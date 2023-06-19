TUSAŞ T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez sergileniyor

T625 Gökbey'in büyüğü: T925
T625 Gökbey helikopteri, 6 ton sınıfında yer alıyor ve 12 kişilik kapasite sunuyor. T925 helikopteri ise 11 ton sınıfında yer alacak ve 20 kişilik kapasiteye sahip olacak. İlk uçuşunu 2024 yılında yapması ve 2025 yılında ilk teslimatının gerçekleşmesi hedefleniyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü için bir kontrat imzaladık. Bundan 8 tane yapıyoruz. 4 ton su taşıyor. Dolayısıyla orman yangınlarına karşı 2026'da devreye girecek. 2025'te ATAK-2'miz devreye giriyor. Kara Kuvvetlerine 3 tane ATAK-2 teslim edeceğiz. Bu bir yıl sonradan gelecek. Genel Maksat-2 helikopteri, ATAK-2'nin helikopterinin güç sistemini kullanıyor. Motoru Ukrayna'dan geliyor, aynı motoru kullanıyor, transmisyonları, palleri, kumandaları olduğu gibi oradan alıyor. Onun için ATAK-2'nin bir yıl arkasından geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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