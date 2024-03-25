Sınırlı sayıda Suzuki Swift Hibrit, 998 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor

Mart ayına özel 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi desteğinden faydalanmak isteyen kullanıcılar için de kredi ile aynı anda geçerli takas destekli 1.078.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar sunuluyor. Çift gövde renkli Suzuki Swift Hibrit tercih etmek isteyenler için ise, mart ayına özel olarak, bu opsiyon için sunulan teklif, hem GL Techno hem de GLX Premium donanımında 10.000 TL olarak belirlendi.
Swift Hibrit’in her iki donanım seviyesinde de standart olarak sunulan güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Yokuş Kalkış Desteği (HHC), Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi (LDWS), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor.
Ayrıca Swift Hibrit’in güvenliğini artıran Gelişmiş Ön Algılama Sistemi, ön cama takılı bir kamera ve lazer sensör desteğiyle çalışıyor. Orta-uzun mesafeye kadar performans gösteren ve yayaları tespit edebilen bir kamerayla, kısa mesafede ve gece koşullarında tespit sağlayan bir lazer sensör içeriyor. Bu sistem; Çarpışma Önleyici Frenleme, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Uzun Far Asistanı ve yalpalama uyarısını da desteklerken Adaptif Hız Sabitleme işlevi de gören bir dalga radarı kullanıyor.
CVT şanzıman ile kombine edilen K12D Dualjet motor, etkili performans ve yüksek gaz tepkilerine de imkan tanıyor. B hatchback segmentinin en düşük yakıt tüketimli modellerinden Suzuki Swift Hibrit, karma yakıt tüketiminde 5.4 lt/100 km, yüksek fazda da 4.6 lt/100 km’lik yakıt tüketimi sunuyor.
Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satılan Swift Hibrit, her iki versiyonunda da standart olarak yer alan LED farlar ve LED stop lamba grubu, ön sis farları, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi, LCD sürüş bilgi ekranı, geri görüş kamerası, Apple CarPlay ve Android Auto, deri direksiyon simidi, elektrikli, ısıtmalı yan aynalar ile sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.
Swift Hibrit, ekonomik olması, yüksek verimlilik sunması ve dinamik/performanslı bir sürüş deneyimi yaşatması ile öne çıkıyor. B hatchback segmenti için ideal, 2450 mm’lik aks mesafesi sayesinde Swift Hibrit’in geniş bir yaşam alanı bulunuyor. 4.8 m’lik dönüş yarı çapı ile de şehir içi kullanımlarda kıvraklık ve yüksek hareket kabiliyeti sunuyor.
Suzuki’den Garantim ON’da programı ile 10 Yıla Varan Garanti
Suzuki, müşteri memnuniyeti ve deneyimine verdiği önemi yansıtan “Suzuki’den Garantim ON’da” programını 2023 itibarıyla hayata geçirdi. Program kapsamında, garanti süresi, aracın satın alındığı tarihten itibaren başlayan 3 yıllık temel üretici garanti süresinin sona ermesi durumunda başlıyor ve Doğan Trend Otomotiv Suzuki sahiplerine toplam 10 yıla varan bir onarım güvencesi sunuyor.
Ayrıca “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında kullanıcılar, 10 yaşını veya 180.000 km’yi doldurmamış olan tüm 2016 ve sonrası Suzuki modellerini periyodik bakım için Suzuki Yetkili Servisleri’ne getirdiklerinde de programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...