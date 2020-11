The Last of Us serisinin bestecisi, ikinci oyun için "Bu sadece başlangıç" dedi

Tam Boyutta Gör

PlayStation'ın en önemli oyunlarından biri haline gelmiş olan ve oyun dünyası için de önemli olan The Last of Us serisinin müziklerini yapan Gustavo Santaolalla, ikinci oyun için enteresan bir cümle kullandı.

İlginizi Çekebilir

Bir başyapıt! The Last of Us Part II - İnceleme (Spoiler Yok)

Ayrıca Bkz. "CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One'da şaşırtıcı bir şekilde iyi çalıştığını söyledi"

The Last of Us'ın oyun dünyasının Oscar'ı diyebileceğimiz The Game Awards etkinliğinde toplamda 9 dalda aday gösterilmesinin üzerine, oyunun müziklerini yapan Gustavo Santaolalla, Twitter üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı. Müzik dalında da adaylığı bulunan The Last of Us Part II'nin 9 dalda aday olduğunu söyleyen Santaolalla, bunun için Naughty Dog ve Neil Druckmann'a teşekkür etti ve The Last of Us Part II'nin sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

Bu paylaşım insanların aklına direkt olarak The Last of Us Part III'ü getiriyor ancak elbette emin olamayız. Bu paylaşımdan sadece Gustavo Santaolalla ve Naughty Dog'un daha birlikte çalışacağını anlayabiliriz. The Last of Us Part II'nin yayınlandığı sıralarda Naughty Dog, sıradaki oyunlarının ya tamamen yeni bir IP olacağını ya da The Last of Us Part III olacağını açıklamıştı.

Ayrıca Gustavo Santaolalla'nın HBO'da yayınlanacak olan The Last of Us dizisinin müziklerini yapacağını da hatırlatalım. Dizi ile ilgili henüz çok fazla detay yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.