Verimlilik akıl almaz boyutta: Çin, Nvidia'dan daha güçlü yapay zeka çipi geliştirdi

Çin’den büyük atılım
Elektronik ve ışık hesaplamayı birleştiren tamamen analog bir çip (ACCEL) olarak adlandırılan bu yonga, hem fotonik hesaplamaya hem de elektronik işlemeye dayanıyor. Araştırmacılar, çipin sadece bir watt güç kullanarak saniyede 74,8 katrilyon işlem gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Bu rakamların son derece iddialı olduğunu söylemek gerekiyor.
Bu arada fotonik hesaplama, optik veya fotonik bileşenlerin kullanıldığı hesaplama tekniklerini ifade ediyor. Geleneksel bilgisayar sistemlerinde elektronik sinyaller kullanılırken, fotonik hesaplama optik sinyalleri (ışık dalgalarını) kullanarak bilgi işlemeyi hedefliyor. Fotonik hesaplama, yüksek hızlı veri iletimi, düşük enerji tüketimi ve paralel hesaplama yetenekleri gibi avantajlarla birlikte geliyor. Bunlar, özellikle büyük veri analizi, yapay zeka, karmaşık simülasyonlar, kriptografi gibi alanlarda kullanım potansiyeli taşıyor.
Bununla birlikte, karmaşık optik özellikler, güç gerektiren veri dönüşümü ve hatalara karşı hassasiyet nedeniyle bu teknolojiyi kullanan sistemlerin oluşturulmasında zorluklar bulunmakta. Çinli bilim insanlarını ACCEL'i geliştirmeye iten de bu oldu.
Verimlilik inanılmaz boyutlarda
Yukarıda da değindiğimiz gibi, yarı iletken yongaların aksine, fotonik yongalar, görsel veriden özellikleri çıkarmak için ışığı kullanıyor. Bu da güç tüketen analog-dijital dönüştürücülere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve her bir veri karesini işlemek için gereken süreyi sadece 72 nanosaniyeye indiriyor.
Ekip ayrıca ACCEL'in görüntüleri ve videoları tanıma gibi görevlerde yüksek doğruluk gösterdiği pratik deneyler de gerçekleştirdi. Pratik anlamda ACCEL, geleneksel GPU'yu büyük bir farkla geride bırakarak aynı doğruluk seviyesine ulaşıyor ancak bunu daha hızlı ve çok daha az enerji tüketerek yapıyor.
Her şey mükemmel değil
Dediğimiz gibi ACCEL tamamen analog bir çip. Dolayısıyla genel bilgisayar çiplerinin çok yönlülüğünden yoksun bir yapıya sahip. ACCEL özelleşmiş ve belirli problem türlerini çözmek için tasarlanmış olsa da, akıllı telefonlarda veya bilgisayarlarda bulunan genel amaçlı bilgi işlem işlemcileri gibi çok çeşitli farklı işlevleri yerine getiremez.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/chinese-claim-ai-chip-more-efficient-nvidia https://www.nature.com/articles/s41586-023-06558-8#Sec1 https://www.scmp.com/news/china/science/article/3239998/chinese-scientists-create-chip-can-perform-ai-task-3000-times-faster-nvidias-a100-study Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.