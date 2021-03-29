Süveyş Kanalı'ndaki kaza, PlayStation 5 stoklarını da etkileyebilir

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Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi Evergreen zincirine ait 400 metre uzunluğundaki sevkiyat gemisi, beklenmedik bir fırtına ile yan döndü ve Süveyş Kanalı'nı tıkadı. Bu tıkanmanın sonuçları kötü olacak gibi duruyor.

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Yaklaşık olarak Empire State binası uzunluğundaki gemi, Süveyş Kanalı'nı tıkadı ve bir süreliğine birçok gemi hareket edemez oldu. Yaşanan bu kazanın sonucunda da birçok gemi sevkiyata devam edemedi. Bu da ilerdeki sevkiyat durumlarını etkileyecek gibi duruyor.

Business Insider'ın aktardığına göre yarı iletkenlerde yaşanan stok durumu bu olaydan çok da etkilenmeyebilir. Yarı iletkenlerin büyük bir bölümü uçak ile taşınıyor ancak yine de Business Insider, yarı iletken ürünlerin nakliyesinde kesinlikle bir gecikme yaşanacağını da ekledi.

Bu durumda da akla ilk olarak zaten büyük bir stok sıkıntısı yaşayan PlayStation 5 geliyor. Bu durum da stok sıkıntısının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor diyebiliriz. Burada ufak bir not düşmek gerek. Sadece tek bir geminin kaza yapmış olması ve bir süreliğine geçişi durdurması sadece birkaç geminin etkileneceği bir durum değil. Tek bir gemiye olan etkisi düşük gibi dursa da bu kaza, oradaki tüm trafiği etkiliyor ve zincirleme olarak etkisi iyice büyüyor.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/ps5_stock_could_be_affected_by_ship_stuck_in_suez_canal

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