Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Japon oyun stüdyosu SNK'dan hisse satın aldı

7. Suudi Arabistan Kralı olan Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu olan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Japonya merkezli bir video oyunu donanım ve yazılım şirketi olan SNK'dan hisse satın aldı.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077'nin DLC ve genişleme paketlerinin duyurusu oyun çıktıktan sonra yapılacak
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King of Fighters, Samurai Shodown, Metal Slug ve daha fazlasını geliştiren Japon oyun geliştirme stüdyosu SNK'nın %33,3'lük hissesi artık Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'a ait. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın toplamda şirketin %51'ini almayı planladığını ve bu şekilde tek başına şirketin yarısından fazlasına sahiplik edeceği söylenmiş. SNK hisselerinin %33,3'ü yaklaşık 216 milyon dolara satın alındı.
Bu haber oyun sektöründe özellikle oyuncular tarafından tepki ile karşılandı. Sebebi ise CIA'in, Muhammed bin Selman'ın Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrini verdiğini söylemesi ve dünyada insan haklarının en çok ihlal edildiği ülkelerden birinin yöneticisi olması.
SNK'nın en son geçtiğimiz aylarda Samurai Shodown NeoGeo Collection isimli bir oyunu yayınlanmıştı ve stüdyonun şu anda yeni bir Metal Slug oyunu üzerinde çalıştığı biliniyor.
https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-27-crown-prince-of-saudi-arabias-flagship-charity-buys-a-chunk-of-snk-and-it-wants-more Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.