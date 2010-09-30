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Switcheasy'den yeni bir iPhone 4 kılıfı; Trim

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,9b
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23
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Switcheasy'den yeni bir iPhone 4 kılıfı; Trim
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Özellikle iPhone'a ürettiği Capsule Rebel, Colors gibi başarılı kılıflarıyla bilinen aksesuar üreticisi Switcheasy, iPhone 4 için hazırladığı yeni kılıfını duyurdu. Firmanın bugüne kadar ürün gamında yer alan ancak Nude'a benzerliğiyle dikkat çeken Trim ile Switcheasy, kullanıcılara telefonlarını 360 derecelik koruma altına alabileceklerini vadediyor.

Dayanaklı hibrid dizayn olarak tanımlandırılan tasarıma sahip olan Trim, sert ve çizilmeye dayanaklı hidropolimer malzeme ile polikarbonat malzemenin birleşiminden meydana geliyor. Tek parçadan oluştuğu için rahatlıkla iPhone 4'e takılabilen Trim, kutu içeriğinin zenginliğiyle birlikte aynı fiyat aralığındaki rakiplerine göre üstünlük kuruyor. Amerika ve Kanada'da 20 dolar, Avrupa'daysa 20 Avro'luk etiketiyle kullanıcıların firmanın çevrimiçi mağazasından temin edebilecekleri Trim'in kutu içeriği şunlardan oluşuyor;

  • Kılıf
  • İki adet anti-statik ekran koruması
  • Bir adet Microfiber bez
  • Bir adet çekçek (Squeegee)
  • İki adet Dock adaptörü
  • Bir adet Video standı
  • İki adet 30-pin dock girişi koruması
  • İki adet kulaklık koruması
Switcheasy'den yeni bir iPhone 4 kılıfı; Trim
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OlguErhan 8 yıl
Bu yumusak darbe emici cizik olayi sifir
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bizhy 8 yıl
Switcheasy nude kullandım cihazın bütün kenarları çizildi
En iyisi more ürünleri. Özellikle para serisi coook sağlam
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OlguErhan 8 yıl
Siyah rengi sifir paketinde satiyorum ilgilenenler pm lutfen 35 tl
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Figgiee 8 yıl
Switcheasy capsule rebel ve bu ikisde 2 katı yapıyor cihazı güzelliğinden götürüyor...
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OlguErhan 9 yıl
Çok haklısınız fakat kimya işinde uğraşıyorum çoğunlukla telefonum yanımda ve ağır şartlar içindeyken elbetteki telefonu korumak gerekiyor bahsettiğiniz zagg vb. koruma zaten mevcut ama benim case kullanmam şart.
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OlguErhan 9 yıl
Türkiye temsilcisi antalyada bulunan aşağıdaki firma Switcheasy orjinal sitesinden aldım adreslerini EFT ile ödemeyi yaptım 1 gün içinde kapıma kadar geldi UPS kargo ile üstelik kargo ücretide onlara ait.

İlk izlenimler beyaz renk varmış sadece onu aldım fakat gerçekten çok başarılı çok şık durdu telefonun üstünde parlak beyaz. Köşeler elinizden kaymasını engelliyor telefonun ve düşürdüğünüzde darbeyi kesin emecek şekilde tasarlanmış. 44 liraya geldi Ebay'den getirtince de kargosuyla 50 lirayı bulurdu 14 gün sürerdi mail atınca hemen ilgilendiler firmaya tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Şarj ve kulaklık girişi korumaları çok başarılı içinden çıkan ön ekran korumaları güzel arka kamera kısmındaki kısım kötü durmuyor göz yormuyor. Yumuşak ile sert arası bir malzemeden yapılmış tek parça olması güzel şu an ZaGG koruma filminin üstüne taktım hiç problemsiz bombe falan yapmadı tabi kenarlarında yok sadece ön arka zagg var. Switcheasy Trim Takılı iken başka bir mp3 çalara bağlamak için Stereo kablo kullandım jak girişi büyük bir kablo olmasına rağmen alan müsait kolayca stereo kablo ucunu takabildim ( Önceden Glam Rocka vardı takılmıyordu) Ses açma kapatma power düğmesi çok başarılı oturdu telefona kullanımı çok rahat.

BEnim puanım 100 üzerinden dersek 100 bu kılıf için herkeze tavsiye ederim ayrıca görsel olarak asla kaba göstermiyor telefonu.

pcargestore.com/...
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OlguErhan 9 yıl
Ebay den de bulamadım acaba nerden temin edilebilir bilgisi olan varmı ?
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ArAnAnAdAm 9 yıl
Iphone 4 cihazı böyle şeylerle gizlememek lazım.
Full body koruma yapan koruyucular ile kapatmak yeterli diye düşünüyorum. (Misal Body Guardz)
Telefonun inceliğini ve güzelliğini bu tür kılıflar saklıyor.
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séquestre 9 yıl
Benim de pek hoşuma gitmedi açıkcası..
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alfaturk 9 yıl
switceasy türkiyeye gönderiyor mu?
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DH Misafiri 9 yıl
varnı satan yerler ben begendim almak isterdimm ..
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vasco1925 9 yıl
hastalık işi
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lk1973 9 yıl
Turkiye de var mi satan bir yer?
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Vipracing 9 yıl
Bir şekilde ip4 ün yeni kasa tasarımını eksiye çeviriyor+gereksiz yere kalınlaştırıyor gibi göründü fotoğraflardan.
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Batuist 9 yıl
çekçek hoşuma gitti.. :) fiyatıda gerçekten fazla sayılmaz..
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Tube Screamer 9 yıl
Bne daha çok incipio feather'ı beğeniyorum kılıf olarak, telefonda var ile yok arası hafif ve ince. Bu tarz kılıflar odun gibi yapıyor telefonu...
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