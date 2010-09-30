Switcheasy'den yeni bir iPhone 4 kılıfı; Trim

Özellikle iPhone'a ürettiği Capsule Rebel, Colors gibi başarılı kılıflarıyla bilinen aksesuar üreticisi Switcheasy, iPhone 4 için hazırladığı yeni kılıfını duyurdu. Firmanın bugüne kadar ürün gamında yer alan ancak Nude'a benzerliğiyle dikkat çeken Trim ile Switcheasy, kullanıcılara telefonlarını 360 derecelik koruma altına alabileceklerini vadediyor.
Dayanaklı hibrid dizayn olarak tanımlandırılan tasarıma sahip olan Trim, sert ve çizilmeye dayanaklı hidropolimer malzeme ile polikarbonat malzemenin birleşiminden meydana geliyor. Tek parçadan oluştuğu için rahatlıkla iPhone 4'e takılabilen Trim, kutu içeriğinin zenginliğiyle birlikte aynı fiyat aralığındaki rakiplerine göre üstünlük kuruyor. Amerika ve Kanada'da 20 dolar, Avrupa'daysa 20 Avro'luk etiketiyle kullanıcıların firmanın çevrimiçi mağazasından temin edebilecekleri Trim'in kutu içeriği şunlardan oluşuyor;
- Kılıf
- İki adet anti-statik ekran koruması
- Bir adet Microfiber bez
- Bir adet çekçek (Squeegee)
- İki adet Dock adaptörü
- Bir adet Video standı
- İki adet 30-pin dock girişi koruması
- İki adet kulaklık koruması
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En iyisi more ürünleri. Özellikle para serisi coook sağlam
İlk izlenimler beyaz renk varmış sadece onu aldım fakat gerçekten çok başarılı çok şık durdu telefonun üstünde parlak beyaz. Köşeler elinizden kaymasını engelliyor telefonun ve düşürdüğünüzde darbeyi kesin emecek şekilde tasarlanmış. 44 liraya geldi Ebay'den getirtince de kargosuyla 50 lirayı bulurdu 14 gün sürerdi mail atınca hemen ilgilendiler firmaya tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
Şarj ve kulaklık girişi korumaları çok başarılı içinden çıkan ön ekran korumaları güzel arka kamera kısmındaki kısım kötü durmuyor göz yormuyor. Yumuşak ile sert arası bir malzemeden yapılmış tek parça olması güzel şu an ZaGG koruma filminin üstüne taktım hiç problemsiz bombe falan yapmadı tabi kenarlarında yok sadece ön arka zagg var. Switcheasy Trim Takılı iken başka bir mp3 çalara bağlamak için Stereo kablo kullandım jak girişi büyük bir kablo olmasına rağmen alan müsait kolayca stereo kablo ucunu takabildim ( Önceden Glam Rocka vardı takılmıyordu) Ses açma kapatma power düğmesi çok başarılı oturdu telefona kullanımı çok rahat.
BEnim puanım 100 üzerinden dersek 100 bu kılıf için herkeze tavsiye ederim ayrıca görsel olarak asla kaba göstermiyor telefonu.
pcargestore.com/...
Full body koruma yapan koruyucular ile kapatmak yeterli diye düşünüyorum. (Misal Body Guardz)
Telefonun inceliğini ve güzelliğini bu tür kılıflar saklıyor.