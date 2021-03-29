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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Süveyş Kanalı'ndaki kaza, PlayStation 5 stoklarını da etkileyebilir

    Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir anda çıkan fırtına sebebiyle bir kargo gemisi Süveyş Kanalı'nı bir süreliğine tıkamıştı. Bu bir sürelik tıkanmanın etkisi büyük olacak gibi duruyor.
    29 Mart 2021, 12:30 (1 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Süveyş Kanalı'ndaki kaza, PlayStation 5 stoklarını da etkileyebilir
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    Geçtiğimiz günlerde de sizlere aktardığımız gibi Evergreen zincirine ait 400 metre uzunluğundaki sevkiyat gemisi, beklenmedik bir fırtına ile yan döndü ve Süveyş Kanalı'nı tıkadı. Bu tıkanmanın sonuçları kötü olacak gibi duruyor.

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    Yaklaşık olarak Empire State binası uzunluğundaki gemi, Süveyş Kanalı'nı tıkadı ve bir süreliğine birçok gemi hareket edemez oldu. Yaşanan bu kazanın sonucunda da birçok gemi sevkiyata devam edemedi. Bu da ilerdeki sevkiyat durumlarını etkileyecek gibi duruyor. 

    Business Insider'ın aktardığına göre yarı iletkenlerde yaşanan stok durumu bu olaydan çok da etkilenmeyebilir. Yarı iletkenlerin büyük bir bölümü uçak ile taşınıyor ancak yine de Business Insider, yarı iletken ürünlerin nakliyesinde kesinlikle bir gecikme yaşanacağını da ekledi.

    Bu durumda da akla ilk olarak zaten büyük bir stok sıkıntısı yaşayan PlayStation 5 geliyor. Bu durum da stok sıkıntısının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor diyebiliriz. Burada ufak bir not düşmek gerek. Sadece tek bir geminin kaza yapmış olması ve bir süreliğine geçişi durdurması sadece birkaç geminin etkileneceği bir durum değil. Tek bir gemiye olan etkisi düşük gibi dursa da bu kaza, oradaki tüm trafiği etkiliyor ve zincirleme olarak etkisi iyice büyüyor. 



    https://www.pushsquare.com/news/2021/03/ps5_stock_could_be_affected_by_ship_stuck_in_suez_canal
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 1 saat önce

    Aynen

    musty578 19 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Ocelot- 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xbox ve Nintendo buharla mı çalışıyor ?
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    khytr89 (Hakan ) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    İmkanı olan alsın, hayat kısa tadını çıkartın, almayın diyenlere bakmayın kefenin cebi yok..

    Tabii ki ederinin çok çok üstünde ödeme yapmak yürek burkuyor ama gençler bu yaşında oyun oynayamayacaksa ne zaman oynayacak.. 32 yaşındayım playstation oynadığımız zamanlar çok eğlenceliydi, şimdi iş güç hayat koşuşturmacası, yok yani zaman geçiyor bedava en süper sürümünü verseler bile aha zaman yok şu an..

    Hayallerinizi, gençliğinizi ağız tadınız enerjiniz yerindeyken 3krş daha fazla para vermemek adına ertelemeyin.

    Elbette herkes aynı koşullarda olsun ister gönlüm ama olmuyor işte..

    Pandemi öncesi gözümü karartıp kredimi çekip arabamı aldım, nasıl öderim diye diye çok içimden geçiriyordum ama aha kredi ödemesi de bitti bitecek..

    Fiyatlar ortada, bu ülkede çıkan inmez şu yaşıma kadar bir şeyler görüp geçirdiysek şayet ana fikir bu :)
    İmkanı olan alsın, hayat kısa tadını çıkartın, almayın diyenlere bakmayın kefenin cebi yok.. Tabii ki ederinin çok çok üstünde ödeme yapmak yürek burkuyo...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    bersgurs 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kanal açılalı birkaç saat oldu. Editör arkadaş bir kontrol etseydi keşke.
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    F f1bilalII 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi bahane oldu
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    _mor_koyun (Barış ) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Etkilemese şaşardım :/
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    khytr89 (Hakan ) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    İmkanı olan alsın, hayat kısa tadını çıkartın, almayın diyenlere bakmayın kefenin cebi yok..

    Tabii ki ederinin çok çok üstünde ödeme yapmak yürek burkuyor ama gençler bu yaşında oyun oynayamayacaksa ne zaman oynayacak.. 32 yaşındayım playstation oynadığımız zamanlar çok eğlenceliydi, şimdi iş güç hayat koşuşturmacası, yok yani zaman geçiyor bedava en süper sürümünü verseler bile aha zaman yok şu an..

    Hayallerinizi, gençliğinizi ağız tadınız enerjiniz yerindeyken 3krş daha fazla para vermemek adına ertelemeyin.

    Elbette herkes aynı koşullarda olsun ister gönlüm ama olmuyor işte..

    Pandemi öncesi gözümü karartıp kredimi çekip arabamı aldım, nasıl öderim diye diye çok içimden geçiriyordum ama aha kredi ödemesi de bitti bitecek..

    Fiyatlar ortada, bu ülkede çıkan inmez şu yaşıma kadar bir şeyler görüp geçirdiysek şayet ana fikir bu :)
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 23 dk. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    hocam güzel de playstation'ın durumu farklı.tamam vergi çok yüksek ama adamlar olması gerekenden de pahalı satıyorlar ülkemizde.
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    B Batuhangover01 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Saçmalık
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güneyden esen fön rüzgarları ps5 satışlarını etkileyebilir.



    Ayrıca yanar dağ patlaması, böcek istilası, arabalarda ki ampül suyu değişim ücretleri, güneş panellerinin aylık elektrik tüketimi falanda etkileyebilir yani çokta şey etmemek lazım.
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    fotifoti (foti ) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünya fırsatçılara çalışıyor. Almayın pahalı ürünü, düşecek illa ki
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hayır etkilemez, zaten stok yoktu.
    bu arada PS5 de 20.000 lira olur artık
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    Ocelot- 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xbox ve Nintendo buharla mı çalışıyor ?
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Ocelot-
    Farklı bir yolla taşıyorlardır paletleri?
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