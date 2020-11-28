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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Japon oyun stüdyosu SNK'dan hisse satın aldı

    Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman; King of Fighters, Samurai Shodown ve Metal Slug gibi oyunların yayıncısı olan SNK'dan hisse satın aldı.
    2 sa.
    431
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Japon oyun stüdyosu SNK'dan hisse satın aldı

    7. Suudi Arabistan Kralı olan Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu olan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Japonya merkezli bir video oyunu donanım ve yazılım şirketi olan SNK'dan hisse satın aldı. 

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    Ayrıca Bkz. "The Last of Us serisinin bestecisi, ikinci oyun için "Bu sadece başlangıç" dedi"

    King of Fighters, Samurai Shodown, Metal Slug ve daha fazlasını geliştiren Japon oyun geliştirme stüdyosu SNK'nın %33,3'lük hissesi artık Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'a ait. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın toplamda şirketin %51'ini almayı planladığını ve bu şekilde tek başına şirketin yarısından fazlasına sahiplik edeceği söylenmiş. SNK hisselerinin %33,3'ü yaklaşık 216 milyon dolara satın alındı.

    Bu haber oyun sektöründe özellikle oyuncular tarafından tepki ile karşılandı. Sebebi ise CIA'in, Muhammed bin Selman'ın Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrini verdiğini söylemesi ve dünyada insan haklarının en çok ihlal edildiği ülkelerden birinin yöneticisi olması.

    SNK'nın en son geçtiğimiz aylarda Samurai Shodown NeoGeo Collection isimli bir oyunu yayınlanmıştı ve stüdyonun şu anda yeni bir Metal Slug oyunu üzerinde çalıştığı biliniyor. 



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-27-crown-prince-of-saudi-arabias-flagship-charity-buys-a-chunk-of-snk-and-it-wants-more Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    1 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    6 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    7 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    8 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    8 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    9 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    9 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    11 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    18 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    22 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cihat emre 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En kısa sürede konsoloslukta geçen bir korku oyunu bekliyoruz...
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    palamutix 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tam bir gerzek turk düşmanı paranın çok oluşundan nereye harcayacağını bilmiyor
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Mion 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Japonlarda ülkeyi araplara sattınız diye anırıyor mu aceba?
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    @KlavYE@ (Kramer Noah) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yağı fazla bulunca bir yerini yağlar. Sağlık için, enter exit enter exit
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    Mion 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Japonlarda ülkeyi araplara sattınız diye anırıyor mu aceba?
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    TaymekHoldem (oğusan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Mion
    diğer ülkelerdeki vatan hainleriyle,bizim ülkedeki vatan hainlerini sakın karşılaştırma. olimpiyat koşusu düzenlesek bizimkiler en önde koşup yalandan bayrak sallarlar.bakalım kaç tane link mesajı gelicek ahaha :)
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    koçari (ali burak) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Mion
    Filistinliler zamanında anırmamıştı.
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    cihat emre 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En kısa sürede konsoloslukta geçen bir korku oyunu bekliyoruz...
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    Super Meat Boy 1 sa. ( Mesaj Silindi ) cihat emre
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    seckinar (m. ..) 32 dk. ( Mesaj Silindi ) cihat emre
    Mükemmel yorum. 😂 tweet olsa trend olurdu 👍
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    palamutix 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tam bir gerzek turk düşmanı paranın çok oluşundan nereye harcayacağını bilmiyor
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    koçari (ali burak) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Yatırım için özel danışmanları vardır. Yiğit Bulut kafasında olduklarını da sanmıyorum.
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