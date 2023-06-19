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    TUSAŞ T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez sergileniyor

    TUSAŞ tarafından geliştirilen T925 Genel Maksat Helikopteri, Paris Airshow'da sergilenmeye başladı. T925 Genel Maksat Helikopteri özellikleri haberimizde.          
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    T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez sergileniyor Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), T625 Gökbey helikopterinin daha büyük kapasiteli ve daha gelişmiş versiyonu olan T925 Genel Maksat Helikopteri’ni ilk kez gün yüzüne çıkardı. T925 Genel Maksat Helikopteri’nin prototipi, dünyanın en önemli havacılık fuarlarından Paris Airshow'da sergilendi.

    T625 Gökbey'in büyüğü: T925

    T625 Gökbey helikopteri, 6 ton sınıfında yer alıyor ve 12 kişilik kapasite sunuyor. T925 helikopteri ise 11 ton sınıfında yer alacak ve 20 kişilik kapasiteye sahip olacak. İlk uçuşunu 2024 yılında yapması ve 2025 yılında ilk teslimatının gerçekleşmesi hedefleniyor.

    T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez sergileniyor Tam Boyutta Gör
    T925 helikopteri, ATAK-2 ile aynı motoru, transmisyonları, palleri ve kumandaları kullanıyor. Gökbey’e kıyasla daha güçlü ve daha yüksek kapasiteli olması sayesinde Gökbey’in yetersiz kaldığı görevlerde kullanılabilecek. Örneğin Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma kapsamında 8 adet T925 helikopteri, yangın söndürme görevlerinde kullanılacak. 4 ton su taşıma kapasitesine sahip olacak.

    Savunma Sanayii Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü için bir kontrat imzaladık. Bundan 8 tane yapıyoruz. 4 ton su taşıyor. Dolayısıyla orman yangınlarına karşı 2026'da devreye girecek. 2025'te ATAK-2'miz devreye giriyor. Kara Kuvvetlerine 3 tane ATAK-2 teslim edeceğiz. Bu bir yıl sonradan gelecek. Genel Maksat-2 helikopteri, ATAK-2'nin helikopterinin güç sistemini kullanıyor. Motoru Ukrayna'dan geliyor, aynı motoru kullanıyor, transmisyonları, palleri, kumandaları olduğu gibi oradan alıyor. Onun için ATAK-2'nin bir yıl arkasından geliyor.

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