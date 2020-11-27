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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us serisinin bestecisi, ikinci oyun için "Bu sadece başlangıç" dedi

    Bu yılın en önemli oyunlarından biri olan The Last of Us Part II'nin bestecisi Gustavo Santaolalla, ikinci oyun için "Bu sadece başlangıç." cümlesini kullandı.
    1 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Last of Us serisinin bestecisi, ikinci oyun için
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    PlayStation'ın en önemli oyunlarından biri haline gelmiş olan ve oyun dünyası için de önemli olan The Last of Us serisinin müziklerini yapan Gustavo Santaolalla, ikinci oyun için enteresan bir cümle kullandı.

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    The Last of Us'ın oyun dünyasının Oscar'ı diyebileceğimiz The Game Awards etkinliğinde toplamda 9 dalda aday gösterilmesinin üzerine, oyunun müziklerini yapan Gustavo Santaolalla, Twitter üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı. Müzik dalında da adaylığı bulunan The Last of Us Part II'nin 9 dalda aday olduğunu söyleyen Santaolalla, bunun için Naughty Dog ve Neil Druckmann'a teşekkür etti ve The Last of Us Part II'nin sadece bir başlangıç olduğunu söyledi.

    Bu paylaşım insanların aklına direkt olarak The Last of Us Part III'ü getiriyor ancak elbette emin olamayız. Bu paylaşımdan sadece Gustavo Santaolalla ve Naughty Dog'un daha birlikte çalışacağını anlayabiliriz. The Last of Us Part II'nin yayınlandığı sıralarda Naughty Dog, sıradaki oyunlarının ya tamamen yeni bir IP olacağını ya da The Last of Us Part III olacağını açıklamıştı. 

    Ayrıca Gustavo Santaolalla'nın HBO'da yayınlanacak olan The Last of Us dizisinin müziklerini yapacağını da hatırlatalım. Dizi ile ilgili henüz çok fazla detay yok.



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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    5 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 17 sn. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyunları gördükçe 3-4 yıl sonrasını hayal bile edemiyorum.
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    gowlet 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aksiyona girdiğimizde o çalan müzikler efsaneydi ya..
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    Nachtsicht93 (Eyüp Aksu) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    ilk oyunda atladıkları onca yılı gösterseler ya yeni oyunla.
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    Unreal enginaV 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nd fps si gelsin yeni ıp
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