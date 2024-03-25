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    Sınırlı sayıda Suzuki Swift Hibrit, 998 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor

    Sınırlı sayıda Suzuki Swift Hibrit modeli için mart ayına özel, kredi kullanılmadığı durumlarda geçerli olmak üzere, başlangıç fiyatı 998.000 TL olarak belirlendi.

    Mart ayına özel 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi desteğinden faydalanmak isteyen kullanıcılar için de kredi ile aynı anda geçerli takas destekli 1.078.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar sunuluyor. Çift gövde renkli Suzuki Swift Hibrit tercih etmek isteyenler için ise, mart ayına özel olarak, bu opsiyon için sunulan teklif, hem GL Techno hem de GLX Premium donanımında 10.000 TL olarak belirlendi. 

    Swift Hibrit’in her iki donanım seviyesinde de standart olarak sunulan güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Yokuş Kalkış Desteği (HHC), Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi (LDWS), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor.

    Ayrıca Swift Hibrit’in güvenliğini artıran Gelişmiş Ön Algılama Sistemi, ön cama takılı bir kamera ve lazer sensör desteğiyle çalışıyor. Orta-uzun mesafeye kadar performans gösteren ve yayaları tespit edebilen bir kamerayla, kısa mesafede ve gece koşullarında tespit sağlayan bir lazer sensör içeriyor. Bu sistem; Çarpışma Önleyici Frenleme, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Uzun Far Asistanı ve yalpalama uyarısını da desteklerken Adaptif Hız Sabitleme işlevi de gören bir dalga radarı kullanıyor.

    Sınırlı sayıda Suzuki Swift Hibrit'te 998 bin TL'den başlayan fiy Tam Boyutta Gör
    Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Swift Hibrit’in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1.2 litrelik K12D Dualjet motoru 83 PS güç üretiyor.

    CVT şanzıman ile kombine edilen K12D Dualjet motor, etkili performans ve yüksek gaz tepkilerine de imkan tanıyor. B hatchback segmentinin en düşük yakıt tüketimli modellerinden Suzuki Swift Hibrit, karma yakıt tüketiminde 5.4 lt/100 km, yüksek fazda da 4.6 lt/100 km’lik yakıt tüketimi sunuyor.

    Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satılan Swift Hibrit, her iki versiyonunda da standart olarak yer alan LED farlar ve LED stop lamba grubu, ön sis farları, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi, LCD sürüş bilgi ekranı, geri görüş kamerası, Apple CarPlay ve Android Auto, deri direksiyon simidi, elektrikli, ısıtmalı yan aynalar ile sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

    Sınırlı sayıda Suzuki Swift Hibrit'te 998 bin TL'den başlayan fiy Tam Boyutta Gör
    GLX Premium ise tüm bu özelliklere ek olarak otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, direksiyon arkasında vites kulakçıkları, LED sinyalli yan aynalar, parlak siyah jantlar gibi ek donanım özellikleri de sunuyor. Her iki versiyonda da Swift Hibrit’i öne çıkartan canlı renk seçeneklerinden Ateş Kırmızı, Yarış Mavisi ve Alev Turuncusu siyah tavan opsiyonuyla tercih edilebiliyor.

    Swift Hibrit, ekonomik olması, yüksek verimlilik sunması ve dinamik/performanslı bir sürüş deneyimi yaşatması ile öne çıkıyor. B hatchback segmenti için ideal, 2450 mm’lik aks mesafesi sayesinde Swift Hibrit’in geniş bir yaşam alanı bulunuyor. 4.8 m’lik dönüş yarı çapı ile de şehir içi kullanımlarda kıvraklık ve yüksek hareket kabiliyeti sunuyor.

    Suzuki’den Garantim ON’da programı ile 10 Yıla Varan Garanti

    Suzuki, müşteri memnuniyeti ve deneyimine verdiği önemi yansıtan “Suzuki’den Garantim ON’da” programını 2023 itibarıyla hayata geçirdi. Program kapsamında, garanti süresi, aracın satın alındığı tarihten itibaren başlayan 3 yıllık temel üretici garanti süresinin sona ermesi durumunda başlıyor ve Doğan Trend Otomotiv Suzuki sahiplerine toplam 10 yıla varan bir onarım güvencesi sunuyor.

    Ayrıca “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında kullanıcılar, 10 yaşını veya 180.000 km’yi doldurmamış olan tüm 2016 ve sonrası Suzuki modellerini periyodik bakım için Suzuki Yetkili Servisleri’ne getirdiklerinde de programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 23 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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