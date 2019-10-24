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    Şimdiye kadarki en uzun Star Wars filmi, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi olacak

    Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin en uzun Star Wars filmi olacağı ortaya çıktı. 42 yıllık bir seriye son noktayı koyacak filmin süresi, 2 saat 35 dakika uzunluğunda olacak.
    2 gün
    2,5b
    1
    12
    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Şimdiye kadarki en uzun Star Wars filmi, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi olacak
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    20 Aralık 2019’da gösterime girecek ve 42 yıllık bir seriye son noktayı koyacak film olan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ili ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Son paylaşılan bilgiler ise filmin süresi ile ilgili oldu. Serinin hayranlarını sevindirecek habere göre filmin süresi 2 saat 35 dakika uzunluğunda olacak. Hem Skywalkwer efsanesini hem de son üçlemeyi tamamlayacak olan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, bu haliyle en uzun Star Wars filmi olma unvanının da sahibi olacak.

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    Hayranların merakla beklediği film, biletlerin ön satışa çıktığı günkü başarısıyla da adından söz ettiriyor. Hatırlanacağı üzere söz konusu satış sitelerinden elde edilen verilere göre film, bilet ön satışlarında Avengers:Endgame’i bile geçmişti.

    Şimdiye kadarki en uzun Star Wars filmi, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi olacak
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    Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, biletlerin ön satışa çıktığı gün Star Wars serisi içindeki diğer tüm filmlerden de fazla bilet satarak yine önemli bir başarı elde etti.

    En kısa film, Star Wars: Yeni Bir Umut

    Serinin en kısa filmi ise 2 saat 1 dakikalık süresiyle Star Wars: Yeni Bir Umut olarak görünüyor. Koca bir evreni 2 saate sığdırmayı başaran film 1977 yılında çekilmişti. 2017 yılında izlediğimiz ve 2 saat 32 dakikalık Son Jedi ise süresinin uzunluğu sebebiyle bazı eleştirimlerden olumsuz yorumlar almıştı.

    Filmin yönetmi J.J.Abrams ise Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi için kendinden emin. Başarılı yönetmen bu konuda yapmış olduğu açıklamalarda, “Üçlemenin son filmi olduğunun farkındayız. Bu yüzden film herkesi tatmin etmeli. Serinin hak ettiği sonu hayranlara göstermeliyiz. Bunun sorumluluğuyla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Sizler bu konuda neler düşünüyoruz? Lütfen, fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.



    https://www.cnet.com/news/star-wars-rise-of-skywalker-is-longest-star-wars-movie-ever/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kayamtky 2 gün en beğenilen Musty3535123
    Güzelim Türkçe nin arasına şu ingilizce kelimeleri sokmasanız olmuyor yani..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    kreat 8 sa.
    Fringe'den beri uyuz oluyorum J.J. Abrams'a.
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    cabriyo 1 gün
    oyuncak satmak için çekilen filim olmamıştır inşallah. 30 liraya 2,5 saat sıkılmak istemiyorum.
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    SoreenBeatz 2 gün
    Keşke 6. Filmde bitseydi de, Disney'in çöplerini izlemek zorunda kalmasaydık. Para uğruna serinin içine ettiler. ( Rogue One Hariç )
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    El Prezidente 2 gün
    yeni filmlerden rough one dışındakiler çok sıkıcı ve leşti.
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    faniseyler 2 gün
    Suyunun suyunun suyu.
    Bazı filmler klasik hali ile kalmalı devam filmleri çok başarılı olmuyor eski tadı hiç vermiyor.
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    asdf_13 2 gün
    uzunluğu değil işlevi önemli diyorlar. b*k gibi yeni filmler.
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    Oguz_Cole 2 gün
    Yani süre bir anlam ifade etmiyor pek, isterse 10 saat olsun filmlerin çoğunda sıkıcı gereksiz bölümleri filmin %80 i kazar uzatıyorlar geri kalan sürede olan oluyor ve o %80 lik kısım atılsa bile bir kayıp olmuyor.
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    omer1739 2 gün
    Bütün gün izlesem bıkmam yeminle
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    Musty3535123 2 gün
    star wars evreninde sith ve dart vader ın olduğu bir zaman diliminde spinoff şeklinde çekmeliler.
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    kayamtky 2 gün Musty3535123
    Güzelim Türkçe nin arasına şu ingilizce kelimeleri sokmasanız olmuyor yani..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    DH Misafiri 2 gün
    star wars: yükselmeye devam edeceğiz.
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