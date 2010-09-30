Switcheasy'den yeni bir iPhone 4 kılıfı; Trim

Özellikle iPhone'a ürettiği Capsule Rebel, Colors gibi başarılı kılıflarıyla bilinen aksesuar üreticisi Switcheasy, iPhone 4 için hazırladığı yeni kılıfını duyurdu. Firmanın bugüne kadar ürün gamında yer alan ancak Nude'a benzerliğiyle dikkat çeken Trim ile Switcheasy, kullanıcılara telefonlarını 360 derecelik koruma altına alabileceklerini vadediyor.

Dayanaklı hibrid dizayn olarak tanımlandırılan tasarıma sahip olan Trim, sert ve çizilmeye dayanaklı hidropolimer malzeme ile polikarbonat malzemenin birleşiminden meydana geliyor. Tek parçadan oluştuğu için rahatlıkla iPhone 4'e takılabilen Trim, kutu içeriğinin zenginliğiyle birlikte aynı fiyat aralığındaki rakiplerine göre üstünlük kuruyor. Amerika ve Kanada'da 20 dolar, Avrupa'daysa 20 Avro'luk etiketiyle kullanıcıların firmanın çevrimiçi mağazasından temin edebilecekleri Trim'in kutu içeriği şunlardan oluşuyor;

Kılıf

İki adet anti-statik ekran koruması

Bir adet Microfiber bez

Bir adet çekçek (Squeegee)

İki adet Dock adaptörü

Bir adet Video standı

İki adet 30-pin dock girişi koruması

İki adet kulaklık koruması