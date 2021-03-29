Süveyş Kanalı'ndaki kaza, PlayStation 5 stoklarını da etkileyebilir

Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi Evergreen zincirine ait 400 metre uzunluğundaki sevkiyat gemisi, beklenmedik bir fırtına ile yan döndü ve Süveyş Kanalı'nı tıkadı. Bu tıkanmanın sonuçları kötü olacak gibi duruyor.İlginizi Çekebilir Control geliştiricisi, Sony'nin yeni nesil için Microsoft'tan biraz daha hazır olduğunu söyledi
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Yaklaşık olarak Empire State binası uzunluğundaki gemi, Süveyş Kanalı'nı tıkadı ve bir süreliğine birçok gemi hareket edemez oldu. Yaşanan bu kazanın sonucunda da birçok gemi sevkiyata devam edemedi. Bu da ilerdeki sevkiyat durumlarını etkileyecek gibi duruyor.
Business Insider'ın aktardığına göre yarı iletkenlerde yaşanan stok durumu bu olaydan çok da etkilenmeyebilir. Yarı iletkenlerin büyük bir bölümü uçak ile taşınıyor ancak yine de Business Insider, yarı iletken ürünlerin nakliyesinde kesinlikle bir gecikme yaşanacağını da ekledi.
Bu durumda da akla ilk olarak zaten büyük bir stok sıkıntısı yaşayan PlayStation 5 geliyor. Bu durum da stok sıkıntısının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor diyebiliriz. Burada ufak bir not düşmek gerek. Sadece tek bir geminin kaza yapmış olması ve bir süreliğine geçişi durdurması sadece birkaç geminin etkileneceği bir durum değil. Tek bir gemiye olan etkisi düşük gibi dursa da bu kaza, oradaki tüm trafiği etkiliyor ve zincirleme olarak etkisi iyice büyüyor.
https://www.pushsquare.com/news/2021/03/ps5_stock_could_be_affected_by_ship_stuck_in_suez_canal Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tabii ki ederinin çok çok üstünde ödeme yapmak yürek burkuyor ama gençler bu yaşında oyun oynayamayacaksa ne zaman oynayacak.. 32 yaşındayım playstation oynadığımız zamanlar çok eğlenceliydi, şimdi iş güç hayat koşuşturmacası, yok yani zaman geçiyor bedava en süper sürümünü verseler bile aha zaman yok şu an..
Hayallerinizi, gençliğinizi ağız tadınız enerjiniz yerindeyken 3krş daha fazla para vermemek adına ertelemeyin.
Elbette herkes aynı koşullarda olsun ister gönlüm ama olmuyor işte..
Pandemi öncesi gözümü karartıp kredimi çekip arabamı aldım, nasıl öderim diye diye çok içimden geçiriyordum ama aha kredi ödemesi de bitti bitecek..
Fiyatlar ortada, bu ülkede çıkan inmez şu yaşıma kadar bir şeyler görüp geçirdiysek şayet ana fikir bu :)