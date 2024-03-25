Sınırlı sayıda Suzuki Swift Hibrit, 998 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor

Mart ayına özel 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi desteğinden faydalanmak isteyen kullanıcılar için de kredi ile aynı anda geçerli takas destekli 1.078.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar sunuluyor. Çift gövde renkli Suzuki Swift Hibrit tercih etmek isteyenler için ise, mart ayına özel olarak, bu opsiyon için sunulan teklif, hem GL Techno hem de GLX Premium donanımında 10.000 TL olarak belirlendi.

Swift Hibrit’in her iki donanım seviyesinde de standart olarak sunulan güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Yokuş Kalkış Desteği (HHC), Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip ve İhlal Uyarı Sistemi (LDWS), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor.

Ayrıca Swift Hibrit’in güvenliğini artıran Gelişmiş Ön Algılama Sistemi, ön cama takılı bir kamera ve lazer sensör desteğiyle çalışıyor. Orta-uzun mesafeye kadar performans gösteren ve yayaları tespit edebilen bir kamerayla, kısa mesafede ve gece koşullarında tespit sağlayan bir lazer sensör içeriyor. Bu sistem; Çarpışma Önleyici Frenleme, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Uzun Far Asistanı ve yalpalama uyarısını da desteklerken Adaptif Hız Sabitleme işlevi de gören bir dalga radarı kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Swift Hibrit’in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1.2 litrelik K12D Dualjet motoru 83 PS güç üretiyor.

CVT şanzıman ile kombine edilen K12D Dualjet motor, etkili performans ve yüksek gaz tepkilerine de imkan tanıyor. B hatchback segmentinin en düşük yakıt tüketimli modellerinden Suzuki Swift Hibrit, karma yakıt tüketiminde 5.4 lt/100 km, yüksek fazda da 4.6 lt/100 km’lik yakıt tüketimi sunuyor.

Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satılan Swift Hibrit, her iki versiyonunda da standart olarak yer alan LED farlar ve LED stop lamba grubu, ön sis farları, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi, LCD sürüş bilgi ekranı, geri görüş kamerası, Apple CarPlay ve Android Auto, deri direksiyon simidi, elektrikli, ısıtmalı yan aynalar ile sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Tam Boyutta Gör GLX Premium ise tüm bu özelliklere ek olarak otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, direksiyon arkasında vites kulakçıkları, LED sinyalli yan aynalar, parlak siyah jantlar gibi ek donanım özellikleri de sunuyor. Her iki versiyonda da Swift Hibrit’i öne çıkartan canlı renk seçeneklerinden Ateş Kırmızı, Yarış Mavisi ve Alev Turuncusu siyah tavan opsiyonuyla tercih edilebiliyor.

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Swift Hibrit, ekonomik olması, yüksek verimlilik sunması ve dinamik/performanslı bir sürüş deneyimi yaşatması ile öne çıkıyor. B hatchback segmenti için ideal, 2450 mm’lik aks mesafesi sayesinde Swift Hibrit’in geniş bir yaşam alanı bulunuyor. 4.8 m’lik dönüş yarı çapı ile de şehir içi kullanımlarda kıvraklık ve yüksek hareket kabiliyeti sunuyor.

Suzuki’den Garantim ON’da programı ile 10 Yıla Varan Garanti

Suzuki, müşteri memnuniyeti ve deneyimine verdiği önemi yansıtan “Suzuki’den Garantim ON’da” programını 2023 itibarıyla hayata geçirdi. Program kapsamında, garanti süresi, aracın satın alındığı tarihten itibaren başlayan 3 yıllık temel üretici garanti süresinin sona ermesi durumunda başlıyor ve Doğan Trend Otomotiv Suzuki sahiplerine toplam 10 yıla varan bir onarım güvencesi sunuyor.

Ayrıca “Suzuki’den Garantim ON’da” kapsamında kullanıcılar, 10 yaşını veya 180.000 km’yi doldurmamış olan tüm 2016 ve sonrası Suzuki modellerini periyodik bakım için Suzuki Yetkili Servisleri’ne getirdiklerinde de programdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

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