Suzuki'den Ekim ayına özel takas desteği ve kredi imkanı

Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4x4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımlarını bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit modeli, Ekim ayı boyunca takas destekli 1.304.000 TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.
AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.204.000 TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL için 12 ay vade ve %0.49 faizli kredi fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.
Ayrıca “Ailenize yeni bir Suzuki katın” ana fikri ile Suzuki sahiplerine özel, tüm Suzuki modellerinde anahtar teslim fiyatı üzerinden takasa şartı olmaksızın %3 indirim sağlanıyor. Suzuki sahipleri, ekim ayı boyunca %3 indirim fırsatı ile birlikte kredi veya takas desteği kampanyalarından birini birleştirerek faydalanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.