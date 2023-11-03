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    Verimlilik akıl almaz boyutta: Çin, Nvidia'dan daha güçlü yapay zeka çipi geliştirdi

    Çin, ABD'li Nvidia'dan daha güçlü yapay zeka çipi geliştirdiğini iddia ediyor. Geliştirilen ACCEL çipinin Nvidia’nın büyük rağbet gören A100'den daha hızlı ve daha enerji verimli olduğu belirtiliyor.
    Çin, Nvidia'dan daha güçlü yapay zeka çipi geliştirdiğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Pekin Tsinghua Üniversitesi'ndeki bilim insanları, dünyada ticari olarak en çok kullanılan yapay zeka çiplerinden biri olan ve Nvidia’yı 1 trilyon dolar değerlemeye ulaştıran A100 çipinden daha verimli olan yeni bir tür bilgisayar çipi geliştirdiğini duyurdu. Yeni çip ACCEL olarak adlandırıldı. Çalışmada, bu teknolojinin hızlı ve enerji tasarruflu görsel işlemenin çok önemli olduğu giyilebilir cihazlar, otonom araçlar ve akıllı fabrikalar da dahil olmak üzere geniş uygulama alanlarına sahip olduğu belirtiliyor.

    Çin’den büyük atılım

    Elektronik ve ışık hesaplamayı birleştiren tamamen analog bir çip (ACCEL) olarak adlandırılan bu yonga, hem fotonik hesaplamaya hem de elektronik işlemeye dayanıyor. Araştırmacılar, çipin sadece bir watt güç kullanarak saniyede 74,8 katrilyon işlem gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Bu rakamların son derece iddialı olduğunu söylemek gerekiyor.

    Bu arada fotonik hesaplama, optik veya fotonik bileşenlerin kullanıldığı hesaplama tekniklerini ifade ediyor. Geleneksel bilgisayar sistemlerinde elektronik sinyaller kullanılırken, fotonik hesaplama optik sinyalleri (ışık dalgalarını) kullanarak bilgi işlemeyi hedefliyor. Fotonik hesaplama, yüksek hızlı veri iletimi, düşük enerji tüketimi ve paralel hesaplama yetenekleri gibi avantajlarla birlikte geliyor. Bunlar, özellikle büyük veri analizi, yapay zeka, karmaşık simülasyonlar, kriptografi gibi alanlarda kullanım potansiyeli taşıyor.

    Bununla birlikte, karmaşık optik özellikler, güç gerektiren veri dönüşümü ve hatalara karşı hassasiyet nedeniyle bu teknolojiyi kullanan sistemlerin oluşturulmasında zorluklar bulunmakta. Çinli bilim insanlarını ACCEL'i geliştirmeye iten de bu oldu.

    Verimlilik inanılmaz boyutlarda

    Çin, Nvidia'dan daha güçlü yapay zeka çipi geliştirdiğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    ACCEL, 4,6 PFLOPS hesaA100plama hızına ulaşarak, en yaygın kullanılan ticari yapay zeka çiplerinden biri olan Nvidia’nın A100’ünden 3.000 kat daha hızlı işlem yaptı. Bilim insanları, bunun geleneksel bilgisayar işlemcilerinden önemli ölçüde daha hızlı ve enerji açısından daha verimli olduğunu söylüyor. Çalışmada çipin A100’ün tükettiği enerjinin 4 milyon kat daha azını tükettiğı belirtiliyor. Bu da, mevcut çipleri bir saat boyunca çalıştırmak için gereken enerjinin ACCEL’e 500 yıldan fazla güç sağlayabileceği anlamına geliyor. Çip, Çin’in Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) şirketi tarafından 20 yıllık ucuz bir transistör üretim süreci kullanılarak üretildi. 

    Yukarıda da değindiğimiz gibi, yarı iletken yongaların aksine, fotonik yongalar, görsel veriden özellikleri çıkarmak için ışığı kullanıyor. Bu da güç tüketen analog-dijital dönüştürücülere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve her bir veri karesini işlemek için gereken süreyi sadece 72 nanosaniyeye indiriyor.

    Ekip ayrıca ACCEL'in görüntüleri ve videoları tanıma gibi görevlerde yüksek doğruluk gösterdiği pratik deneyler de gerçekleştirdi. Pratik anlamda ACCEL, geleneksel GPU'yu büyük bir farkla geride bırakarak aynı doğruluk seviyesine ulaşıyor ancak bunu daha hızlı ve çok daha az enerji tüketerek yapıyor.

    Her şey mükemmel değil

    Dediğimiz gibi ACCEL tamamen analog bir çip. Dolayısıyla genel bilgisayar çiplerinin çok yönlülüğünden yoksun bir yapıya sahip. ACCEL özelleşmiş ve belirli problem türlerini çözmek için tasarlanmış olsa da, akıllı telefonlarda veya bilgisayarlarda bulunan genel amaçlı bilgi işlem işlemcileri gibi çok çeşitli farklı işlevleri yerine getiremez.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/chinese-claim-ai-chip-more-efficient-nvidia https://www.nature.com/articles/s41586-023-06558-8#Sec1 https://www.scmp.com/news/china/science/article/3239998/chinese-scientists-create-chip-can-perform-ai-task-3000-times-faster-nvidias-a100-study
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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