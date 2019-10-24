Şimdiye kadarki en uzun Star Wars filmi, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi olacak

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20 Aralık 2019’da gösterime girecek ve 42 yıllık bir seriye son noktayı koyacak film olan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ili ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son paylaşılan bilgiler ise filmin süresi ile ilgili oldu. Serinin hayranlarını sevindirecek habere göre filmin süresi 2 saat 35 dakika uzunluğunda olacak. Hem Skywalkwer efsanesini hem de son üçlemeyi tamamlayacak olan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, bu haliyle en uzun Star Wars filmi olma unvanının da sahibi olacak.

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Hayranların merakla beklediği film, biletlerin ön satışa çıktığı günkü başarısıyla da adından söz ettiriyor. Hatırlanacağı üzere söz konusu satış sitelerinden elde edilen verilere göre film, bilet ön satışlarında Avengers:Endgame’i bile geçmişti.

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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, biletlerin ön satışa çıktığı gün Star Wars serisi içindeki diğer tüm filmlerden de fazla bilet satarak yine önemli bir başarı elde etti.

En kısa film, Star Wars: Yeni Bir Umut

Serinin en kısa filmi ise 2 saat 1 dakikalık süresiyle Star Wars: Yeni Bir Umut olarak görünüyor. Koca bir evreni 2 saate sığdırmayı başaran film 1977 yılında çekilmişti. 2017 yılında izlediğimiz ve 2 saat 32 dakikalık Son Jedi ise süresinin uzunluğu sebebiyle bazı eleştirimlerden olumsuz yorumlar almıştı.

Filmin yönetmi J.J.Abrams ise Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi için kendinden emin. Başarılı yönetmen bu konuda yapmış olduğu açıklamalarda, “Üçlemenin son filmi olduğunun farkındayız. Bu yüzden film herkesi tatmin etmeli. Serinin hak ettiği sonu hayranlara göstermeliyiz. Bunun sorumluluğuyla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullanmış.

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https://www.cnet.com/news/star-wars-rise-of-skywalker-is-longest-star-wars-movie-ever/