum ve klor karışımından oluşuyor ve atomları bir araya gelerek büyük bir atom, bir "süper atom" gibi davranıyor. Hızını da buradan alıyor.
Silikondan çok daha hızlı bir çözüm keşfedildi
Ancak keşfedilen Re6Se8Cl2'nin küçük bir numarası var. Eksitonları, fononlar tarafından vurulduklarında dağılmıyor, aslında onlara bağlanıyor ve akustik eksiton-polaronlar adı verilen başka bir form oluşturuyor. Bunlar hala enerji taşıyabilmekle birlikte, normal eksitonlardan çok daha yavaş hareket ediyorlar. En nihayetinde ise ilginç bir şekilde bu, silikondan daha yüksek hızlara yol açıyor.
Kaplumbağa ve tavşan hikayesi
Şöyle ki, elektronlar silikon üzerinde inanılmaz hızlarda hareket edebilirler anlar bunlar tavşan gibi olur olmadık yerlere sıçrama eğilimi taşıyorlar. Haliyle bu yolculuk, ideal yolculuk türü değil. Öte yandan Re6Se8Cl2'deki elektronlar kaplumbağa gibi ilerliyorlar, sağa sola sıçramıyor, fononlardan etkilenmiyor ve nihayetinde zaman içinde daha uzağa, daha tutarlı bir şekilde ilerliyorlar.
Yukarıda söylediklerimizin ışığında araştırma ekibi, bu malzeme kullanılarak yapılan elektronik cihazların mevcut olanlardan altı kat daha hızlı olabileceğini tahmin ediyor. Ancak Re6Se8Cl2 için yolun henüz çok başındayız ve çoğu şey teorik seviyede kalıyor. Araştırmanın yazarlarından Milan Delor, “Re6Se8Cl2, enerji nakli açısından, en azından şu ana kadar bildiğimiz en iyi yarı iletken” dedi.
Belki Re6Se8Cl2 olarak adlandırılan malzemeyi hiçbir zaman görmeyeceğiz ancak araştırma ekibi, benzer davranışlar sergileyebilecek daha erişilebilir ve daha ucuz malzemelerin bulunabileceğine inanıyor.Kaynakça https://newatlas.com/electronics/superatomic-material-fastest-semiconductor-silicon/ https://quantum.columbia.edu/news/superatomic-semiconductor-sets-speed-record https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf2698#supplementary-materials Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.