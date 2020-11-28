Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Japon oyun stüdyosu SNK'dan hisse satın aldı

7. Suudi Arabistan Kralı olan Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu olan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Japonya merkezli bir video oyunu donanım ve yazılım şirketi olan SNK'dan hisse satın aldı.

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King of Fighters, Samurai Shodown, Metal Slug ve daha fazlasını geliştiren Japon oyun geliştirme stüdyosu SNK'nın %33,3'lük hissesi artık Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'a ait. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın toplamda şirketin %51'ini almayı planladığını ve bu şekilde tek başına şirketin yarısından fazlasına sahiplik edeceği söylenmiş. SNK hisselerinin %33,3'ü yaklaşık 216 milyon dolara satın alındı.

Bu haber oyun sektöründe özellikle oyuncular tarafından tepki ile karşılandı. Sebebi ise CIA'in, Muhammed bin Selman'ın Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrini verdiğini söylemesi ve dünyada insan haklarının en çok ihlal edildiği ülkelerden birinin yöneticisi olması.

SNK'nın en son geçtiğimiz aylarda Samurai Shodown NeoGeo Collection isimli bir oyunu yayınlanmıştı ve stüdyonun şu anda yeni bir Metal Slug oyunu üzerinde çalıştığı biliniyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-27-crown-prince-of-saudi-arabias-flagship-charity-buys-a-chunk-of-snk-and-it-wants-more

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