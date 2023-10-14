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    Suzuki'den Ekim ayına özel takas desteği ve kredi imkanı

    Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere özel alım seçenekleri sunmaya Ekim ayında da devam ediyor.
    Suzuki'den Ekim ayına özel takas desteği ve kredi imkanı Tam Boyutta Gör
    Tüm modellerinde geçerli 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi imkanı sunan Suzuki, kredi fırsatından faydalanmayı tercih etmeyen müşterilerine takas desteği imkanı sunuyor.

    Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4x4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımlarını bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit modeli, Ekim ayı boyunca takas destekli 1.304.000 TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

    AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.204.000 TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0.49 faizli kredi fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.

    Suzuki'den Ekim ayına özel takas desteği ve kredi imkanı Tam Boyutta Gör
    AllGrip teknojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün yetenekli Jimny modeline, takas destekli 1.604.000 TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor. Sunduğu zengin donanım özellikleri ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan Swift Hibrit modeline ise takas destekli 984 bin TL’ye veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor. 

    Ayrıca “Ailenize yeni bir Suzuki katın” ana fikri ile Suzuki sahiplerine özel, tüm Suzuki modellerinde anahtar teslim fiyatı üzerinden takasa şartı olmaksızın %3 indirim sağlanıyor. Suzuki sahipleri, ekim ayı boyunca %3 indirim fırsatı ile birlikte kredi veya takas desteği kampanyalarından birini birleştirerek faydalanabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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