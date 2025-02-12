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    Sürpriz yapabilir: AMD Radeon RX 9070 XT'nin fiyatı ortaya çıktı

    AMD henüz RX 9070 XT ve diğer RDNA 4 kartlarının detaylarını açıklamadı.  Geçtiğimiz saatlerde ise Raden RX 9070 XT'nin fiyatı ortaya çıktı. RTX 5070 Ti'dan ucuz olacak.
    Sürpriz yapabilir: AMD Radeon RX 9070 XT'nin fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin RDNA 4 mimarisine dayanan yeni nesil Radeon RX 9070 XT ekran kartının çıkış tarihi ve fiyatlandırma stratejisi netleşmeye başladı. Bildiğiniz gibi CES 2025’te duyurulan modelin fiyatı dahil olmak üzere herhangi bir detayı paylaşılmamıştı. Son bilgiler ise AMD için agresif bir fiyatlandırma politikasına işaret ediyor.

    Beklenenden ucuz olacak

    ITHome'dan gelen bilgilere göre AMD, Radeon RX 9070 XT modelini 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor. Bu da Nvidia'nın RTX 5070 Ti modelinden yaklaşık %20 daha ucuz ve 150 dolarlık bir avantaj sağlıyor. Eğer RX 9070 XT, RTX 5070 Ti seviyesinde bir performans sunabilirse, fiyat-performans dengesi açısından AMD'nin elini güçlendirebilir.

    Yeni sızıntı henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak AMD'nin Şubat ayının sonunda lansman etkinliği düzenlenmesi bekleniyor. Bunun ardından Radeon RX 9070 XT muhtemel olarak 6 Mart 2025'te satışa çıkmış olacak. Daha önceki sızıntılar Ocak ayında bir tanıtım olacağını öne sürmüştü, ancak AMD’nin bu planı ertelediği anlaşılıyor.

    Bu arada, AMD’nin rekabeti artırmak için RX 9000 serisinde yalnızca RX 9070 XT’yi değil, daha uygun fiyatlı bir RX 9070 modeli de planladığı gündemde. Bu yeni GPU'nun 499 dolarlık fiyat etiketiyle doğrudan RTX 5070 modeline rakip olması planlanıyor. Bu süreçte ise AMD’nin RX 7800 XT modelini daha erken emekliye ayırdığını görebiliriz. IT Home’a göre, RX 7800 XT üretimi Ocak ayında durduruldu ve 2025’in üçüncü çeyreğinde beklenen üretim sonlandırma süreci de öne çekilmiş durumda.

    AMD Radeon RX 9070 XT beklenen özellikler

    Radeon RX 9070 XT, 16 GB GDDR6 bellek, 300W güç tüketimi ve geliştirilmiş ışın izleme (ray tracing) performansına ek olarak AMD’nin önceki nesil RDNA 3 tabanlı kartlarının bazı önemli açıklarını giderecek. Ayrıca, AMD’nin en son teknolojisi FSR 4 (FidelityFX Super Resolution) desteği de bu kartlarla gelecek. Yeni GPU'nun 2.97GHz saat hızı, 16GB GDDR6 bellek, 256-bit veri yolu ve 300W TDP'ye sahip olması bekleniyor

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